Raul Jimenez przeżył cudem, wrócił do gry i strzelił najważniejszą bramkę

W 67. minucie inauguracyjnego meczu piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, w stolicy tego ostatniego kraju wybuchła wielka radość. "El Tri" strzelili właśnie drugiego gola w spotkaniu z RPA, a jego autorem był Raul Jimenez.

To postać wyjątkowa w meksykańskim futbolu. W 125. meczu w barwach narodowych strzelił on 46. bramkę. Chyba najważniejszą w karierze. 35-latek jest drugim najlepszym strzelcem w historii. Przed nim znajduje się tylko Javier Hernandez z 52 golami. Tyle samo goli co Jimenez ma z kolei Jared Borgetti.

Złamana czaszka, mózg wepchnięty do środka. Życie Raula Jimeneza zawisło na włosku

Dla Jimeneza bramka strzelona na mundialu miała wyjątkowy wymiar. Dlatego też było tak wiele emocji w jego radości. Tak naprawdę bowiem meksykańskiego napastnika nie powinno być na boisku. Ponad pięć lat temu Jimenez, który grał wówczas w Wolverhampton, starł się z Davidem Luizem z Arsenalu Londyn. To było w listopadzie 2020 roku. Życie Meksykanina nagle zawisło na włosku. Wysoki napastnik stracił przytomność i musiał przejść operację z powodu pęknięcia czaszki i obrażeń mózgu. Po dziewięciu miesiącach od tych wydarzeń powrócił i gra, a na jego głowie od tego czasu jest opaska, która chroni bliznę. To, że znów może grać w profesjonalny futbol na najwyższym poziomie to cud, o czym zresztą mówili lekarze. Sam zawodnik też ma tego świadomość.

Jimenez, który miał wtedy 29 lat, był w najlepszym momencie swojej kariery. Świetnie radził sobie w Premiership. To był czas, kiedy był łączony z Manchesterem United i Barceloną. Nagle jednak jego kariera, a nawet życie się odmieniły. Wystarczyła jednak akcja. Jimenez wrócił, by pilnować bliższego słupka, przy rzucie rożnym Arsenalu. I tyle pamięta z tego wydarzenia. Może i dobrze, bo odgłos zderzenia głową z Davidem Luizem słychać było na całym obiekcie, który był pusty ze względu na pandemię.

Jimenez przeszedł wielogodzinną operację, ratującą życie. Jego czaszka była złamana, a mózg został wepchnięty do środka, dlatego zabieg trzeba było przeprowadzić błyskawicznie. Dobę po operacji Meksykanin już pisał do kolegów, że czuje się dobrze. To było niesamowite, ale wielka w tym zasługa lekarzy.

Choć wrócił do gry w Wolverhampton, to jednak widać było, że ma problemy, Odszedł z klubu i odżył w Fulham. Tam w latach 2023-2026 w 98 meczach zdobył 28 bramek. Zmienił też nieco styl gry. Teraz bardziej zaczął bazować na umiejętnościach technicznych i zaangażowaniu. Niedawno jednak Jimenez podpisał znowu kontrakt z Wilkami.

Dotrzymał obietnicy danej ojcu, uczcił jego pamięć bramką zdobytą... głową

W meczu z RPA wszedł na szczyt swojej kariery. Zdobył swoją pierwszą bramkę w finałach piłkarskich mistrzostw świata, a to przecież dla niego czwarty mundial. Przebył drogę od przerażającego, bliskiego śmierci doświadczenia, do uwielbienia przez kibiców. Co ciekawe, gola zdobył strzałem głową. To był jego znak firmowy przed wypadkiem.

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Po tym, jak zdobył bramkę, spojrzał w niebo i uniósł ręce w kierunku nieba, dedykując gola swojemu tacie, który zmarł w marcu tego roku. Jimenez obiecał mu, że zdobędzie bramkę na mundialu. I słowa dotrzymał. Tym samym już w pierwszym meczu MŚ byliśmy świadkami niezwykle poruszającego momentu, graniczącego z cudem.

Raul Jimenez SASHENKA GUTIERREZ/EPA PAP

Raul Jimenez SASHENKA GUTIERREZ/EPA PAP

Raul Jimenez JOSE MENDEZ/EPA PAP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport