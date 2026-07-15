Tegoroczne mistrzostwa świata miały czterech debiutantów - Curacao, Jordanię, Republikę Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Prócz nich, na światowy czempionat wróciło kilka reprezentacji, których kibice na tego typu turnieju nie oglądali od dekad.

Idealnym przykładem jest reprezentacja Haiti, która dotychczas na mistrzostwach świata grała tylko raz. W 1974 roku piłkarze tej reprezentacji mierzyli się w grupie m.in. z reprezentacją Polski. Potyczka ta zakończyła się pogromem 7:0, co do dzisiaj jest jednym z najlepszych wyników osiągniętych przez Polaków w historii.

Po 52 latach Haiti wróciło na mundial. Podobnie jak za pierwszym razem, drużynie tej nie udało się wyjść z grupy. Tego roku jednak piłkarze z tego kraju pozostawili po sobie dobre wrażenie. Nie uchroniło to jednak ich selekcjonera przed zwolnieniem.

Haiti pozostawiło po sobie dobre wrażenie. Nie ocaliło to posady selekcjonera

Na inaugurację mistrzostw świata Haiti mierzyło się z reprezentacją Szkocji. Ci, którzy oczekiwali gładkiego zwycięstwa Europejczyków srogo się zawiedli. Drużyna prowadzona przez Steve'a Clarke'a co prawda wygrała 1:0, lecz miała spore problemy ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem.

Drugim przeciwnikiem Haiti była faworyzowana Brazylia. "Canarinhos" pewnie zwyciężyli 3:0, lecz wciąż trudno mówić o kompromitacji w wykonaniu kopciuszka. Chyba najlepsze spotkanie podopieczni Sebastiena Migne rozegrali na pożegnanie z mundialem. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, gdy Haiti dwukrotnie wychodziło na prowadzenie z reprezentacją Maroka. Czwarta drużyna ostatniego mundialu w końcówce dopięła swego i wygrała 4:2.

Haiti zakończyło mundial z trzema porażkami, lecz z pewnością nie zasłużyli na miano jednej z najsłabszych reprezentacji tych mistrzostw. Postawa zaprezentowana w USA nie wystarczyła jednak, by Sebastien Migne zachował swoją posadę. Federacja Haiti poinformowała oficjalnie o zakończeniu współpracy z Francuzem poprzez rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

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Mgine pracował jako selekcjoner reprezentacji Haiti od marca 2024 roku. Nie była to jego pierwsza przygoda z reprezentacją narodową. Francuz niedługo przed przyjęciem tej posady był asystentem w reprezentacji Kamerunu, a wcześniej samodzielnie prowadził kadry Gwinei Równikowej, Kenii oraz Konga.





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