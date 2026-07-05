Polscy kibice z zaciekawieniem spoglądali na reprezentację Tunezji podczas tegorocznego mundialu. Przedstawiciel afrykańskiej federacji był wszak jednym z potencjalnych przeciwników reprezentacji Polski. Ostatecznie nic z tego nie wyszło i to Szwedzi zainaugurowali mundial spotkaniem z Tunezją.

Tunezyjczycy w starciu z Europejczykami nie byli faworytami, lecz mało kto spodziewał się takiego blamażu i pogromu 1:5. Tuż po tej porażce z posadą selekcjonera pożegnał się Sabri Lamouchi. Jego miejsce w ekspresowym tempie zajął Herve Renard.

Pogrążony w chaosie zespół nie był w stanie zbyt wiele wskórać na mundialu. Porażki 0:4 z Japonią oraz 1:3 z Holandią nadały Tunezyjczykom miano jednej z najsłabszych drużyn na turnieju. Dalszy rozwój wypadków postawił ich w jeszcze gorszym położeniu.

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Tunezyjczyków już dawno nie było na mundialu, gdy znów zrobiło się o nich głośno na całym świecie. Wszystko przez komunikat podsumowujących wyniki testów antydopingowych. Jak poinformował brytyjski "Daily Mail" ośmiu zawodników uzyskało wynik pozytywny - w ich organizmach wykryto niedozwolony środek clenbutelor.

Pierwszy trop w dochodzeniu wskazuje na nieświadome zażycie tej substancji podczas zgrupowania. Clenbutelor jest stosowany w Meksyku jako środek w stymulacji hodowli zwierząt, w tym m.in. bydła.

Bez względu na ostateczny rezultat śledztwa, sprawa nie będzie dotyczyła już Renarda. Francuz w sobotę wystosował oficjalne oświadczenie, w którym ogłosił rozstanie z tunezyjską federacją.

- Przed wyjazdem pragnę złożyć najszczersze podziękowania Federacji za umożliwienie mi udziału w Mistrzostwach Świata 2026. To był zaszczyt nosić barwy Tunezji i przeżyć to niezapomniane doświadczenie. (...) Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi przez całą tę przygodę. Życzę wam wielu sukcesów na dalszą drogę. Moja przygoda dobiegła końca - ogłosił Renard w mediach społecznościowych.

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Dla Renarda był to trzeci występ na mundialu. Debiutował w 2018 roku jako selekcjoner Maroka, a cztery lata później poprowadził Arabię Saudyjską m.in. w meczu z Polską. Oba te występy kończyły się na fazach grupowych. Francuz ponadto w przeszłości prowadził m.in. reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Zambii. Jego osobę kilkukrotnie wiązano z potencjalnym prowadzeniem polskiej kadry.

Herve Renard (z lewej) poprowadził reprezentację Tunezji w dwóch spotkaniach grupowych Michael Steele AFP

Szwecja - Tunezja na mistrzostwach świata 2026 Photo by JULIO CESAR AGUILAR / AFP AFP





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