Przykry incydent na treningu, wszystko nagrano. Historyczny występ pod znakiem zapytania

Reprezentacja Meksyku nie zawodzi na własnym terenie podczas mistrzostw świata 2026 - "El Tri" w pierwszym spotkaniu na turnieju pokonali RPA 2:0, w swym drugim występie zaś ograli 1:0 Koreę Południową.

To sprawia, że Meksykanie przed ostatnią kolejką fazy grupowej zdecydowanie liderują w tabeli i są pewni awansu do kolejnej fazy z pierwszego miejsca klasyfikacji. Tym samym selekcjoner Javi Aguirre może dużo spokojniej podejść do ostatniej potyczki na tym etapie - z Czechami - i wystawić paru rezerwowych.

Mundial 2026: Czy Ochoa wystąpi na turnieju? Pojawił się problem

W tym kontekście głośno jest zwłaszcza o Guillermo Ochoi - dla bramkarza to już szóste MŚ w jego karierze, którą ma niebawem oficjalnie zakończyć. Tym samym zaprezentowanie się na murawie przeciwko Czechom byłoby wspaniałym spięciem klamrą jego niezwykłej futbolowej historii.

Problem polega jednak na tym, że gra "Memo" we wspomnianej potyczce stanęła pod pewnym znakiem zapytania - a przynajmniej tak wskazuje Jose Rodriguez z dziennika "Marca" odwołując się do pewnego incydentu z jednego z treningów Meksykanów:

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Na nagraniu z sesji ćwiczeń udostępnionym przez ESPN widać, jak Ochoa podczas jednej z interwencji w bardzo nieprzyjemny sposób upada na swoją lewą nogę i choć wkrótce potem wstaje on z boiska, to całe zdarzenie wzbudziło mocny niepokój.

Jeśli Ochoi uda się mimo wszystko wystąpić przeciwko ekipie czeskiej, to będzie to czwarty mundial, na którym zaliczy przynajmniej jeden mecz. W 2006 i 2010 r. był co prawda w kadrze "El Tri", ale pełnił wyłącznie rolę rezerwowego.

MŚ 2026: Domknięcie rywalizacji w grupie A już w ten piątek

Mecz Czechy - Meksyk zaplanowano na 26 czerwca na godz. 03.00 według czasu polskiego. O tej samej porze wybrzmi gwizdek w konfrontacji RPA z Koreą Południową, a więc we wczesny piątkowy poranek będziemy znać już ostateczny układ tabeli grupy A.

Guillermo Ochoa Luke Hales East News

Guillermo Ochoa Giuseppe Maffia East News

Guillermo Ochoa Luke Hales East News





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP