Przykry incydent na treningu, wszystko nagrano. Historyczny występ pod znakiem zapytania

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Meksyku świetnie weszła w rywalizację na mistrzostwach świata 2026 - współgospodarze turnieju w pierwszych dwóch meczach odnieśli dwa triumfy i są już pewni awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie A. Tym samym ich ostatnia potyczka w pierwszym etapie turnieju będzie doskonałą okazją do skorzystania z umiejętności kilku rezerwowych - w tym Guillermo Ochoi, legendy meksykańskiej kadry. Problem jednak w tym, że golkiper na jednym z treningów zaliczył bardzo niepokojący incydent...

Guillermo Ochoa w stroju treningowym odbijający piłkę na boisku, powiększenie pokazuje ćwiczenia przy siatce
Mundial 2026: Występ Guillermo Ochoi stanął pod znakiem zapytaniaLuke Hales/Getty Images - x.com/ESPNmxGetty Images

Reprezentacja Meksyku nie zawodzi na własnym terenie podczas mistrzostw świata 2026 - "El Tri" w pierwszym spotkaniu na turnieju pokonali RPA 2:0, w swym drugim występie zaś ograli 1:0 Koreę Południową.

To sprawia, że Meksykanie przed ostatnią kolejką fazy grupowej zdecydowanie liderują w tabeli i są pewni awansu do kolejnej fazy z pierwszego miejsca klasyfikacji. Tym samym selekcjoner Javi Aguirre może dużo spokojniej podejść do ostatniej potyczki na tym etapie - z Czechami - i wystawić paru rezerwowych.

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Mundial 2026: Czy Ochoa wystąpi na turnieju? Pojawił się problem

W tym kontekście głośno jest zwłaszcza o Guillermo Ochoi - dla bramkarza to już szóste MŚ w jego karierze, którą ma niebawem oficjalnie zakończyć. Tym samym zaprezentowanie się na murawie przeciwko Czechom byłoby wspaniałym spięciem klamrą jego niezwykłej futbolowej historii.

Problem polega jednak na tym, że gra "Memo" we wspomnianej potyczce stanęła pod pewnym znakiem zapytania - a przynajmniej tak wskazuje Jose Rodriguez z dziennika "Marca" odwołując się do pewnego incydentu z jednego z treningów Meksykanów:

Na nagraniu z sesji ćwiczeń udostępnionym przez ESPN widać, jak Ochoa podczas jednej z interwencji w bardzo nieprzyjemny sposób upada na swoją lewą nogę i choć wkrótce potem wstaje on z boiska, to całe zdarzenie wzbudziło mocny niepokój.

Jeśli Ochoi uda się mimo wszystko wystąpić przeciwko ekipie czeskiej, to będzie to czwarty mundial, na którym zaliczy przynajmniej jeden mecz. W 2006 i 2010 r. był co prawda w kadrze "El Tri", ale pełnił wyłącznie rolę rezerwowego.

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MŚ 2026: Domknięcie rywalizacji w grupie A już w ten piątek

Mecz Czechy - Meksyk zaplanowano na 26 czerwca na godz. 03.00 według czasu polskiego. O tej samej porze wybrzmi gwizdek w konfrontacji RPA z Koreą Południową, a więc we wczesny piątkowy poranek będziemy znać już ostateczny układ tabeli grupy A.

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Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEOIVAN PISARENKO / AFPTV / AFPAFP

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