Zlatko Dalić pracę z reprezentacją Chorwacji rozpoczął w 2017 roku. Mało kto wówczas wierzył, że w następnych latach ten szkoleniowiec przejdzie do historii światowego futbolu. Piłkarze z Bałkanów pod jego wodzą dokonali niebywałej sztuki, zdobywając medale na dwóch kolejnych mundialach - srebro w Rosji w 2018 roku oraz brąz wywalczony cztery lata później w Katarze.

Tegoroczny mundial nie przyniósł przedłużenia passy. Chorwaci w fazie grupowej mieli spore problemy. Po przegranej 2:4 z Anglią i wymęczonym zwycięstwie 1:0 nad Panamą drużyna Dalicia drugie miejsce w grupie wywalczyła pokonując 2:1 Ghanę. Ich przygoda z mundialem w Ameryce Północnej zakończyła się już na starcie fazy pucharowej. Po szalonej końcówce Chorwaci przegrali 1:2 z Portugalią.

Tuż po odpadnięciu z mundialu w Chorwacji rozpoczęła się dyskusja ws. przyszłości selekcjonera. Wszystko wskazuje na to, że wygasający kontrakt Dalicia nie zostanie przedłużony. W mediach pojawił się już faworyt na jego miejsce. Kilka osób może przeżyć spore zaskoczenie.

Wiatr zmian w reprezentacji Chorwacji. Do akcji wkroczy były selekcjoner

Reprezentanci Chorwacji wrócili w niedzielę do ojczyzny. Sam Dalić w rozmowie z dziennikarzami wyznał, że w przeciągu kilku najbliższych dni spotka się z przedstawicielami federacji, by finalnie podjąć decyzję "najlepszą dla chorwackiej piłki".

W kraju jednak już nikt nie ma wątpliwości. Tym bardziej, że Dalić ma być już dogadany z klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie zarobi prawdziwą fortunę. Jego miejsce ma zająć inna wybitna postać chorwackiego futbolu. Mowa o Slavenie Biliciu, który prowadził reprezentację narodową już w latach 2006-2012.

57-letni dzisiaj szkoleniowiec prowadził Chorwatów na Euro 2008 i 2012 rozgrywanych w naszym kraju. Za pierwszym razem Chorwaci odpadli w 1/4 finału po dramatycznym spotkaniu z Turkami. Drugi z czempionatów zakończył się jednak koszmarem i powrotem do domu już na etapie fazy grupowej.

Po rozstaniu z reprezentacją Chorwacji Bilić skupił się na pracy w klubach. Najpierw był Łokomotiw Moskwa, później turecki Besiktas oraz angielskie West Ham United, West Bromwich Albion oraz Watford. 57-latek ostatnio był zatrudniony przez saudyjski Al-Fateh, skąd jednak odszedł w sierpniu 2024 roku, pozostając od tego czasu bez posady.

Najbliższym wyzwaniem dla Chorwatów będzie tegoroczna edycja Ligi Narodów. Dawni wicemistrzowie świata w ramach dywizji A zmierzą się z Anglią, Czechami oraz Hiszpanią.

Luka Modrić i Zlatko Dalić AFP

MŚ 2026. Luka Modrić i Luka Modric i Edgar Yoel Barcenas podczas meczu Panama - Chorwacja Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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