Przerwany mecz. Haaland i Mbappe gonią Messiego. To działo się nocą na mundialu

Faza grupowa mistrzostw świata stopniowo dobiega do końca. Już niebawem rozpocznie się mała mundialowa multiliga, w której dwa mecze będą rozgrywane jednocześnie. Najpierw jednak trzeba dokończyć drugą kolejkę. W nocy z 22 na 23 czerwca wykonaliśmy ku temu ważny krok.

MŚ 2026: Francja - Irak 3:0

Jako pierwsi na boisko wyszli reprezentanci Francji, którzy swój mecz zaczęli w poniedziałek. Ci mierzyli się ze swoim teoretycznie najłatwiejszym grupowym rywalem. Przeciwnikiem "Trójkolorowych" byli reprezentanci Iraku, ale okazało się, że nie tylko oni. Swoje "trzy grosze" w końcu w trakcie mundialu dodała także pogoda.

Francuzi weszli w mecz zdecydowanie lepiej niż z Senegalem. Zmiany zaordynowane przez Didiera Deschampsa przyniosły oczekiwany efekt. "Trójkolorowi" od początku poszukiwali gola i znaleźli go bardzo szybko. Już w 14. minucie pierwszy raz na listę strzelców wpisał się Mbappe.

Na tym praktycznie zakończyły się ofensywnie poczynania faworytów w pierwszej połowie. Na drugą wyszli z dwugodzinnym opóźnieniem. Z powodu burzy nad stadionem druga część rywalizacji rozpoczęła się dopiero o 2 w nocy. Teoretyczni warunki zaczęły bardziej sprzyjać Irakowi.

Ostatecznie na nic się to zdało, bo obrońcy Iraku podarowali kolejne trafienie rywalom. Fatalne wyprowadzenie piłki zakończyło się drugim golem Mbappe. 90% pracy w tym przypadku zrobił Ousmane Dembele, który zapisał sobie pierwszą asystę w turnieju. Kilka minut później zdobywca Złotej Piłki ustalił wynik meczu na 3:0, strzelając pierwszego gola w historii występów na mundialu. Dublet Mbappe sprawił, że z dorobkiem czterech goli goni Leo Messiego w walce o króla strzelców.

MŚ 2026: Norwegia - Senegal 3:2

Bez wątpienia hitem tej nocy na papierze było spotkanie Norwegii z Senegalem. Mowa bowiem o ekipach, które nie są raczej typowane do końcowego triumfu, ale żaden rywal nie chce trafić ich na swojej drodze. Nieznacznym faworytem tej rywalizacji wydawali się Erling Haaland i spółka.

Pierwsza połowa była być może nawet nadspodziewanie jednostronna na korzyść Norwegów. Zakończyła się jednak wynikiem tylko 1:0, a ten dawał nadzieję Senegalowi na poprawę. Ta szybko została nieco zniweczona. Druga część rywalizacji rozpoczęła się bowiem od trafienia Haalanda.

Senegalczycy odpowiedzieli błyskawicznie, łapiąc kontakt, ale to samo zrobili Norwegowie. Do 60 minuty na tablicy wyników mieliśmy rezultat 3:1, znów trafił Haaland. Z każdą upływającą minutą wydawało się, że takim rezultatem zakończy się ta rywalizacja. W doliczonym czasie gry Senegalczycy zdołali strzelić gola na 3:2 i na tym się zakończyło. Ten wynik sprawia, że Norwegowie powalczą z Francuzami o wygraną w grupie.

MŚ 2026: Jordania - Algieria

Faworytem ostatniego nocnego meczu była oczywiście reprezentacja Algierii, która w swoim składzie miała naprawdę mocne indywidualności. Mowa przede wszystkim o Ryadzie Mahrezie. To właśnie gwiazdor Algierczyków mógł, a pewnie, powinien strzelić przynajmniej jednego gola w pierwszej połowie.

To mu się jednak nie udało. Zrobił to Nizar Al Rashdan, który zebrał piłkę przed polem karnym i zewnętrzną częścią stopy pokonał stojącego między słupkami Zidane'a. W drugą część rywalizacji Algierczycy weszli z nową energią, ale nie przekładało się to na strzelone gole.

Ten stan rzecz zmienił się w 68. minucie, po znakomitym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Na dwadzieścia minut przed końcem mieliśmy remis 1:1. W 82. minucie znów Jordańczycy źle zachowali się przy rzucie rożnym i ponownie skończyło się to golem. Algieria wyszła na prowadzenie 2:1 i takim rezultatem zamknęliśmy noc z poniedziałku na wtorek.

O to trofeum powalczą piłkarze na mistrzostwach świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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