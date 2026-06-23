Przerwany mecz. Haaland i Mbappe gonią Messiego. To działo się nocą na mundialu

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacji Polski niestety nie oglądamy na mistrzostwach świata 2026, a mimo tego spora część kibiców postanawia nie spać, ale nie wszyscy. W nocy z 22 na 23 czerwca działo się naprawdę sporo. Francuzi pokonali Irak 3:0, a Mbappe ustrzelił dublet. Mecz dodatkowo przerwano na dwie godziny. W hicie Norwegowie wygrali z Senegalem 3:2, a dwa gole strzelił Erling Haaland. Na koniec Algieria pokonała 2:1 Jordanię.

Świętujący Kylian Mbappe
Świętujący Kylian MbappeDarrian TraynorGetty Images

Faza grupowa mistrzostw świata stopniowo dobiega do końca. Już niebawem rozpocznie się mała mundialowa multiliga, w której dwa mecze będą rozgrywane jednocześnie. Najpierw jednak trzeba dokończyć drugą kolejkę. W nocy z 22 na 23 czerwca wykonaliśmy ku temu ważny krok. 

MŚ 2026: Francja - Irak 3:0

Jako pierwsi na boisko wyszli reprezentanci Francji, którzy swój mecz zaczęli w poniedziałek. Ci mierzyli się ze swoim teoretycznie najłatwiejszym grupowym rywalem. Przeciwnikiem "Trójkolorowych" byli reprezentanci Iraku, ale okazało się, że nie tylko oni. Swoje "trzy grosze" w końcu w trakcie mundialu dodała także pogoda.

Francuzi weszli w mecz zdecydowanie lepiej niż z Senegalem. Zmiany zaordynowane przez Didiera Deschampsa przyniosły oczekiwany efekt. "Trójkolorowi" od początku poszukiwali gola i znaleźli go bardzo szybko. Już w 14. minucie pierwszy raz na listę strzelców wpisał się Mbappe. 

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Na tym praktycznie zakończyły się ofensywnie poczynania faworytów w pierwszej połowie. Na drugą wyszli z dwugodzinnym opóźnieniem. Z powodu burzy nad stadionem druga część rywalizacji rozpoczęła się dopiero o 2 w nocy. Teoretyczni warunki zaczęły bardziej sprzyjać Irakowi.

Ostatecznie na nic się to zdało, bo obrońcy Iraku podarowali kolejne trafienie rywalom. Fatalne wyprowadzenie piłki zakończyło się drugim golem Mbappe. 90% pracy w tym przypadku zrobił Ousmane Dembele, który zapisał sobie pierwszą asystę w turnieju. Kilka minut później zdobywca Złotej Piłki ustalił wynik meczu na 3:0, strzelając pierwszego gola w historii występów na mundialu. Dublet Mbappe sprawił, że z dorobkiem czterech goli goni Leo Messiego w walce o króla strzelców. 

MŚ 2026: Norwegia - Senegal 3:2

Bez wątpienia hitem tej nocy na papierze było spotkanie Norwegii z Senegalem. Mowa bowiem o ekipach, które nie są raczej typowane do końcowego triumfu, ale żaden rywal nie chce trafić ich na swojej drodze. Nieznacznym faworytem tej rywalizacji wydawali się Erling Haaland i spółka. 

Pierwsza połowa była być może nawet nadspodziewanie jednostronna na korzyść Norwegów. Zakończyła się jednak wynikiem tylko 1:0, a ten dawał nadzieję Senegalowi na poprawę. Ta szybko została nieco zniweczona. Druga część rywalizacji rozpoczęła się bowiem od trafienia Haalanda. 

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Senegalczycy odpowiedzieli błyskawicznie, łapiąc kontakt, ale to samo zrobili Norwegowie. Do 60 minuty na tablicy wyników mieliśmy rezultat 3:1, znów trafił Haaland. Z każdą upływającą minutą wydawało się, że takim rezultatem zakończy się ta rywalizacja. W doliczonym czasie gry Senegalczycy zdołali strzelić gola na 3:2 i na tym się zakończyło. Ten wynik sprawia, że Norwegowie powalczą z Francuzami o wygraną w grupie.

MŚ 2026: Jordania - Algieria

Faworytem ostatniego nocnego meczu była oczywiście reprezentacja Algierii, która w swoim składzie miała naprawdę mocne indywidualności. Mowa przede wszystkim o Ryadzie Mahrezie. To właśnie gwiazdor Algierczyków mógł, a pewnie, powinien strzelić przynajmniej jednego gola w pierwszej połowie. 

To mu się jednak nie udało. Zrobił to Nizar Al Rashdan, który zebrał piłkę przed polem karnym i zewnętrzną częścią stopy pokonał stojącego między słupkami Zidane'a. W drugą część rywalizacji Algierczycy weszli z nową energią, ale nie przekładało się to na strzelone gole.

Ten stan rzecz zmienił się w 68. minucie, po znakomitym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Na dwadzieścia minut przed końcem mieliśmy remis 1:1. W 82. minucie znów Jordańczycy źle zachowali się przy rzucie rożnym i ponownie skończyło się to golem. Algieria wyszła na prowadzenie 2:1 i takim rezultatem zamknęliśmy noc z poniedziałku na wtorek. 

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