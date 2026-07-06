Przerwał milczenie. Infantino tak wytłumaczył skandaliczną decyzję FIFA

Przypomnijmy, w starciu 1/16 finału mistrzostw świata USA kontra Bośnia i Hercegowina (2:0) Folarin Balogun został, po interwencji VAR, wyrzucony z boiska. Według przepisów FIFA, powinien pauzować w najbliższym spotkaniu reprezentacji USA, czyli w starciu 1/8 finału przeciwko Belgii.

Światowa federacja zakpiła jednak z regulaminu na oczach całego świata i nagle poinformowała o... anulowaniu zawieszenia dla gwiazdora USA. Ta decyzja wywołała oburzenie na całym świecie. Pojawiły się sugestie, że to administracja Białego Domu wywarła wpływ na decyzję FIFA. Z resztą sam Trump nie ukrywał, że rozmawiał o sprawie z Giannim Infantino.

O sprawie zrobiło się na tyle głośno, że odniósł się do niej sam szef FIFA, Gianni Infantino. Szwajcar podkreślił niezależność komisji dyscyplinarnej i potwierdził, że rozmawiał o sprawie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Czasami jestem zaskoczony". Infantino wprost o decyzji i rozmowie z Trumpem

"Zapoznałem się z publicznymi komentarzami dotyczącymi decyzji niezależnego Komitetu Dyscyplinarnego FIFA w sprawie zawieszenia Folarina Baloguna i chciałbym powtórzyć fundamentalną zasadę FIFA: organy sądownicze naszej federacji są niezależne" - stwierdził Infantino na początku swojego oświadczenia.

"Organy te działają autonomicznie, stosują Kodeks Dyscyplinarny FIFA i rozstrzygają sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy. Ich niezależność jest niezbędna dla wiarygodności i integralności piłki nożnej i musi być zawsze szanowana. Regularnie omawiam kwestie związane z MŚ z prezydentem Stanów Zjednoczonych i w tej sprawie otrzymałem telefon od Donalda Trumpa" - dodał szef FIFA.

"Podczas naszej rozmowy wyjaśniłem, że trwa postępowanie prawne z udziałem niezależnych organów sądowniczych FIFA i że sprawa zostanie rozstrzygnięta w odpowiednim czasie przez właściwe organy. Tak działa system FIFA i jest to zasada, której zawsze będę przestrzegał. Czytam wszystkie decyzje Komisji Dyscyplinarnej FIFA, gdy są wydawane. Czasami jestem nimi zaskoczony. Czasami się z nimi zgadzam, a czasami nie. Zawsze jednak szanuję te decyzje i autonomię organów, które je podejmują. To, czy osobiście podoba nam się dana decyzja, czy nie, nie ma znaczenia. Poszanowanie niezależnych instytucji i praworządności to czynniki, które chronią integralność naszych rozgrywek i wiarygodność FIFA w każdej sytuacji" - podkreślił Infantino.

Trump tego nie ukrywa. Oficjalny protest

Belgowie, najbliższy rywal USA, oficjalnie poinformowali na kilka godzin przed meczem 1/8 finału MŚ, że nie zgadzają się z decyzją FIFA i złożyli oficjalny protest w tej sprawie.

Wcześniej Donald Trump potwierdził, że kontaktował się z Infantino w sprawie - jego zdaniem - niesłusznie przyznanej czerwonej kartce Balogunowi. - Widziałem tą sytuację, to nie był faul - wypalił prezydent USA.

Mecz USA - Belgia, który przez skandaliczną decyzję FIFA wzbudza emocje na całym świecie, rozpocznie się o 2:00 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Relacja na żywo w serwisie Interia Sport.





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