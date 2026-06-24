Piotr Jawor: Mundial pokazuje, że piłkarze przesuwają granicę zakończenia kariery.

Dr Piotr Wiśnik: - Tak, bo mamy coraz większą wiedzę na ten temat i coraz lepiej monitorujemy organizmy. Stąd przykłady przedłużania karier jak Roberta Lewandowskiego czy Cristiano Ronaldo. Oczywiście, że nie da się tego robić w nieskończoność, ale ci zawodnicy bardzo o siebie dbają. Lewandowski nauczył się tego w Niemczech i widzimy, gdzie jest jego kariera w wieku blisko 38 lat. Bez znajomości swojego organizmu nie miałby szans na piłkarską długowieczność.

Co w tym wszystkim jest najważniejsze?

- Kluczem jest odpowiedni poziom energii, a to ściśle wiąże się z tlenem. Niestety, ale w Polsce nie wierzy się w przygotowanie tlenowe i to jest klęska naszego sportu. Z tego powodu tracimy po drodze wielu młodych sportowców i to w różnych dyscyplinach. A czym drużyna Bodo/Glimt zawojowała Ligę Mistrzów? Właśnie bardzo szybkim pochłanianiem tlenu, porównywalnym z narciarzami norweskimi. I to wystarczyło, by pokonać np. Inter Mediolan. Musimy zadbać o trening interwałowy, to jest konieczne, bo bez bazy tlenowej nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć.

Mundial 2026. Fenomen Lionela Messiego

Czy to samo dotyczy Lionela Messiego, który w wieku 39 lat błyszczy na mundialu?

- Kiedyś porównywałem go z Tonim Kroosem i Argentyńczyk mocno odstawał pod względem przygotowania, za to piłkarsko miał zupełnie inny potencjał. Messi to fenomen, umiejętności ma przeogromne. Stosunkowo mało biega w porównaniu z innymi zawodnikami, ale ma takie możliwości, że cała drużyna zgadza się na niego pracować.

Messi to fenomen, umiejętności ma przeogromne. Stosunkowo mało biega w porównaniu z innymi zawodnikami, ale ma takie możliwości, że cała drużyna zgadza się na niego pracować

Czyli w przypadku Messiego duży wysiłek mógłby zabić technikę i umiejętności?

- Piłka nożna jest bardzo skomplikowana do zbadania. Kiedyś prowadziłem badania, w jaki sposób mózg reaguje na zmęczenie i w jaki sposób możemy wydłużyć koncentrację. Cały świat się nad tym zastanawia, ale nie my. I w efekcie bierzemy takich zawodników, którzy nigdy nie będą powyżej przeciętnej.

Nie brzmi to optymistycznie dla polskiego sportu.

- Poziom wiedzy w Polsce jest bardzo zły. Stykam się z trenerami przygotowania fizycznego, zaglądam na ich strony, patrzę, co proponują i to wszystko jest wbrew fizjologii. My tlenowo praktyczne nie przygotowujemy zawodników, tymczasem Australijczycy, Brytyjczycy czy Japończycy od czwartego roku życia wprowadzają elementy treningu tlenowego. A u nas zawodnik przebiegnie w Ekstraklasie 13 km, a jak zapytają go, jakie miał tętno, to nie wie. To tak, jakbym ja nie wiedział, ile pali mój samochód!

Nie budujemy fundamentu i jeśli nadal nie będziemy tego robili, to nic nie zbudujemy. Kiedyś jeden trener powiedział, że przygotowanie tlenowe to tylko 10 proc., a ja sprawdziłem, że w wielkich kilkusetmetrowych wieżowcach fundamenty to tylko 8 proc., ale przecież bez niego żadna budowla nie mogłaby powstać. I tym go chyba trochę przekonałem.

Rozmawiał Piotr Jawor

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Cristiano Ronaldo AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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