Przełom Szwajcarii, katastrofa Kataru, fatalny błąd bramkarza . To działo się nocą na mundialu

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 weszła w kolejny etap - wieczorem 18 i nocą 19 czerwca doszło do zainaugurowania nowej kolejki gier tej fazy i - krótko mówiąc - emocji na północnoamerykańskich arenach znowu nie zabrakło, a w pewnych przypadkach można było wręcz mówić o historycznych przełomach.

MŚ 2026: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina 4:1

W zakończonym około godz. 23.00 czasu polskiego starciu Szwajcarów z Bośniakami zdecydowanie zatriumfowali ci pierwsi, natomiast samo spotkanie rozkręciło się naprawdę późno, bo w okolicach 74. minuty.

Wówczas to wynik otworzył Johan Manzambi, a niebawem doszło do kolejnego przełomowego zdarzenia - w 80. minucie czerwoną kartkę obejrzał Tarik Muharemović, osłabiając tym samym bałkańskie "Smoki". W 84. minucie tymczasem na 2:0 podwyższył Vargas, a w 90. minucie Manzambi skompletował dublet.

Dopiero wówczas Bośnia odpowiedziała golem Ermina Mahmicia, ale blada iskierka nadziei od razu zgasła - w 97. minucie rzut karny wykorzystał Granit Xhaka, ustalając wynik na 4:1. Co ciekawe "Nati" dokonali w ten sposób pewnego wyjątkowego wyczynu, na który czekali aż 32 lata.

Mundial 2026: Kanada - Katar 6:0

Jeśli wynik Szwajcarii można nazwać dominacją, to to, co zrobiła Kanada, było prawdziwym pogromem. "The Canucks" już w pierwszej połowie współzawodnictwa z Katarem kontrolowali boiskowe wydarzenia i po jednym golu Cyle'a Larina oraz dublecie Jonathana Davida po 45 minutach (z okładem) prowadzili 3:0. Katarczycy dodatkowo ulegli osłabieniu po czerwonej kartce pokazanej w 33. minucie Homamowi El-Aminowi.

Po zmianie stron zespół z Bliskiego Wschodu jedynie się pogrążał - trafienie Nathana Saliby, skompletowanie hat-tricka przez Davida oraz bramka samobójcza Mohammada Al-Mannaia ostatecznie ustawiły rezultat na poziomie 6:0. Na domiar złego dla Kataru z boiska wyleciał jeszcze Assim Madibo, po którego faulu poważnej kontuzji doznał Ismael Kone.

Warto wspomnieć, że był to pierwszy, historyczny triumf Kanady na MŚ. Pełny opis starcia znajduje się tutaj.

MŚ 2026: Meksyk - Korea Południowa 1:0

Na zakończenie mundialowej nocy Meksykanie podjęli zespół Korei Południowej w Guadalajarze i trzeba przyznać, że ta konfrontacja przypominała przez długi czas prawdziwe futbolowe szachy - pierwsza połowa, bardzo wyrównana, nie przyniosła otwarcia wyniku, a wręcz momentami biła od niej swoista ospałość.

W końcu pierwszy - i jak się okazało, jedyny - gol padł w 50. minucie, a jego autorem był Luis Romo. Ten trafił do siatki po wcześniejszej fatalnej pomyłce bramkarza Kim Seung-Gyu, który wypuścił ze swych rąk futbolówkę przy próbie interwencji we własnej "szesnastce".

Kolejnym meczem rozegranym w ramach mistrzostw świata 2026 będzie spotkanie USA i Australii - pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 21.00 19 czerwca. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Eksperci zabrali głos po meczu Hiszpanii. "Historyczna wtopa". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport