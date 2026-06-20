Protest ws. Szymona Marciniaka. Mówi wprost, co czeka Polaka

To był pierwszy mecz fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacji Argentyny i Algierii. Drużyna Lionela Scaloniego rozbiła rywali aż 3:0. Debiutanckiego hat-tricka na mundialu ustrzelił Lionel Messi. Dzięki temu legenda Barcelony zrównała się golami z Miroslavem Klose (16), czyli strzelcem wszech czasów tej imprezy.

W alternatywnej rzeczywistości wszystko to mogłoby się nie odbyć, gdyby sędziujący mecz Szymon Marciniak wyrzucił Messiego z boiska. W 31. minucie Argentyńczyk trafił Aissę Mandiego w łydkę. Mimo to polski arbiter nie odgwizdał faulu, nie pokazał legendzie czerwonego kartonika. Swojego rodaka nie wezwał też siedzący na VARZE Tomasz Kwiatkowski.

Michał Listkiewicz wprost o proteście Algierczyków

Rozczarowana decyzją Marciniaka jest cała Algieria. Do tego stopnia, że tamtejsza federacja złożyła oficjalne odwołanie do FIFA z powodu braku czerwonej kartki dla Messiego. W proteście wspomniano także o sytuacji 74. minuty, kiedy to Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę.

- Dość dziwna jest kolejność zdarzeń. Najpierw komisja sędziowska FIFA wydaje komunikat, że w pełni popiera decyzje sędziów w tym meczu, a dzień później federacja składa protest. Rzadko spotykana procedura - mówi w rozmowie z "WP SportoweFakty" Michał Listkiewicz.

Zdaniem legendarnego polskiego arbitra Marciniak "absolutnie nie ma czym się martwić". Zaznacza, że "FIFA zajęła już stanowisko w tej sprawie. Uznała decyzje Szymona Marciniaka za prawidłowe. Pierluigi Collina w pełni je akceptuje".

Według Listkiewicza Algierczycy nie mogą pogodzić się z porażką, dlatego szukają innego sposobu uniknięcie porażki. - To częste jest, jak ktoś przegra, że szuka winnych wszędzie poza sobą - mówi. Przypomina również, że po finale mistrzostw świata w Katarze Francuzi także próbowali podważać decyzje Szymona Marciniaka, lecz tamto spotkanie Polak sędziował po prostu wzorowo.

W grupie C J reprezentacja Algierii zagra jeszcze z Jordanią i Austrią. Na razie zajmuje ostatnie miejsce.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Michał Listkiewicz AFP

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News





Liga Narodów. Bułgaria - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport