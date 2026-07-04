Prezydent obejrzał mecz i nie wytrzymał. Koszmar na mundialu. To koniec
Niebawem na tegorocznych mistrzostwach świata zostanie już tylko szesnaście najlepszych drużyn turnieju. W pierwszym piątkowym spotkaniu spore rozczarowanie przeżyła Azjatycka Konfederacja Piłkarska. Po rzutach karnych z imprezą pożegnał się jej ostatni przedstawiciel, czyli Australia. Działacze zapewne liczyli między innymi na Koreę Południową. Ale piłkarze z tego kraju także najważniejsze potyczki obejrzą przed telewizorem. Tam nie wytrzymał nawet prezydent.
Powiększony piłkarski mundial to okazja dla reprezentacji, które wcześniej nie miały większych szans na zakwalifikowanie się do tych prestiżowych zmagań. W Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie oglądamy mnóstwo debiutantów, ponadto o tytuł pojedynkują się drużyny dawno niewidziane na najważniejszej imprezie czterolecia. Lista uczestników zawiera choćby aż dziewięć zespołów z Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej.
Mowa dokładnie o Katarze, Iraku, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Uzbekistanie, Korei Południowej, Iranie, Japonii oraz Australii. I dziś stało się jasne, że żadna z tych drużyn nie powalczy w 1/8 finału. Jako ostatni za burtę wypadli Australijczycy. Podopieczni Tony'ego Popovicia dzielnie walczyli z Egipcjanami, lecz nie utrzymali nerwów na wodzy w konkursie rzutów karnych. Kibice byli jednak z nich dumni. Zupełnie inaczej sprawa miała się w Korei Południowej. Jak wspominaliśmy na wstępie, nie patyczkował się nawet prezydent.
Mundial. W Korei Południowej są wściekli. Po dramacie napisał nawet prezydent
"Kiedy faworyzowanie i kumoterstwo biorą górę nad kompetencjami przy wyborze dowódcy, wynik jest jasny jak słońce" - przekazał Lee Jae Myung na platformie X, wzywając odpowiednie osoby do wszczęcia dochodzenia. Pracę natychmiast stracił trener Myung-bo Hong, nie był to zresztą jego jedyny problem. Część sklepów oraz restauracji w Seulu zakazała mu wstępu. Przed wejściem pojawiły się kartki z klarowną treścią. "Właściciele stwierdzili, że celem napisu było wyrażenie rozczarowania wynikami drużyny narodowej, a także dodanie odrobiny humoru klientom" - czytamy na "e.vnexpress.net".
Problem azjatyckiego futbolu jest naprawdę poważny. Okazja do poważniejszego zaistnienia na mundialu nastąpi dopiero za cztery lata.