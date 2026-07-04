Prezydent obejrzał mecz i nie wytrzymał. Koszmar na mundialu. To koniec

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Niebawem na tegorocznych mistrzostwach świata zostanie już tylko szesnaście najlepszych drużyn turnieju. W pierwszym piątkowym spotkaniu spore rozczarowanie przeżyła Azjatycka Konfederacja Piłkarska. Po rzutach karnych z imprezą pożegnał się jej ostatni przedstawiciel, czyli Australia. Działacze zapewne liczyli między innymi na Koreę Południową. Ale piłkarze z tego kraju także najważniejsze potyczki obejrzą przed telewizorem. Tam nie wytrzymał nawet prezydent.

Tłumaczący coś Myung-bo Hong. W kółku znajdują się reprezentanci Australii w piłce nożnej.
Myung-bo Hong - były już opiekun Koreańczyków. W kółku smutni reprezentanci AustraliiUlises Ruiz / Aric BeckerAFP

Powiększony piłkarski mundial to okazja dla reprezentacji, które wcześniej nie miały większych szans na zakwalifikowanie się do tych prestiżowych zmagań. W Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie oglądamy mnóstwo debiutantów, ponadto o tytuł pojedynkują się drużyny dawno niewidziane na najważniejszej imprezie czterolecia. Lista uczestników zawiera choćby aż dziewięć zespołów z Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej.

Mowa dokładnie o Katarze, Iraku, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Uzbekistanie, Korei Południowej, Iranie, Japonii oraz Australii. I dziś stało się jasne, że żadna z tych drużyn nie powalczy w 1/8 finału. Jako ostatni za burtę wypadli Australijczycy. Podopieczni Tony'ego Popovicia dzielnie walczyli z Egipcjanami, lecz nie utrzymali nerwów na wodzy w konkursie rzutów karnych. Kibice byli jednak z nich dumni. Zupełnie inaczej sprawa miała się w Korei Południowej. Jak wspominaliśmy na wstępie, nie patyczkował się nawet prezydent.

Mundial. W Korei Południowej są wściekli. Po dramacie napisał nawet prezydent

"Kiedy faworyzowanie i kumoterstwo biorą górę nad kompetencjami przy wyborze dowódcy, wynik jest jasny jak słońce" - przekazał Lee Jae Myung na platformie X, wzywając odpowiednie osoby do wszczęcia dochodzenia. Pracę natychmiast stracił trener Myung-bo Hong, nie był to zresztą jego jedyny problem. Część sklepów oraz restauracji w Seulu zakazała mu wstępu. Przed wejściem pojawiły się kartki z klarowną treścią. "Właściciele stwierdzili, że celem napisu było wyrażenie rozczarowania wynikami drużyny narodowej, a także dodanie odrobiny humoru klientom" - czytamy na "e.vnexpress.net".

Problem azjatyckiego futbolu jest naprawdę poważny. Okazja do poważniejszego zaistnienia na mundialu nastąpi dopiero za cztery lata.

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