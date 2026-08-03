Wielka burza wokół Gianniego Infantino trwa. Prezydent FIFA w końcu wywołał skandal, który zjednoczył cały świat piłki nożnej przeciwko niemu samemu. Burza, która wybuchła, może kosztować go posadę.

Świat piłki nożnej domaga się dymisji Gianniego Infantino, który chciał doprowadzić do sprzedaży praw komercyjnych do mistrzostw świata w piłce nożnej prywatnym inwestorom.

Opinia publiczna uznała, że tego już za wiele. I zaczęła domagać się odejścia Infantino. Wszyscy w tej sprawie zaczęli mówić jednym głosem i przynajmniej wypowiedzieli się w bardzo krytycznych słowach wględem prezydenta FIFA.

Infantino bardzo szybko zrezygnował z tego skandalicznego pomysłu, choć zdążył powiedzieć, że taka operacja przyniosłaby piłce nożnej wymierne korzyści. Mniejsze federacje takie jak UEFA i jej odpowiedniki z innych kontynentów po raz pierwszy w historii ta otwarcie i zdecydowanie stanęły przeciwko prezydentowi FIFA, a rezygnacja z pomysłu o sprzedaży mundialu prywatnemu inwestorowi w tym nie pomogła.

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Stołek, na którym siedzi Infantino zaczął się bardzo mocno trząść. Sam Szwajcar uznał, że w tym momencie potrzebuje wsparcia. O to miał zgłosić się do administracji Donalda Trumpa.

- Gianni Infantino ma odbyć spotkanie z wysokimi rangą przedstawicielami administracji Trumpa, ponieważ zabiega o wsparcie w celu kontynuowania pracy w FIFA. Infantino już kontaktuje się z federacjami, prosząc o publiczne poparcie, ponieważ rośnie presja, by zrezygnował - podaje dziennikarz Ben Jacobs.

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Podczas mistrzostw świata Donald Trump dał do zrozumienia, że ma bardzo dobre relacje z Giannim Infantino. Prezydent USA komplementował Szwajcara szczególnie wtedy, gdy ten podjął decyzję o anulowaniu czerwonej kartki dla Folarina Baloguna.

Decyzja ta zapadła po interwencji Donalda Trumpa. To by oznaczało, że prezydent USA być może ma mały dług wdzięczności wobec Infantino, a ten teraz się o niego upomni.

- Istnieją zaprzeczenia ze źródeł, że konkretnie dzisiaj w południe odbędzie się połączenie. Jednak osoby bliskie Marco Rubio potwierdzają trwający kontakt z Giannim Infantino - dodaje Ben Jacobs.

Gianni Infantino Eduardo Verdugo East News

Donald Trump i Gianni Infantino Mandel NGAN / AFP - JUAN MABROMATA / AFP AFP

Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda Trumpa ROBERTO SCHMIDT East News





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