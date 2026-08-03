- Chciałbym jeszcze raz podziękować za pańską pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu mistrzostw świata. Aby wyrazić naszą wdzięczność za tę wspólną pracę, podpisałem dekret o przyznaniu panu Orderu Przyjaźni Federacji Rosyjskiej - mówił w 2018 roku Władimir Putin.

W podziękowaniu Infantino przyznał, że mundial w Rosji był najlepszym turniejem w historii.

- Cieszę się, że mogę powitać prezydenta FIFA Gianniego Infantino, jednego z najwybitniejszych ludzi sportu. To niesamowity człowiek. Wykonał niewiarygodną pracę w FIFA. Gratuluję ci. Słyszę, że bijesz rekordy związane z mundialem. (...) Cieszymy się, że znów jesteś w Białym Domu, Gianni. Wy i cały wasz zespół wykonaliście fantastyczną pracę - a w takich słowach do Infantino w 2026 roku zwracał się Donald Trump.

Gdyby posłuchać samych prezydentów i głów państw, którym Infantino ofiarował mundial, można by dojść do wniosku, że jest to niesamowicie szlachetny i kompetentny człowiek piastujący stanowisko szefa najważniejszej organizacji piłkarskiej świata.

Prawda jest jednak zgoła inna. Gianni Infantino być może ma przyjaciół w Putinie, Trumpie, Mohammedzie bin Salmanie czy innych politykach, ale cały świat futbolu ma już serdecznie dość jego rządów.

Historyczny skandal na mundialu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Ostre reakcje

Przewinienia i skandale Infantino:

Centralizacja władzy FIFA, zwiększenie kompetencji prezydenta i osłabienie niezależności komisji etyki i organów kontrolnych

Zarzuty dotyczące wykorzystywania środków FIFA na cele osobiste, korzystanie z odrzutowców i innych przywilejów

Bliskie relacje z politykami (o czym wspomniano wyżej) i łamanie zasad politycznej neutralności FIFA

Rozszerzenie mundialu do 48 drużyn mimo sprzeciwu świata futbolu. Decyzja podjęta w sposób autorytarny

Przeładowanie piłkarskiego kalendarza i narażanie zdrowia piłkarzy

Wpadki wizerunkowe, jak np. pojawienie się Salt Bae na ceremonii świętowania mistrzostwa Argentyny w Katarze w 2022 roku

Wykorzystywanie sportu w celu ocieplenia wizerunku państw łamiących prawa człowieka i wojennych agresorów (Rosja, Katar, Arabia Saudyjska)

"Każdy ma prawo zagrać na mundialu". Infantino zarabia pieniądze i zbiera głosy pod płaszczykiem utkanym z pozornej sprawiedliwości

Sprawy ciążące na Giannim Infantino można wymieniać bardzo długo. Wszystkie jak dotąd uchodziły mu na sucho. Wszystko udawało się rozmasować. Naturalnie kierowany swoją chciwością i rządzą władzy szef FIFA przesuwał granicę coraz dalej. Aż w końcu "przegrzał" temat.

W 2026 roku, po 10 latach rządów, nad głową Infantino zgromadziły się chmury tak gęste i tak ciemne, że upływający czas może tym razem ich nie rozgonić.

Świat futbolu przyzwyczaił się do tego, że Gianni Infantino większość swoich decyzji podejmuje, kierując się chęcią zarobienia jak największej ilości pieniędzy lub dbania o swoją posadę i zyskania jak największej liczby głosów członków federacji krajów spoza Europy.

Oczywiście, Gianni Infantino robi to wszystko pod przykrywką. Mówi bowiem, że piłka nożna powinna być dostępna dla wszystkich. Że wszyscy mają prawo zagrać i pokazać się na mundialu. Prawda jest jednak taka, że on sam korzysta na tym najwięcej.

Świat futbolu wreszcie mówi "dość". Infantno myślał, że może wszystko. I się przeliczył

Pogodzono się z tym, że Infantino zależy tylko na pieniądzach i władzy, a niszczenie idei futbolu jest wpisane w jego koszty. Myślano bowiem, że nie da się z tym nic zrobić.

Infantino sam w to uwierzył i myślał, że granicę dobrego smaku można przesunąć tam, gdzie nie sięga już wyobraźnia świata futbolu. Tego mającego jeszcze jakąkolwiek przyzwoitość. Nawet UEFA bowiem publicznie zwróciła się przeciwko Szwajcarowi.

Pierwszy poważny cios nadszedł podczas mundialu. Między 1/16 a 1/8 finału ogłoszono bowiem, że czerwona kartka Folarina Baloguna (reprezentanta USA) została anulowana i napastnik będzie mógł zagrać z Belgią. Przypomnijmy, że od początku turnieju był on największą gwiazdą reprezentacji Pochettino, a w 1/16 finału obejrzał czerwoną kartkę.

Wybuchł skandal, a Donald Trump bez bawienia się w dyplomację przyznał się przed całym światem, że zadzwonił do Infantino, a ten, w ramach swej wielkiej wspaniałomyślności i sprawiedliwości zawiesił karę Amerykanina. W całej historii mistrzostw świata niewiele było skandali, które mogłyby to przebić. Mamy tu bowiem do czynienia z jawną ustawką i korupcją. UEFA już wtedy określiła to jako "przekroczenie czerwonej linii". Relacje między federacjami światową a europejską zostały mocno nadszarpnięte.

Wyznaczenie Slavko Vincicia jako arbitra finału również nie pomogło tego rozmasować - a taki miało cel. Szefem UEFA jest bowiem Słoweniec (Aleksandar Ceferin). Już po mundialu wyciekła bowiem informacja, która kompletnie pogrzebała Gianniego Infantino.

The Times podał, że szef FIFA planuje sprzedać prawa do mistrzostw świata prywatnym inwestorom. I właśnie ta informacja sprawiła, że świat futbolu uznał, że tego już za wiele. Największa piłkarska świętość sprzedana niczym miejsce na bandzie reklamowej? Nie, to nie miało prawa ujść mu na sucho.

Oni żądają odejścia Infantino

- Po czymś takim w każdej normalnie zarządzanej organizacji prezes zostałby usunięty ze stanowiska - mówił Claudius Schaefer prezes European Leagues (UEFA).

- To symptom przywództwa, które przestało stawiać futbol na pierwszym miejscu - pisało w swoim oświadczeniu CONCACAF (federacja północnoamerykańska)

- Nie mogę biernie przyglądać się temu, jak FIFA rozważa sprzedaż udziałów w mundialu. To zły interes dla FIFA, zły interes dla piłki nożnej i zły interes dla długoterminowej przyszłości futbolu - Carlos Cordeiro (ówczesny starszy doradca FIFA, rezygnując ze stanowiska).

- Uważam, że Gianni Infantino nie powinien pozostawać na czele FIFA. Światowy futbol potrzebuje nowego przywództwa, które zmodernizuje sposób zarządzania, odbuduje wiarygodność instytucji - Javier Tebas, szef ligi hiszpańskiej.

Głos w sprawie zabrał również Zbigniew Boniek, który uznał, że Gianni Infantino posunął się za daleko. Polak jest w tym sporze przedstawicielem UEFA, która od samego początku mocno krytykuje działania prezydenta FIFA i planuje wystawić mu kontrkandydata - wiele mówiło się o Nasserze Al-Khelaifim, ale także o Dariuszu Mioduskim.

The Times w swoim artykule stwierdził, że zmiany w FIFA powinny zacząć się od odejścia Infantino. Europejskie federacje skupione w UEFA według The Telegraph miały przekazać Infantino ultimatum: "ustąp albo zmierz się z głosowaniem nad wotum nieufności".

Kryzys wizerunkowy Infantino jest ogromny. Trudno było wyobrazić sobie to, że cały świat futbolu aż tak jednogłośnie sprzeciwi się prezydentowi FIFA. Jeśli ten kataklizm nie będzie kosztował go posady, to prawdopodobnie przez każdą burzę w przyszłości przejdzie już bez konsekwencji. Pozostaje wierzyć, że temat nie zostanie zamieciony pod dywan, że świat piłki nożnej szybko o tym nie zapomni. I usunie ze stanowiska prezydenta, który doprowadza futbol do ruiny i zamienia go w prywatny biznes.

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP





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