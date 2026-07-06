Przy turniejach takich, jak mistrzostwa Europy i świata, zawsze możemy spodziewać się show reprezentacji, po której niewiele osób spodziewa się na początku turnieju spektakularnej gry. Tym razem tą drużyną była Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała wszystkie trzy mecze fazy grupowej i wyszła z 2. miejsca.

Już w 1/16 stawili oni czoła Argentynie i nie tylko doprowadzili do dogrywki, ale do samego końca spotkania atakowali, zyskując jeszcze bardziej w oczach kibiców i rywali. Ostatecznie przegrali 2:3 i musieli pożegnać się z mistrzostwami świata, jednak w swoim kraju już są bohaterami, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii swojego narodu. Idealnie pokazują to sceny z ich powrotu do domu.

Tak piłkarze Republiki Zielonego Przylądka zostali powitani w kraju. Szaleństwo już na lotnisku

Moment, w którym piłkarze zameldowali się w kraju był idealnie wręcz wybrany, bowiem 5 lipca do Dzień Niepodległości Republiki Zielonego Przylądka. Sami piłkarze mogli więc poczuć się jak narodowi bohaterowie, których tak właśnie przywitano.

Tamtejsza federacja piłkarska opublikowała materiał wideo w mediach społecznościowych pokazujący pierwsze chwile kadry Cape Verde po powrocie do ojczyzny. Już jeden z pierwszych mężczyzn napotkany na płycie lotniska, postanowił uklęknąć przed maszyną, dziękując tym samym piłkarzom za ich grę w Ameryce Północnej.

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Przed lotniskiem z kolei ustawiły się tłumy fanów, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć bohaterów, o których zagle zaczął mówić cały piłkarski świat.

Zanim zawodnicy wyszli z samolotu, obsługa lotniska musiała przygotować płytę, aby ci spokojnie mogli opuścić pokład. Co oczywiste, nie zabrakło także przedstawicieli mediów i kamer, które rejestrowały liczne wywiadu.

Teraz piłkarze reprezentacji narodowej z pewnością będą mieli nieco bardziej napięty grafik, bowiem chętnych do rozmowy z nimi o tym, co działo się na mistrzostwach świata na pewno nie zabraknie.

Vozinha, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Kibice reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka EVRIM AYDIN AFP

Republika Zielonego Przylądka podczas meczu z Argentyną VANESSA CARVALHO AFP





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