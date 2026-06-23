Prawie 50 lat czekania, rekordowy wynik na mundialu. Francuzi mogą świętować
Reprezentacja Francji ma już za sobą dwa zwycięstwa na trwających mistrzostwach świata - po pokonaniu Senegalu "Les Bleus" poszli za ciosem i zatriumfowali też nad Irakiem i w tym drugim przypadku doszło do pewnego istotnego przełomu. Udało się bowiem wyrównać rekord nieosiągalny jak dotychczas przez niemalże pół wieku.
Piłkarska reprezentacja Francji w trakcie mundialu 2026 męczyła się nieco z Senegalem w pierwszej połowie swego inauguracyjnego starcia na turnieju, ale już w drugiej odsłonie zmagań "Les Bleus" zdołali wbić trzy bramki i mimo jednej riposty rywali dość pewnie zatriumfowali 3:1.
Późniejsze spotkanie z Irakiem wypadło w ich wykonaniu jeszcze lepiej - Francuzi wygrali 3:0, a najwięcej uwagi po raz kolejny skupił na sobie Kylian Mbappe, który zdołał w trakcie MŚ zapisać przy swym nazwisku już dwa kolejne dublety. Należy tu jednak docenić jeszcze jednego bohatera "Trójkolorowych" - Didiera Deschampsa.
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Szkoleniowiec bowiem dzięki pokonaniu Iraku wyrównał mundialowy rekord wygranych jako trener - ma ich na ten moment dokładnie 16, czyli tyle samo, co Helmut Schon, legendarny sternik kadry RFN.
Schon zapracował na swój wynik na czempionatach odbywających się między 1966 a 1978 rokiem, a więc na to, by któryś selekcjoner mu dorównał, czekaliśmy niemalże 50 lat. Bardzo przy tym możliwe, że Deschamps już niebawem przeskoczy Niemca w klasyfikacji wszech czasów.
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Francja zagra w grupie I jeszcze jedno spotkanie - z Norwegią, a więc szykuje się nam tu prawdziwy hit tej fazy mundialu. Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku 26 czerwca o godz. 21.00 czasu polskiego.
Co istotne, "Les Bleus" mają już zagwarantowany udział w 1/16 finału MŚ. Ich celem jest zaś oczywiście powrót po ośmiu latach na mistrzowski tron - byłoby to doskonałe dopięcie kariery Deschampsa w reprezentacji. Od stycznia 2025 r. jest bowiem wiadome, że po turnieju w Ameryce Północnej opuści on szeregi francuskiej drużyny narodowej.