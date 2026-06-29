Pracował przy maszynie laserowej w fabryce. Teraz jest najlepszym piłkarzem MŚ

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Reprezentacja Niemiec w 1/16 finału mistrzostw świata powalczy z Paragwajem. Jak na razie najlepszym strzelcem kadry Juliana Nagelsmanna jest zawodnik, który ani razu nie pojawił się w wyjściowym składzie. Mało tego, w wieku 17 lat musiał pracować w fabryce, aby wiązać koniec z końcem. Teraz - zgodnie z rankingiem FIFA - jest najlepszym piłkarzem trwającego mundialu.

Deniz Undav i dwóch piłkarzy reprezentacji Niemiec w białych strojach rozmawiają na tle ceglanego muru.
Deniz UndavFEDERICO GAMBARINI AFP

Deniz Undav, bo o nim mowa, 19 lipca skończy 30 lat. W reprezentacji Niemiec zadebiutował w 2024 roku za kadencji Juliana Nagelsmanna. Od tamtej pory rozegrał w niej zaledwie 12 spotkań. Ale trzy ostatnie z nich wystarczyły, aby zapisał się w historii piłki naszych zachodnich sąsiadów.

W meczu przeciwko Curacao (7:1) Undavovi wystarczyło niecałe pół godziny, aby strzelić gola i zanotować dwie asysty. Jeszcze lepiej spisał się podczas starcia z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po godzinie gry zmienił Jamala Musialę. Osiem minut później doprowadził do wyrównania, a w samej końcówce, po cudownym przyjęciu mocnej piłki zagranej w pole karne przez Felixa Nmechę, zapewnił Niemcom wygraną 2:1.

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Po tym wyczynie - łącznie trzech golach i dwóch asystach - Undav został najlepszym zawodnikiem niemieckiej kadry spośród wszystkich rezerwowych w historii mistrzostw świata od 1966 roku (wyrównany z wynikiem Rogera Milli z Kamerunu w 1990 roku - przypomina BBC).

29-latek stał się wręcz bezcennym zawodnikiem dla drużyny czterokrotnych mistrzów świata. A przecież jeszcze w marcu napastnik Stuttgartu wdał się w publiczną kłótnię z Julianem Nagelsmannem. Po strzeleniu zwycięskiego gola z Ghaną (2:1) w meczu towarzyskim otwarcie podkreślał, że należy mu się miejsce w podstawowym składzie. Z kolei selekcjoner ostrzegł go, że takimi komentarzami wywiera na siebie niepotrzebną presję. Oprócz tego zdaniem trenera Undav mógłby nie być aż tak skuteczny, rozpoczynając spotkania od pierwszej minuty.

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Napastnik odpowiedział jednak w najlepszy możliwy sposób. Po wspomnianym spotkaniu z Ghaną zdobył dwie bramki przeciwko Finlandii (4:0). Co prawda później nie trafił do siatki w sparingu z USA (2:1), jednak tak czy inaczej jego miejsce w kadrze było już niepodważalne. Potem rozpoczął się mundial.

W trzecim spotkaniu fazy grupowej przez 30 min. spędzonych na murawie przeciwko Ekwadorowi Deniz Undav nie wpisał się już na listę strzelców, ale to i tak nie przeszkodziło mu w tym, aby zostać... najlepszym zawodnikiem mundialu. Tak, to nie żart. Zgodnie ze specjalnym rankingiem stworzonym przez FIFA obecnie Niemiec z 8.37 pkt plasuje się na fotelu lidera, wyprzedzając m.in. Leo Messiego czy Kyliana Mbappe. Wszystko przez to, że do wykręcenia znakomitych statystyk potrzebował w sumie niecałe 90 minut.

Mało kto wie, że kariera Undava nie była usłana różami. - Kiedy w wieku 14 lat Werder powiedział mi, że nie mam dla nich przyszłości, bo jestem za niski, złamało mi to serce. Ale nie traciłem nadziei. W wieku 17 lat opuściłem dom rodzinny, aby podpisać kontrakt z Havelse, klubem z czwartej ligi niemieckiej, gdzie łączyłem grę i treningi z pracą na pełen etat, ośmiogodzinnymi dniami pracy, obsługując maszynę laserową w fabryce. Wstałem około czwartej rano, pojechałem do fabryki, potem na szkolenie i wróciłem do domu około 20:00... a następnego dnia robiłem to samo jeszcze raz - mówił niegdyś w rozmowie dla belgijskiego portalu 7sur7.

W ten sposób Niemiec ukształtował w sobie charakter boiskowego wojownika. Ze wspomnianego Havelse trafił jeszcze tamtejszych Braunschweig II i SV Meppen. W 2018 roku ściągnął go drugoligowy wówczas Royale Union Saint-Gilloise, z którym Undav wywalczył awans. Dzięki świetnej formie w 2022 roku napastnik trafił do angielskiego Brighton. Obecnie jego pracodawcą jest VfB Stuttgart. Niemcy zapłacili za Undava dwa lata temu niecałe 27 milionów euro.

O godz. 22:30 polskiego czasu reprezentacja Juliana Nagelsmanna zagra z Paragwajem. Czy tym razem Deniz Undav znów rozpocznie mecz 1/16 finału na ławce rezerwowych? A może kolejny raz będzie ratował swój zespół? Relacja na żywo w Interii Sport.

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Undav i Amiri. Super rezerwowi NiemcówCOLE BURSTONAFP


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