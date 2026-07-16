Poznajesz, kogo na rękach trzyma Messi? To jego finałowy rywal

Po ponad miesiącu od pierwszego spotkania fazy grupowej poznaliśmy finalistów piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Kanadzie oraz Meksyku. W spotkaniu o tytuł mistrza globu naprzeciwko siebie staną reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Popularni "La Furia Roja" poradzili sobie w półfinale z Francją (2:0), natomiast w środę po dwóch trafieniach w samej końcówce 2:1 Anglików ograli obrońcy tytułu.

Spotkanie finałowe zapowiada się niezwykle ciekawie i interesująco, a oczy kibiców oraz ekspertów będą szczególnie zwrócone w kierunku dwóch największych gwiazd tych reprezentacji - Leo Messiego oraz Lamine'a Yamala. Obaj piłkarze mają spory wpływ na grę swoich drużyn i wydaje się, że nie inaczej będzie również w finale.

Co ciekawe, obydwu graczy paradoksalnie sporo łączy. W końcu obaj grają na podobnych pozycjach, a 19-latek niejednokrotnie jest porównywany do Messiego przy okazji występów w barwach Barcelony. W końcu w klubie gra z "10", a ta kojarzona jest przede wszystkim właśnie z Argentyńczykiem.

Przy okazji starcia o tytuł mistrzów świata pomiędzy Yamalem oraz Messim w sieci błyskawicznie przypomniano wydarzenie sprzed niemal dwóch dekad związanych właśnie z graczami. A to jest całkiem zabawne.

Messi kąpał Yamala, zdjęcia znów obiegły sieć. Teraz wspólny finał

Sytuacja miała miejsce w 2007 roku. Wówczas rodzice młodego Hiszpana wygrali podczas loterii udział w sesji charytatywnej dla UNICEF-u. W niej udział wziął Leo Messi, a na fotografiach możemy dostrzec go z niemowlęciem. Nim okazał się właśnie Lamine Yamal. Wtedy Argentyńczyk w wieku zaledwie 20 lat trzymał Hiszpana na rękach, a także... wykąpał go.

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Ze względu na nadchodzący finał i starcie dwóch gigantów futbolu fotografie błyskawicznie obiegły sieć i już są na czasie. W finale jednak wszelkie sympatie należy odłożyć na bok. Spotkanie o tytuł mistrzów świata odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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