Pożegnanie tuż przed meczem. Mbappe wydał komunikat. To jest już koniec

Choć z obozów obu drużyn da się usłyszeć, że najlepiej, gdyby ten mecz po prostu się nie odbył, reprezentacje Francji oraz Anglii zmierzą się dziś o trzecie miejsce tegorocznych mistrzostw świata. A będzie to mecz wyjątkowy, szczególnie dla selekcjonera "Trójkolorowych" Didiera Deschampsa, który po 14 latach pożegna się z drużyną narodową, zwalniając swoje stanowisko.

Dzieje się we Francji. Na stole już 450 tysięcy. I to tuż przed meczem o brąz

187 meczów - z takim dorobkiem 57-letni szkoleniowiec zakończy ten rozdział swojej kariery. Rozdział, którego najjaśniejszym punktem było mistrzostwo świata, po które piłkarze znad Sekwany sięgnęli w 2018 roku.

MŚ 2026. Mbappe żegna Deschampsa. "Powinniśmy zapewnić lepsze zakończenie"

Jeszcze przed bojem o kolejny, tym razem brązowy medal, selekcjonera postanowił pożegnać publicznie kapitan reprezentacji Francji Kylian Mbappe, zamieszczając w sieci pełen emocji komunikat, skierowany właśnie do Didiera Deschampsa.

Dziś jest twój ostatni taniec. Ty, który dałeś nam tak wiele. Powinniśmy byli zapewnić ci lepsze zakończenie, ale nie zdołaliśmy tego zrobić. Trudno jest opisać słowami to, co wniosłeś przez te 14 lat, jak wielką rolę odegrałeś w odrodzeniu tej drużyny. Ludzie nie zawsze potrafili docenić twoją wielkość, ale czas i historia się tym zajmą. Dziękuję ci za to, że dałeś mi szansę i możliwość reprezentowania mojego kraju na największej scenie przez tak wiele lat

I dodał: - Czuję się zaszczycony, że mogłem przebywać u boku jednej z największych legend naszego kraju i zachowam wyłącznie wspaniałe wspomnienia ze wszystkiego, co razem przeżyliśmy i osiągnęliśmy. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w twojej nowej przygodzie i jeszcze raz dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla tej koszulki, która tak wiele dla nas znaczy.

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Następcą Didiera Deschampsa za sterami francuskiej kadry ma zostać sam Zinedine Zidane. Jak poinformował znany dziennikarz Fabrizio Romano, były genialny pomocnik i zdobywca Złotej Piłki z 1998 roku skompletował już swój sztab, a w tym miesiącu dopełnione mają zostać wszelkie formalności doryczące jego zatrudnienia w federacji. Fani "Trójkolorowych" mogą mieć nadzieję, że jego praca z "Les Blues" będzie równie owocna, co kadencja "Zizou" w Realu Madryt, naznaczona przede wszystkim trzema kolejnymi triumfami w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Kylian Mbappe JOSE HERNANDEZ AFP

Kylian Mbappe i Didier Deschamps AFP





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