Poważne zarzuty po decyzji ws. Marciniaka. Hiszpanie nie zamierzali milczeć

Już 19 lipca o godzinie 21:00 rozegrany zostanie najważniejszy mecz tego roku - finał piłkarskich mistrzostw świata. O miano najlepszej drużyny na planecie powalczą ze sobą Hiszpanie oraz Argentyńczycy.

Dla "La Furia Roja" to szansa na uzyskanie trzeciego arcyważnego piłkarskiego trofeum ostatnich lat. Dumnie dzierżą oni bowiem tytuły mistrzów Europy (2024) oraz mistrzów olimpijskich (2024). "Albicelestes" to natomiast ekipa, która walczy o pierwszą od 1962 roku obronę tytułu mistrza świata. Stawka tego meczu jest więc historyczna.

Wielu kibiców z kraju nad Wisłą wierzyło, że mecz ten będzie miał dość wyraźny polski akcent. Mowa oczywiście o Szymonie Marciniaku, który był typowany jako jeden z faworytów do poprowadzenia finału tegorocznych MŚ. Ostatecznie wybór padł jednak na innego arbitra - Slavko Vincicia.

Słoweński sędzia był jednym z powodów, przez które piłkarska reprezentacja Polski przegrała batalię o "bilet" na mundial. W pamiętnym meczu ze Szwedami podjął on kilka naprawdę kontrowersyjnych decyzji. Zdaniem wielu miały one mocny wpływ na przebieg całego spotkania.

Hiszpanie wypunktowali Slavko Vincicia przed finałem MŚ 2026

Okazuje się, że nie tylko Polacy mają pewne zastrzeżenia do arbitra, który poprowadzi finał tegorocznych mistrzostw świata. O wypunktowanie błędów słoweńskiego sędziego pokusili się także hiszpańscy dziennikarze.

Redakcja "ASA" przypomniała o sytuacji, która przydarzyła się podczas kwietniowego ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu Realu Madryt z Bayernem Monachium Vincić zdecydował się ukarać Eduardo Camavingę drugim żółtym kartonikiem. Wykluczenie Francuza wywołało spore poruszenie, bowiem nie otrzymał on kartki za faul, a zachowanie tuż po odgwizdaniu przewinienia. Co więcej, po tej sytuacji gracze Bayernu zdołali całkowicie odwrócić losy rywalizacji, eliminując "Królewskich" z rozgrywek LM.

Dla zachowania równowagi, żurnaliści portalu "Mundo Deportivo" postanowili przypomnieć sytuację, w którem Slavko Vincić skrzywdził zawodników Barcelony. Zajście to miało miejsce w sezonie 2022/2023. Wówczas "Duma Katalonii" mierzyła się w fazie grupowej z Interem Mediolan. Włoski zespół zwyciężył, lecz cała uwaga Hiszpanów skierowała się w stronę arbitra, który nie zareagował przy dość ewidentnym zagraniu ręką w polu karnym "Nerazzurrich". Barcelona rozważała nawet wniesienie oficjalnej skargi na Vincicia.

Nie obyło się także bez przypomnienia słynnej afery narkotykowo-sutenerskiej, w którą pośrednio zamieszany był słoweński arbiter. Uczynili to dziennikarze portalu "MARCA", podkreślając jednak, że Vincić nie otrzymał w tej sprawie żadnych zarzutów.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Slavko Vincic pokazał czerwoną kartkę Eduardo Camavindze Canal+ materiały prasowe

Szymon Marciniak AFP





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