Potwierdziły się doniesienia ws. Yamala. Hiszpanie zaskoczeni, jednak zmiana

Przykry był koniec sezonu 2025/26 dla Lamine Yamala. Gwiazdor Barcelony w meczu z Celtą Vigo doznał kontuzji i opuścił boisko już w przerwie. Wstępne diagnozy nie były korzystne. Po serii badań okazało się, że reprezentant Hiszpanii doznał naderwania ścięgna udowego w lewej nodze. Na kibiców padł blady strach - czy zdąży on wyleczyć uraz przed mundialem.

Wyścig z czasem Lamine Yamala. Nowe ustalenia ws. stanu zdrowia gwiazdy

Typowano, że rekonwalescencja potrwać może około 5 tygodni, a 18-latek powinien zdążyć na fazę grupową mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na dwa dni przed pierwszym meczem Hiszpanów nadeszły przełomowe wieści ws. wychowanka "Dumy Katalonii".

Alfredo Martinez poinforował, że Yamal ukończył całą jednostkę treningową i otrzyma zielone światło do gry. Stan zdrowia skrzydłowego pozwala mu, aby znaleźć się w kadrze na rywalizację z Republiką Zielonego Przylądka. Doszło tym samym do zmiany narracji. Przed startem mundialu typowano, że jednak opuści pierwszy mecz.

Jako że rywal skazywany jest na porażkę i nienależy na papierze do tych z "najwyższej półki", Luis de La Fuente może zdecydować się oszczędzić Yamala. Mało prawdopodobne, żeby miał on wybiec na boisko w wyjściowym składzie. Raczej należy się spodziewać, że pojawi się na murawie, wchodząc z ławki.

Hiszpania zależna od Yamala. Na pierwszy ogień mecz z Republiką Zielonego Przylądka

W ostatnich miesiącach "La Furia Roja" była niemal uzależniona od dyspozycji 18-latka. Podobnie jak w Barcelonie, większość akcji ofensywnych przechodzi przez niego. A jako że do zdrowia wraca dopiero także Nico Williams, trener Hiszpanów z pewnością czuje ulgę na myśl, że w pierwszym spotkaniu przyjdzie mu się zmierzyć z Kabowerdeńczykami, a nie Saudyjczykami, czy Urugwajczykami.

Yamal mimo zaledwie 18 lat na koncie ma już 25 występów dla reprezentacji Hiszpanii, w których strzelił sześć goli. To właśnie na nim najmocniej prawdopodobnie koncentrować się będzie uwaga kibiców podczas spotkań na mistrzostwach świata.





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport