Potwierdziło się najgorsze. Jest decyzja ws. gwiazdy Brazylii

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Brazylia w tych mistrzostwach świata i tak miała już deficyt wielkich gwiazd. Teraz potwierdziło się, że jedna z nich doznała kontuzji wykluczającej ją z następnych spotkań. Raphinha, bo o nim mowa, ma uraz mięśnia w prawym udzie, co potwierdziły badania przeprowadzone przez sztab medyczny Canarinhos. Czy to definitywny koniec mundialu dla piłkarza Barcelony? Odpowiedź na to pytanie również już poznaliśmy.

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Vinicius Junior i RaphinhaShaun Botterill - FIFA/FIFA Getty Images

W drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacja Brazylii pewnie pokonała Haiti. Dzięki temu ma na koncie już cztery punkty, a jej awans do 1/16 finału jest bardzo prawdopodobny.

Brazylia wygrała 3:0, ale poniosła bardzo wysoki koszt tego zwycięstwa. Kontuzji doznał bowiem Raphinha - jedna z dwóch największych gwiazd reprezentacji Canarinhos.

Niepokój w brazylijskim narodzie był bardzo duży. Teraz poznaliśmy już odpowiedź na nękające go pytania. Raphinha przeszedł bowiem badania, które potwierdziły uraz mięśnia w prawym udzie.

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Raphinha już po badaniach. Zapadła decyzja. Podjęto walkę

Obawy o zdrowie Raphinhi okazały się zasadne. Potwierdziło się bowiem, że doszło do kontuzji. Czy jest to więc koniec udziału gwiazdora na tegorocznym mundialu? Odpowiedź na to pytanie również już poznaliśmy.

- Badanie obrazowe potwierdziło, że Raphinha ma uraz mięśniowy w tylnej części prawego uda. Zawodnik będzie podlegał intensywnemu protokołowi leczenia, nadzorowanemu przez sztab medyczny reprezentacji - czytamy w raporcie.

To jednak nie koniec nadziei. Raphinha na pewno nie zagra w ostatnim grupowym meczu ze Szkocją, ale intensywne leczenie oznacza, że podjęta została walka o powrót Raphinhi na boisko jeszcze podczas tych mistrzostw świata. 

Nie jest to więc definitywny koniec Raphinhi na tym mundialu. Skrzydłowy zostaje z reprezentacją Brazlii i będzie walczył o to, aby zagrać w fazie play-off.

W pierwszych dwóch meczach Raphinha nie błysnął z piłką przy nodze. Bohaterem Canarinhos był Vinicius, który zdobył już dwa gole i zanotował asystę. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że zawodnik FC Barcelona wykonuje olbrzymią pracę bez piłki. Wykonuje wiele skoków pressingowych i wprowadza intensywność spotkania na wyższy poziom.

Ostatni grupowy mecz ze Szkocją Brazylia rozegra 25 czerwca.

Raphinha po zdobyciu kolejnej bramki dla "Canarinhos".
Raphinha po zdobyciu kolejnej bramki dla "Canarinhos".AFP
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę przy linii bocznej boiska podczas meczu, jeden w granatowym stroju, drugi w białym z czerwonymi i niebieskimi akcentami.
RaphinhaROBERTO SCHMIDTAFP
Dwóch piłkarzy drużyny FC Barcelona w oficjalnych dresach klubowych, jeden z nich uśmiecha się i macha ręką w kierunku obiektywu, w tle rozmyte sylwetki i trybuny stadionu.
Robert Lewandowski i RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP


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