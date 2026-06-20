Potwierdziło się najgorsze. Jest decyzja ws. gwiazdy Brazylii

W drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacja Brazylii pewnie pokonała Haiti. Dzięki temu ma na koncie już cztery punkty, a jej awans do 1/16 finału jest bardzo prawdopodobny.

Brazylia wygrała 3:0, ale poniosła bardzo wysoki koszt tego zwycięstwa. Kontuzji doznał bowiem Raphinha - jedna z dwóch największych gwiazd reprezentacji Canarinhos.

Niepokój w brazylijskim narodzie był bardzo duży. Teraz poznaliśmy już odpowiedź na nękające go pytania. Raphinha przeszedł bowiem badania, które potwierdziły uraz mięśnia w prawym udzie.

Raphinha już po badaniach. Zapadła decyzja. Podjęto walkę

Obawy o zdrowie Raphinhi okazały się zasadne. Potwierdziło się bowiem, że doszło do kontuzji. Czy jest to więc koniec udziału gwiazdora na tegorocznym mundialu? Odpowiedź na to pytanie również już poznaliśmy.

- Badanie obrazowe potwierdziło, że Raphinha ma uraz mięśniowy w tylnej części prawego uda. Zawodnik będzie podlegał intensywnemu protokołowi leczenia, nadzorowanemu przez sztab medyczny reprezentacji - czytamy w raporcie.

To jednak nie koniec nadziei. Raphinha na pewno nie zagra w ostatnim grupowym meczu ze Szkocją, ale intensywne leczenie oznacza, że podjęta została walka o powrót Raphinhi na boisko jeszcze podczas tych mistrzostw świata.

Nie jest to więc definitywny koniec Raphinhi na tym mundialu. Skrzydłowy zostaje z reprezentacją Brazlii i będzie walczył o to, aby zagrać w fazie play-off.

W pierwszych dwóch meczach Raphinha nie błysnął z piłką przy nodze. Bohaterem Canarinhos był Vinicius, który zdobył już dwa gole i zanotował asystę. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że zawodnik FC Barcelona wykonuje olbrzymią pracę bez piłki. Wykonuje wiele skoków pressingowych i wprowadza intensywność spotkania na wyższy poziom.

Ostatni grupowy mecz ze Szkocją Brazylia rozegra 25 czerwca.

Raphinha po zdobyciu kolejnej bramki dla "Canarinhos". AFP

Raphinha ROBERTO SCHMIDT AFP

Robert Lewandowski i Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP





Tajlandia - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport