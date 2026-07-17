Dotychczas na tegorocznym mundialu rozegrano aż 102 spotkania. W najbliższy weekend poznamy ostateczne rozstrzygnięcia. W sobotę poznamy brązowego medalistę, a kolejnego dnia przekonamy się, czy będziemy mieli nowego mistrza świata.

W niedzielnym finale zagrają ze sobą reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Ci pierwsi w półfinale zaprezentowali znakomitą postawę, punktując Francuzów uznawanych przez długi czas za głównych faworytów do złota. Wygrana 2:0 podopiecznych Luisa de la Fuente nie pozostawiła złudzeń.

Po drugiej stronie boiska staną Argentyńczycy. Dla aktualnych mistrzów świata faza pucharowa tegorocznego mundialu jest prawdziwą karuzelą emocji. "Albicelestes" w każdym kolejnym meczu byli już jedną nogą poza turniejem. Półfinał z Anglikami do 85. minuty układał się fatalnie. Finalnie gole Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza z doliczonego czasu gry dały im awans do finału.

Tuż przed najważniejszym meczem czterolecia organizatorzy mają ogromny problem. Wszystko przez potężne pożary lasów w Kanadzie, co ma niebagatelny wpływ na sytuację w USA. Dobitnie przekonał się o tym m.in. Robert Lewandowski.

Chmura dymu nad Nowym Jorkiem. Mnóstwo wątpliwości przed finałem mundialu

Minionej nocy swój debiut w barwach Chicago Fire miał zanotować Robert Lewandowski. Domowa potyczka z Vancouver Whitecaps zostało jednak odwołana. Wszystko przez potężną chmurę dymu znad Kanady, która wywołała nad Chicago gęstą mgłę i znaczące zanieczyszczenie powietrza. Są to warunki uniemożliwiające rozgrywanie spotkania piłkarskiego.

Przebywając na ulicach, można odczuwać pieczenie oczu i gardła, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Lokalne władze zalecały mieszkańcom pozostanie w budynkach i ograniczenie do minimum aktywności fizycznej na zewnątrz. Zamykano miejskie baseny i plaże, a kolejne wydarzenia plenerowe były odwoływane.

Podobne warunki panują obecnie również w East Rutheford, będącym areną niedzielnego finału mistrzostw świata. O sytuacji w okolicach MetLife Stadium informuje na portalu "X" m.in. dziennikarz CBS Sports Nico Cantor. Amerykanin wprost piszę o dymnym posmaku na języku oraz gęstej mgle przykrywającej niebo i ograniczającej widoczność. Jak sam jednak zaznacza, sytuacja w sobotę ma się zacząć normować. W przeciwnym wypadku organizatorzy mogą mieć ogromny problem.

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Profil "Ataque Futbolero" na platformie "X" zamieścił krótki film ukazujący, jak okropne warunki panują aktualnie w Nowym Jorku, znajdującym się bardzo blisko areny niedzielnego finału mundialu. Wspomina się o zaleceniach władz o nie wychodzeniu z domu, poza najbardziej koniecznymi przypadkami.

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- Jak ostrzegają eksperci, wdychanie zadymionego powietrza w Nowym Jorku jest równoznaczne z wypaleniem aż dziesięciu papierosów - wylicza "New York Post".

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- Śledzimy sytuację, ale najnowsze prognozy wskazują, że do niedzieli warunki znacznie się poprawią. Oczekuje się, że ulewny deszcz w sobotę pomoże zmyć dym i cząsteczki zanieczyszczeń w kierunku morza, a front zimny, który pojawi się w niedzielę rano, powinien zmienić kierunek wiatru i odsunąć większość dymu od naszego regionu przed godziną 15:00 - odpowiedział na pytanie o losy finału mundialu nowojorski polityk Justin Brannan.

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Finał mistrzostw świata zostanie rozegrany w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00 polskiego czasu. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

MetLife Stadium. To na tym obiekcie zostanie rozegrany finał mistrzostw świata 2026 LOKMAN VURAL ELIBOL AFP





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