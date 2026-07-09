Reprezentacja Anglii rozpoczęła mundial od widowiskowego spotkania zakończonego triumfem 4:2 nad Chorwacją. W kolejnych meczach podopieczni Thomasa Tuchela nie zaprezentowali się już z tak spektakularnej strony. Fazę grupową w ich wykonaniu zwieńczyły bezbramkowy remis z Ghaną oraz triumf 2:0 nad Panamą osiągnięty po sporych męczarniach.

Kibice "Lwów Albionu" powody do jeszcze większego niepokoju mogli mieć, gdy obserwowali przebieg meczu 1/16 finału z Demokratyczną Republiką Konga. Afrykanie przez długi czas sensacyjnie prowadzili, lecz w końcówce Anglikom awans dał Harry Kane.

O przepustkę do ćwierćfinału Anglia walczyła z Meksykiem, która na swoim flagowym obiekcie stworzyła całą twierdzę. Europejczycy w 1/8 finału zaprezentowali się zdecydowanie lepiej niż w poprzednich dniach i wywalczyli awans po wygranej 3:2. Radość z triumfu z pewnością mocno nadwyrężyła czerwona kartka, którą otrzymał Jarrell Quansah.

Spełnił się koszmar Anglików. Jarrell Quansah zawieszony na dwa mecze

Jak już doskonale wiemy, regulamin FIFA zakłada, że każdorazowa czerwona kartka skutkuje jednym spotkaniem pauzy. Od początku wiadomo było, że Tuchel w starciu z Norwegią nie będzie mógł postawić na 23-latka.

Anglicy nie mieli zamiaru odpuszczać. Jak donosiło "The Sun" angielska federacja nosiła się z zamiarem odwołania od tej kary. Nie ma co kryć, chciano w tej sytuacji wykorzystać precedens, który nastąpił przy okazji czerwonej kartki dla Folarina Baloguna.

Nowe doniesienia okazały się jednak jeszcze gorsze, niż początkowo sądzono. Jak w czwartek ogłosiła FIFA, Jarrell Quansah został ostatecznie zawieszony na dwa najbliższe spotkania. To oznacza, że defensora zabraknie również w ewentualnym półfinale. Do składu będzie mógł wrócić dopiero na potencjalny finał bądź spotkanie o 3. miejsce.

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Mecz Anglików z Norwegami zostanie rozegrany 11 lipca o godz. 23:00 polskiego czasu w Miami. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





Liga Narodów. Belgia - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport