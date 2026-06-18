Potężna wpadka Portugalii, tak zareagował Ronaldo. Stanowczy apel
Reprezentacja Portugalii, uchodząca za jednego z faworytów do wywalczenia sobie tytułu mistrza świata, rozpoczęła mundial 2026 w kiepskim stylu, jedynie remisując z Demokratyczną Republiką Konga. Po końcowym gwizdku głos ws. wydarzeń ze stadionu w Houston zabrał kapitan "Nawigatorów" Cristiano Ronaldo, który wystosował krótki, acz stanowczy apel.
Jeśli mowa o mistrzostwach świata 2026, to bez wątpienia przed rozpoczęciem tych zmagań można było wskazać co najmniej kilku mocnych faworytów do zdobycia pucharu. W ich gronie znaleźli się chociażby obrońcy tytułu z Argentyny czy obecni mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie.
Wielu sympatyków futbolu zapewne w tym kontekście wymieniłoby także drużynę Portugalii - i ta po pierwszej kolejce gier nie straciła oczywiście szans na końcowy sukces, ale trzeba przy tym przyznać, że "Nawigatorzy" zaliczyli za oceanem zdecydowany falstart...
Mundial 2026: Niespodziewany remis Portugalii. Cristiano Ronaldo skomentował pogubienie punktów przez "Nawigatorów"
Podopieczni Roberto Martineza w swym inauguracyjnym spotkaniu na MŚ zdołali bowiem jedynie zremisować 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga, która wręcz miała momentami naprawdę dogodne okazje, by sięgnąć po komplet punktów.
Bezbarwny występ zaliczył tu chociażby kapitan "Os Navegadores" Cristiano Ronaldo, który po końcowym gwizdku postanowił w krótkich słowach odnieść się do wyniku rywalizacji z "Lampartami".
"To nie był początek [turnieju], jakiego chcieliśmy, ale to także jeszcze nie koniec. Głowa do góry i skupienie na następnym meczu" - stwierdził, tonując nastroje, "CR7", dla którego to już szósty mundial.
MŚ 2026: Portugalia niebawem zagra z mundialowym debiutantem
Portugalczycy swój kolejny mecz na północnoamerykańskim czempionacie rozegrają 23 czerwca o godz. 19.00 czasu polskiego - ich rywalem będą wówczas Uzbecy, którzy zaliczają absolutny debiut na MŚ. Czy "Białe Wilki", podobnie jak Kongijczycy, zdołają się pokusić o pewną niespodziankę?