Potężna wpadka Portugalii, tak zareagował Ronaldo. Stanowczy apel

Jeśli mowa o mistrzostwach świata 2026, to bez wątpienia przed rozpoczęciem tych zmagań można było wskazać co najmniej kilku mocnych faworytów do zdobycia pucharu. W ich gronie znaleźli się chociażby obrońcy tytułu z Argentyny czy obecni mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie.

Wielu sympatyków futbolu zapewne w tym kontekście wymieniłoby także drużynę Portugalii - i ta po pierwszej kolejce gier nie straciła oczywiście szans na końcowy sukces, ale trzeba przy tym przyznać, że "Nawigatorzy" zaliczyli za oceanem zdecydowany falstart...

Mundial 2026: Niespodziewany remis Portugalii. Cristiano Ronaldo skomentował pogubienie punktów przez "Nawigatorów"

Podopieczni Roberto Martineza w swym inauguracyjnym spotkaniu na MŚ zdołali bowiem jedynie zremisować 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga, która wręcz miała momentami naprawdę dogodne okazje, by sięgnąć po komplet punktów.

Bezbarwny występ zaliczył tu chociażby kapitan "Os Navegadores" Cristiano Ronaldo, który po końcowym gwizdku postanowił w krótkich słowach odnieść się do wyniku rywalizacji z "Lampartami".

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"To nie był początek [turnieju], jakiego chcieliśmy, ale to także jeszcze nie koniec. Głowa do góry i skupienie na następnym meczu" - stwierdził, tonując nastroje, "CR7", dla którego to już szósty mundial.

MŚ 2026: Portugalia niebawem zagra z mundialowym debiutantem

Portugalczycy swój kolejny mecz na północnoamerykańskim czempionacie rozegrają 23 czerwca o godz. 19.00 czasu polskiego - ich rywalem będą wówczas Uzbecy, którzy zaliczają absolutny debiut na MŚ. Czy "Białe Wilki", podobnie jak Kongijczycy, zdołają się pokusić o pewną niespodziankę?

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP

Cristiano Ronaldo MIGUEL RIOPA AFP





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