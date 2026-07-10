Poruszenie we Francji po starciu z Marokiem. Werdykt mediów. "Miażdżące"
Reprezentacja Francji pokonała w ćwierćfinale mistrzostw świata Maroko 2:0 i zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju. Podopieczni Didiera Deschampsa zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie, wydaje się że wyglądają na ten moment najlepiej ze wszystkich zespołów. Media znad Sekwany oczywiście są bardzo zadowolone. Oto, co piszą.
Szósty mecz reprezentacji Francji na mistrzostwach świata i szóste zwycięstwo. W czwartek "Trójkolorowi" pokonali Maroko 2:0 i awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z Hiszpanią lub Belgią. To był pokaz mocy podopiecznych Didiera Deschampsa, nie pozwolili rywalom z Afryki na zbyt dużo - w pierwszej połowie Marokańczycy oddali jeden strzał, a nieco bardziej poszli do przodu dopiero po 80. minucie, gdy faworyt oszczędzał siły i kontrolował wynik.
Francja - Maroko 2:0. Relacje RMC Sport, "L'Equipe", "Le Parisien" i "Le Figaro"
Media nad Sekwaną są oczywiście bardzo zadowolone. "Duet Mbappe - Dembele znów uderza. 'Les Bleus' są w półfinale" - woła w nagłówku serwis Radia Monte Carlo Sport. Zwycięstwo nazwała "miażdżącym". "Niewykorzystany rzut karny przez Kyliana Mbappe i liczne interwencje Yassine'a Bounou w pierwszej połowie okazały się bez znaczenia. Francja ostatecznie rozbiła marokańską drużynę" - czytamy.
Francja zagra trzeci raz z rzędu półfinał mistrzostw świata. Stanie się trzecim krajem, po Niemczech i Brazylii, któremu uda się tego dokonać
"Dominujący i ofensywnie nastawieni 'Les Bleus' odnieśli przekonujące zwycięstwo. Wszyscy marzą, aby ta magia trwała aż do ostatecznego zwycięstwa" - to z kolei słowa z "Le Parisien".
"Nieskuteczna, a potem zachwycająca" - tak drużynę Didiera Deschampsa określiło "L'Equipe". "Mimo dominacji miała remis po godzinie gry. Wtedy w końcu pojawił się Mbappe. Zdeterminowane i pełne energii pokolenie potwierdziło swoją pozycję faworytów i ostrzegło Hiszpanię oraz Belgię. Któryś z tych zespołów będzie musiał zaprezentować się znakomicie we wtorek w Dallas" - czytamy.
Na jeszcze bardziej emocjonalny artykuł zdecydowało się "Le Figaro". "Radość, uśmiechy i kilka łez szczęścia… Jak pięknie jest widzieć zwycięstwo Francji! Mbappe i jego koledzy z drużyny robią wszystko, co w ich mocy, by porwać naród, wyprowadzić ludzi na ulice i dać im dziecięcą radość. Marokańczycy zostali pochłonięci przez talent, koncentrację i siłę ognia głodnej zwycięstwa francuskiej drużyny, bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowanej, by zapisać się w historii swojego sportu. W jednostronnym meczu, mistrzowsko kontrolowanym, drużyna Deschampsa była niesamowita, kolosalna, historyczna. Więcej superlatywów nie potrzeba".
Nastroje przed walką wicemistrzów globu w strefie medalowej są więc bardzo dobre. Teraz nadejdzie decydująca rozgrywka.