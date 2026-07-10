Poruszenie we Francji po starciu z Marokiem. Werdykt mediów. "Miażdżące"

Szósty mecz reprezentacji Francji na mistrzostwach świata i szóste zwycięstwo. W czwartek "Trójkolorowi" pokonali Maroko 2:0 i awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z Hiszpanią lub Belgią. To był pokaz mocy podopiecznych Didiera Deschampsa, nie pozwolili rywalom z Afryki na zbyt dużo - w pierwszej połowie Marokańczycy oddali jeden strzał, a nieco bardziej poszli do przodu dopiero po 80. minucie, gdy faworyt oszczędzał siły i kontrolował wynik.

Francja - Maroko 2:0. Relacje RMC Sport, "L'Equipe", "Le Parisien" i "Le Figaro"

Media nad Sekwaną są oczywiście bardzo zadowolone. "Duet Mbappe - Dembele znów uderza. 'Les Bleus' są w półfinale" - woła w nagłówku serwis Radia Monte Carlo Sport. Zwycięstwo nazwała "miażdżącym". "Niewykorzystany rzut karny przez Kyliana Mbappe i liczne interwencje Yassine'a Bounou w pierwszej połowie okazały się bez znaczenia. Francja ostatecznie rozbiła marokańską drużynę" - czytamy.

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"Dominujący i ofensywnie nastawieni 'Les Bleus' odnieśli przekonujące zwycięstwo. Wszyscy marzą, aby ta magia trwała aż do ostatecznego zwycięstwa" - to z kolei słowa z "Le Parisien".

"Nieskuteczna, a potem zachwycająca" - tak drużynę Didiera Deschampsa określiło "L'Equipe". "Mimo dominacji miała remis po godzinie gry. Wtedy w końcu pojawił się Mbappe. Zdeterminowane i pełne energii pokolenie potwierdziło swoją pozycję faworytów i ostrzegło Hiszpanię oraz Belgię. Któryś z tych zespołów będzie musiał zaprezentować się znakomicie we wtorek w Dallas" - czytamy.

Na jeszcze bardziej emocjonalny artykuł zdecydowało się "Le Figaro". "Radość, uśmiechy i kilka łez szczęścia… Jak pięknie jest widzieć zwycięstwo Francji! Mbappe i jego koledzy z drużyny robią wszystko, co w ich mocy, by porwać naród, wyprowadzić ludzi na ulice i dać im dziecięcą radość. Marokańczycy zostali pochłonięci przez talent, koncentrację i siłę ognia głodnej zwycięstwa francuskiej drużyny, bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowanej, by zapisać się w historii swojego sportu. W jednostronnym meczu, mistrzowsko kontrolowanym, drużyna Deschampsa była niesamowita, kolosalna, historyczna. Więcej superlatywów nie potrzeba".

Nastroje przed walką wicemistrzów globu w strefie medalowej są więc bardzo dobre. Teraz nadejdzie decydująca rozgrywka.

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Michael Olise Dan Mullan AFP

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP





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