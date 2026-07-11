Poruszenie w USA, mecz mundialu zagrożony. To nie wygląda zbyt dobrze

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego poznamy komplet półfinalistów aktualnie trwającego mundialu. Jako pierwsi, bo o godz. 23:00 na Florydzie do gry przystąpią piłkarze Anglii i Norwegii. Niestety według informacji przekazanych przez obecnych tam dziennikarzy może dojść do... opóźnienia. Wszystko przez niezbyt optymistyczne prognozy pogody. I wydarzenia z zeszłej nocy.

Poruszenie w USA, mecz mundialu zagrożony. To nie wygląda zbyt dobrze
Erling Haaland i Martin Odegaard to największe gwiazdy reprezentacji Norwegii na mundialu 2026Justin SetterfieldAFP

Powoli do końca dobiega aktualnie trwający mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. W nocy z soboty na niedzielę poznamy ostatnich półfinalistów. Ich wyłonią spotkania Anglii z Norwegią oraz Argentyny ze Szwajcarią. Jako pierwsze odbędzie się jednak starcie europejskie.

Według najnowszych doniesień prosto z USA spotkanie to stoi pod niemałym znakiem zapytania. Wszystko ze względu na pogodę. W końcu w okolicach obiektu w dzień meczu doszło do sporych opadów oraz burz, co zarejestrowało "The Sun". Źródło umieściło nagrania, na których widać m.in. spadającą gałąź drzewa. Do tego doszło do przerw w dostawie prądu.

Zobacz również:

Szymon Żurkowski w meczu z reprezentacją Chile
Serie A

Reprezentant Polski bez klubu. Rozwiązali umowę, jest komunikat

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

- Na nagraniach nakręconych przez SunSport można było zobaczyć gałąź drzewa spadającą na samochód, ulewny deszcz i błyskawice rozświetlające niebo. Z powodu tych warunków przerwy w dostawie prądu wystąpiły również w lokalnych hotelach - czytamy.

Co więcej, nie jest to koniec. Nieciekawie wyglądają również prognozy na zbliżające się starcie.

Problemy przed meczem Norwegia - Anglia. "Mogą wpłynąć na mecz".

Według wspomnianego źródła prognozy pogody na godziny meczowe również nie wyglądają za kolorowo. W trakcie meczu należy spodziewać się zachmurzenia, a być może również burz.

Zobacz również:

Lamine Yamal
Mundial

Hit, tak na meczu Hiszpanii zachował się brat Yamala. Wszystko nagrano

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- Prognozy pogody dla Miami mówią obecnie: "Duże zachmurzenie, słońce, po południu miejscami burze. Błyskawice z pobliskich burz mogą wpłynąć na mecz piłki nożnej" - dodano.

Jak powszechnie wiadomo, w przypadku wystąpienia burz w okolicach stadionu (w promieniu ośmiu mil) mecz zostanie przerwany na co najmniej 30 minut od ostatniego pioruna. Spotkanie Norwegia - Anglia planowo rozpocznie się o godz. 23:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Lamine Yamal
Mundial

Hit, tak na meczu Hiszpanii zachował się brat Yamala. Wszystko nagrano

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach reprezentacyjnych stoi obok siebie na murawie stadionu, otoczeni przez operatorów kamer po zakończonym meczu, z widocznymi emocjami na twarzach.
Erling Haaland i Martin OdegaardSTEFAN KOOPSAFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana na ramieniu gestykuluje z wyrazem zaskoczenia lub frustracji na twarzy podczas meczu.
Harry KaneROBERTO SCHMIDT / AFPAFP
Dwóch angielskich piłkarzy w białych strojach celebruje bramkę, obejmując się na murawie; jeden z nich ma widoczny numer 10 i nazwisko Bellingham, drugi opaskę kapitańską na ramieniu.
MŚ 2026: Harry Kane w objęciach Jude'a BellinghamaARIC BECKERAFP


Siatkarskie mistrzostwa świata w Polsce. "Nie powinniśmy wpuścić Rosjan". WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja