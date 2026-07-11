Powoli do końca dobiega aktualnie trwający mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. W nocy z soboty na niedzielę poznamy ostatnich półfinalistów. Ich wyłonią spotkania Anglii z Norwegią oraz Argentyny ze Szwajcarią. Jako pierwsze odbędzie się jednak starcie europejskie.

Według najnowszych doniesień prosto z USA spotkanie to stoi pod niemałym znakiem zapytania. Wszystko ze względu na pogodę. W końcu w okolicach obiektu w dzień meczu doszło do sporych opadów oraz burz, co zarejestrowało "The Sun". Źródło umieściło nagrania, na których widać m.in. spadającą gałąź drzewa. Do tego doszło do przerw w dostawie prądu.

- Na nagraniach nakręconych przez SunSport można było zobaczyć gałąź drzewa spadającą na samochód, ulewny deszcz i błyskawice rozświetlające niebo. Z powodu tych warunków przerwy w dostawie prądu wystąpiły również w lokalnych hotelach - czytamy.

Co więcej, nie jest to koniec. Nieciekawie wyglądają również prognozy na zbliżające się starcie.

Problemy przed meczem Norwegia - Anglia. "Mogą wpłynąć na mecz".

Według wspomnianego źródła prognozy pogody na godziny meczowe również nie wyglądają za kolorowo. W trakcie meczu należy spodziewać się zachmurzenia, a być może również burz.

- Prognozy pogody dla Miami mówią obecnie: "Duże zachmurzenie, słońce, po południu miejscami burze. Błyskawice z pobliskich burz mogą wpłynąć na mecz piłki nożnej" - dodano.

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Jak powszechnie wiadomo, w przypadku wystąpienia burz w okolicach stadionu (w promieniu ośmiu mil) mecz zostanie przerwany na co najmniej 30 minut od ostatniego pioruna. Spotkanie Norwegia - Anglia planowo rozpocznie się o godz. 23:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Erling Haaland i Martin Odegaard STEFAN KOOPS AFP

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

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