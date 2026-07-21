Finał mistrzostw świata 2026 przyniósł wiele kontrowersji i zaledwie jedną bramkę Ferrana Torresa, która dała Hiszpanom tytuł najlepszej ekipy globu. Argentyna musiał obejść się smakiem, co największe znaczenie ma dla Lionela Messiego. Wszystko wskazuje bowiem na to, że był to dla niego ostatni występ w narodowych barwach w historii.

Doniesienia o tym, że Messi miał podjąć decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery pojawiły się na krótko po tym, jak sam zainteresowany zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym pogratulował Hiszpanii mistrzostwa oraz podzielił się swoimi przemyśleniami po światowym czempionacie.

Ewentualne odejście Messiego z kadry oznacza, że reprezentacja "Albicelestes" znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Sytuację drużyny prowadzonej przez Lionela Scaloniego przeanalizowało "TyC Sports".

- Co czeka reprezentację Argentyny po mistrzostwach świata: eliminacje, Copa América i nie tylko. "Albicelestes" znają już swój terminarz po zdobyciu tytułu wicemistrzów świata - rozpoczyna się artykuł na argentyńskim portalu.

Już na starcie dziennikarze wskazują, że reprezentacja Argentyny ze względu na miejsce rozgrywania pierwszych meczów kolejnego mundialu, już mają zapewniony udział w imprezie. Mistrzosrwa świata 2030 co prawda odbywać się będą w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, jednak pierwsze mecze zaplanowane są w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju - ze względu na uczczenie stulecia od pierwszych mistrzostw. Pomimo tego kadry z Ameryki Południowej i tak wezmą udział w kwalifikacjach.

- Nietypowe eliminacje, Copa América 2028, potencjalna "Finalissima" oraz przebudowa drużyny po erze Messiego - oto wyzwania, z jakimi w najbliższych latach zmierzy się reprezentacja narodowa - czytamy dalej dowiadując się, że wicemistrzów świata najpierw czekają 4 mecze towarzyskie - w terminach od 21 września do 6 października oraz od 9 do 17 listopada.

Najwięcej obaw budzi jednak kolejny turniej Copa America. Argentyna dwukrotnie z rzędu wygrywała rozgrywki w poprzednich latach, a teraz z chęcią utrzymałaby swoją dominację w Ameryce. To jednak nie będzie łatwe, bo po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat mogą oni wystąpić bez Lionela Messiego.

- Copa América 2028: kolejny wielki turniej reprezentacji. Na razie niewiele wiadomo o turnieju, który odbędzie się za dwa lata i w którym Argentyna powalczy o trzeci tytuł z rzędu. Pojawiają się głosy, że gospodarzem ponownie mogą zostać Stany Zjednoczone, jednak jak dotąd brak konkretnych ustaleń. Może to być pierwszy turniej reprezentacji bez Lionela Messiego od czasu Copa América w 2004 roku - dodają dziennikarze.

Obecnie nie jest również jasne, kto będzie prowadził Argentyńczyków. Lionel Scaloni ma umowę ważną do końca 2026 roku i jak sam ujawnił, dopiero w grudniu zdecyduje, czy chce pozostać na stanowisku.

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Lionel Messi TAKUYA MATSUMOTO East News

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