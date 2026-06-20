Bez dwóch zdań nazwisko Neymara jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całych aktualnie trwających mistrzostwach świata. Brazylijczyk został powołany na najważniejszą imprezę przez Carlo Ancelottiego, co spotkało się w kraju ze sporym poruszeniem. Część kraju była z tego powodu zachwycona. Druga połowa uważała natomiast, że selekcjoner kadry popełnia błąd, a zawodnik nie jest w stanie dać kadrze więcej, niż np. Joao Pedro.

Co ciekawe, było to dla niego pierwsze powołanie do reprezentacji od 2023 roku. Wielu kibiców reprezentacji Brazylii, jak i piłki nożnej z niecierpliwością czekało na jego powrót do gry w narodowych barwach. Niestety zainteresowany tuż przed startem aktualnie trwającego mundialu nabawił się urazu, a wstępne diagnozy, które pojawiały się w mediach zapowiadały, że może on ominąć nawet całą fazę grupową.

I do tej pory tak się dzieje. Zawodnik mecz z Marokiem obejrzał jedynie z ławki rezerwowych. Pod znakiem zapytania stanęła rywalizacja z Haiti. Jak przekazała Brazylijska Konfederacja Piłkarska, piłkarz drugie spotkanie pierwszego etapu mistrzostw oglądać będzie z hotelu.

Jego absencja wywołuje spore poruszenie w całej Brazylii, a w jego sprawie w dość kontrowersyjny sposób wypowiedział się nawet sam prezydent kraju, Lula.

Prezydent Brazylii kontrowersyjnie o Neymarze. "Pierwszy w historii"

Ten podczas spotkania z obywatelami zapytał jedno ze zgromadzonych dzieci, który z piłkarzy "Canarinhos" jest najlepszym. Młodzieniec bez wahania wskazał na Neymara. Tuż po tym prezydent Lula wprost powiedział, co uważa o zawodniku. Jego wypowiedź już niesie się szerokim echem. A wszystko w dniu meczu z Haiti.

- Neymar to pierwszy piłkarz w historii, który został powołany na mundial i jest na pracy zdalnej - powiedział.

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Brazylia w fazie grupowej zmierzy się jeszcze ze wspominanym Haiti (sobota, 20 czerwca, godz. 2:30) oraz ze Szkocją.

Neymar Anne-Christine POUJOULAT AFP

Neymar GABRIEL MACHADO / AGIF / AGIF via AFP AFP





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