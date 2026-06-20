Poruszenie przed meczem Brazylii. Prezydent uderzył w Neymara. Kamery wszystko nagrały
Szerokim echem niesie się sytuacja Neymara. Ten otrzymał powołanie na tegoroczne mistrzostwa świata, lecz tuż przed turniejem złapał uraz, który wyeliminował go z meczu z Marokiem, a także z rywalizacji z Haiti. Z jego kontuzji szydzi nawet prezydent Brazylii, Lula. I to w dzień drugiego spotkania kadry Carlo Ancelottiego.
Bez dwóch zdań nazwisko Neymara jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całych aktualnie trwających mistrzostwach świata. Brazylijczyk został powołany na najważniejszą imprezę przez Carlo Ancelottiego, co spotkało się w kraju ze sporym poruszeniem. Część kraju była z tego powodu zachwycona. Druga połowa uważała natomiast, że selekcjoner kadry popełnia błąd, a zawodnik nie jest w stanie dać kadrze więcej, niż np. Joao Pedro.
Co ciekawe, było to dla niego pierwsze powołanie do reprezentacji od 2023 roku. Wielu kibiców reprezentacji Brazylii, jak i piłki nożnej z niecierpliwością czekało na jego powrót do gry w narodowych barwach. Niestety zainteresowany tuż przed startem aktualnie trwającego mundialu nabawił się urazu, a wstępne diagnozy, które pojawiały się w mediach zapowiadały, że może on ominąć nawet całą fazę grupową.
I do tej pory tak się dzieje. Zawodnik mecz z Marokiem obejrzał jedynie z ławki rezerwowych. Pod znakiem zapytania stanęła rywalizacja z Haiti. Jak przekazała Brazylijska Konfederacja Piłkarska, piłkarz drugie spotkanie pierwszego etapu mistrzostw oglądać będzie z hotelu.
Jego absencja wywołuje spore poruszenie w całej Brazylii, a w jego sprawie w dość kontrowersyjny sposób wypowiedział się nawet sam prezydent kraju, Lula.
Prezydent Brazylii kontrowersyjnie o Neymarze. "Pierwszy w historii"
Ten podczas spotkania z obywatelami zapytał jedno ze zgromadzonych dzieci, który z piłkarzy "Canarinhos" jest najlepszym. Młodzieniec bez wahania wskazał na Neymara. Tuż po tym prezydent Lula wprost powiedział, co uważa o zawodniku. Jego wypowiedź już niesie się szerokim echem. A wszystko w dniu meczu z Haiti.
- Neymar to pierwszy piłkarz w historii, który został powołany na mundial i jest na pracy zdalnej - powiedział.
Brazylia w fazie grupowej zmierzy się jeszcze ze wspominanym Haiti (sobota, 20 czerwca, godz. 2:30) oraz ze Szkocją.