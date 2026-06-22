Poruszenie na mundialu. Były łzy, ludzie Trumpa naprawdę to zrobili

Postawa reprezentantów Republiki Zielonego Przylądka to chyba największa sensacja obecnie trwającego turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Hiszpanie i Urugwajczycy w meczu z nimi mieli urządzić festiwal strzelecki, lecz zamiast tego zaledwie podzielili się punktami. Spora w tym zasługa choćby Vozinhi. Bramkarz zachował nawet czyste konto w konfrontacji z Europejczykami, wobec czego teraz cieszy się statusem gwiazdy.

Wystarczy tylko spojrzeć na jego konto na Instagramie. Liczba obserwujących przekroczyła już 15 milionów i stale rośnie. 40-latek jednocześnie nie zgrywa herosa i pokazuje, że jest tylko człowiekiem. Dowód? Sceny sprzed kilku dni, kiedy po ostatnim gwizdku zalał się łzami. Dodatkowo wyznał na temat swojej nieobecnej w USA mamy. "Nie mogła się tu pojawić z powodu problemów z wizą. Chodziło o pieniądze, które trzeba było za nią zapłacić. Nie daliśmy rady załatwić tego na czas. Chciałbym, żeby tu była" - powiedział, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Mama Vozinhi pojawiła się na trybunach. Wielka chwila dla 40-letniego gwiazdora

Słowa golkipera nie przeszły bez echa. Błyskawiczną reakcję zapowiedział Hakeem Jeffries, czyli lider mniejszości Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Skontaktował się on między innymi z Marco Rubio, w celu sprowadzenia wspomnianej przez zawodnika kobiety na kolejne potyczki Republiki Zielonego Przylądka. Za słowami poszły czyny, ponieważ mama jednej z gwiazd mundialu rzeczywiście pojawiła się na trybunach w Los Angeles. "Marzenie spełnione" - napisał profil TVP Sport w serwisie X, który udostępnił krótkie wideo przedstawiające dumną kibickę Vozinhi.

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"W niedzielę Evora wniosła na stadion flagę Republiki Zielonego Przylądka, z imieniem i numerem koszulki swojego syna na plecach, po czym została zaprowadzona do loży, aby obejrzeć mecz" - zdradziła kulisy wyjątkowej wizyty agencja AP. "Chcę podziękować wszystkim kibicom, wszystkim, którzy pomogli w tym procesie, za wsparcie jakie udzieliliście drużynie" - przyznała natomiast sama kobieta przed kamerami FIFA. "Kopciuszek" za oceanem rozegra jeszcze co najmniej jeden mecz i nie jest bez szans na awans do fazy pucharowej.

Vozinha Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Kent NISHIMURA AFP

Vozinha ROBERTO SCHMIDT AFP

Vozinha tym razem nie zachował czystego konta bramkowego, ale Kabowerdeńczycy nadal zachowują realne szanse na wyjście z grupy EVRIM AYDIN AFP





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