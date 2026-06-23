Portugalia - Uzbekistan. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]
Portugalia w drugim spotkaniu na mistrzostwach świata zagra z Uzbekistanem. Cristiano Ronaldo wraz z kolegami mocno rozczarowali swoich kibiców i dziś będą się chcieli zrehabilitować. O której godzinie mecz Portugalia - Uzbekistan? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Portugalia - Uzbekistan na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 23 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Portugalia - Uzbekistan. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]
Reprezentacja Portugalii rozpoczęła start w MŚ 2026 od wielkiego rozczarowania. Piłkarze z "Kraju Żeglarzy" ledwie zremisowali 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga. O ile wynik nie jest wielką sensacją, ale na pewno już niespodzianką, o tyle przede wszystkim portugalskich kibiców mogła zmartwić bardzo słaba postawa na murawie drużyny Roberta Martineza, a zwłaszcza Cristiano Ronaldo. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki był cieniem samego siebie i wyglądał, jakby nie potrafił znaleźć sobie miejsca na boisku.
W drugim meczu Portugalczycy zmierzą się z łatwiejszym zespołem do pokonania, czyli Uzbekistanem. Uzbecy przegrali w pierwszym spotkaniu 1:3 z Kolumbią. Bez wątpienia największą gwiazdą tej kadry jest Abdukodir Khusanov z Manchesteru City. Ponadto kibice mogą kojarzyć Eldora Shomurdova z Basaksehiru, czyli kapitana reprezentacji Uzbekistanu. Napastnik ma za sobą przeszłość w Serie A w barwach Genoi, AS Romy i Spezii. Ostatni sezon spędził właśnie w Basaksehirze i strzelił na poziomie tureckiej Super Lig 22 gole.
Obie reprezentacje zmierzą się po raz pierwszy. Nie ulega wątpliwości, że Portugalia nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Cristiano Ronaldo i spółka są faworytami tej konfrontacji, a CR7 z pewnością zrobi wszystko, aby zanotować premierowego gola na tych mistrzostwach świata.
Mecz Portugalia - Uzbekistan na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 23 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.