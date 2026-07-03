To było niezapomniane widowisko w Dallas. Po dramatycznym meczu Portugalia pokonała Chorwację 2:1 i ostatecznie to Cristiano Ronaldo, a nie Luka Modrić, przedłużył swoją karierę na mistrzostwach świata. Przynajmniej o jeden mecz.

Starcie obfitowało w efektowne akcje, zwroty akcji i sędziowskie kontrowersje. Chorwacki kapitan Luka Modrić z jednej strony gratuluje Portugalii zwycięstwa, ale z drugiej uważa, że błędy arbitrów pomogły jej awansować do 1/8 finału.

Pierwsza sytuacja, do której "przyczepił się" Luka Modrić, dotyczy rzutu karnego, po którym Portugala zdobyła bramkę na 1:1. Wówczas "jedenastka" została podyktowana po interwencji VAR.

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- Niektóre rzeczy nie potoczyły się tak, jak oczekiwaliśmy. Ten rzut karny… gdyby było w drugą stronę, VAR nigdy by nie interweniował. Na początku, kiedy wprowadzono VAR, powiedziałem, że mi się nie podoba. Z czasen uważam, że sprawdza się w niektórych sytuacjach, ale jest używany nieprawidłowo, wybiórczo lub w zależności od wielkości zespołu - komentuje Luka Modrić.

Legendarny pomocnik sugeruje więc, że gdyby to Chorwacja miałaby skorzystać na takiej interwencji VAR, nie zostałaby ona w ogóle podjęta.

- VAR powinien interweniować, jeśli jest to oczywisty błąd, ale jeśli nie jest to sytuacja czarno-biała, nie powinien mieć nic do powiedzenia - dodaje Chorwat.

Największe emocje budzi jednak sytuacja ze 113. minuty. Chorwacja strzeliła wtedy gola na 2:2 i przez chwilę myślała, że doprowadziła do dogrywki. Technologia pomogła sędziom stwierdzić, że piłka, lecąc w pole karne, dotknęła głowy Matanovicia, co wywołało pozycję spaloną. Gołym okiem, oglądając powtórki, nie było widać jednak żadnego kontaktu.

- Co powiedział nam sędzia? Że Matanović dotknął piłki, ale widzieliśmy zdjęcia i nie ma dowodu na to, że ją dotknął. Jeśli nie dotknie piłki, to nie ma spalonego - mówił Luka Modrić.

Jedynym dowodem na kontakt głowy z piłką była rejestracja dotyku za pomocą specjalnego czipa zamontowanego w piłce.

Nie tylko Luka Modrić po meczu był sfrustrowany pracą arbitra.

- Chciałbym, żeby ktoś mi wyjaśnił niektóre decyzje sędziego - mówił inny zawodnik Chorwatów Petar Sucić.

- VAR podjął decyzję, jaką podjął. Sędziowanie było kiepskie, a wszystkie wątpliwe decyzje były dla nas niekorzystne - skarżył się także selekcjoner Zlatko Dalić.

Portugalia o ćwierćfinał mundialu powalczy z Hiszpanią.

Luka Modrić PAUL ELLIS AFP

Luka Modrić i Cristiano Ronaldo Frank Gunn East News

Luka Modrić AFP





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