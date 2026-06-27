Portugalia - Kolumbia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Portugalia - Kolumbia na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 27 na 28 czerwca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Portugalia - Kolumbia. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Portugalii mundial 2026 zaczęła od rozczarowania. Piłkarze z "Kraju Żeglarzy" tylko zremisowali 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga. Drugie spotkanie wyszło im już już znacznie lepiej, ponieważ pokonali Uzbekistan 5:0. Świetnie w tej rywalizacji wypadł Cristiano Ronaldo, który ustrzelił dublet i stwarzał poważne zagrożenie pod bramką rywali.

W trzecim meczu fazy grupowej Portugalczycy zmierzą się z Kolumbią i będzie to jedna z hitowych rywalizacji tej fazy turnieju. Kolumbijczycy jak na razie radzą sobie bardzo dobrze. W pierwszym spotkaniu pokonali 3:1 Uzbekistan, a w drugim skromnie, bo 1:0 DRK. To sprawia, że ekipa, której kapitanem jest James Rodriguez, przed decydującym starciem o pierwsze miejsce w grupie ma o dwa "oczka" więcej od Portugalii. Co ciekawe, oba zespoły jeszcze nigdy nie miały okazji zagrać przeciwko sobie. Kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko?

Mecz Portugalia - Kolumbia na mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 27 na 28 czerwca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Cristiano Ronaldo w barwach reprezentacji Portugalii podczas mundialu 2026 Takuya Yoshino AFP

James Rodriguez jest kapitanem reprezentacji Kolumbii ma MŚ 2026 i wciąż jedną z jej największych gwiazd Ulises Ruiz AFP





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