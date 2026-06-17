Portugalia - DRK. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Portugalia - Demokratyczna Republika Konga na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Portugalia - DRK. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Cristiano Ronaldo już dziś rozpocznie swój "ostatni taniec" na piłkarskich mistrzostwach świata. Dla Portugalczyka jest to już szósty mundial w karierze, ale wciąż nie udało mu się sięgnąć po tytuł. Teraz legendarny CR7 stoi przed ostatnią szansą, aby po niego sięgnąć i dorównać pod tym względem Leo Messiemu. Portugalia przed mundialem rozegrała dwa sparingi. Najpierw pokonała 2:1 Nigerię, a następnie w takim samym rezultacie wygrała z Chile. Ronaldo w obu tych spotkaniach nie zdołał trafić do siatki.

Pierwszym rywalem reprezentacji Portugalii na mundialu 2026 będzie Demokratyczna Republika Konga. Zespół prowadzony przez francuskiego selekcjonera Sebastiena Desabre zeszłoroczny Puchar Narodów Afryki zakończył na fazie 1/8 finału. Do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy tej drużyny należą Yoane Wissa (Newcastle United), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Ngal'ayel Mukuku (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Cedric Bakambu (Real Betis), Gael Kakuta (AE Larisa) czy dobrze znany polskim kibicom Steve Kapuadi z Widzewa Łódź.

Dla tej reprezentacji są to pierwsze MŚ pod tą nazwą. DRK wystąpiła już na mundialu w 1974 roku, ale wówczas jeszcze jako Zair. Od tamtego czasu aż do teraz nie udało jej się wywalczyć awansu. Przed mundialem DKR rozegrała dwa mecze kontrolne. W pierwszym zremisowała 0:0 z Danią, a następnie przegrała 1:2 z Chile, co nie jest najlepszym prognostykiem przed startem w turnieju.

Mecz Portugalia - DRK na MŚ 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Cristiano Ronaldo MIGUEL RIOPA AFP

Steve Kapuadi z DRK jest jednym z niewielu przedstawicieli Ekstraklasy na MŚ 2026 Ulrik Pedersen AFP





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