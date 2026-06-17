Portugalia - DRK. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]
Reprezentacja Portugalii z Cristiano Ronaldo w składzie w pierwszym meczu mundialu 2026 zagra z Demokratyczną Republiką Konga. To będzie pierwsze spotkanie w historii obu tych zespołów. O której godzinie mecz Portugalia - Demokratyczna Republika Konga? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Portugalia - Demokratyczna Republika Konga na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Portugalia - DRK. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]
Cristiano Ronaldo już dziś rozpocznie swój "ostatni taniec" na piłkarskich mistrzostwach świata. Dla Portugalczyka jest to już szósty mundial w karierze, ale wciąż nie udało mu się sięgnąć po tytuł. Teraz legendarny CR7 stoi przed ostatnią szansą, aby po niego sięgnąć i dorównać pod tym względem Leo Messiemu. Portugalia przed mundialem rozegrała dwa sparingi. Najpierw pokonała 2:1 Nigerię, a następnie w takim samym rezultacie wygrała z Chile. Ronaldo w obu tych spotkaniach nie zdołał trafić do siatki.
Pierwszym rywalem reprezentacji Portugalii na mundialu 2026 będzie Demokratyczna Republika Konga. Zespół prowadzony przez francuskiego selekcjonera Sebastiena Desabre zeszłoroczny Puchar Narodów Afryki zakończył na fazie 1/8 finału. Do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy tej drużyny należą Yoane Wissa (Newcastle United), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Ngal'ayel Mukuku (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Cedric Bakambu (Real Betis), Gael Kakuta (AE Larisa) czy dobrze znany polskim kibicom Steve Kapuadi z Widzewa Łódź.
Dla tej reprezentacji są to pierwsze MŚ pod tą nazwą. DRK wystąpiła już na mundialu w 1974 roku, ale wówczas jeszcze jako Zair. Od tamtego czasu aż do teraz nie udało jej się wywalczyć awansu. Przed mundialem DKR rozegrała dwa mecze kontrolne. W pierwszym zremisowała 0:0 z Danią, a następnie przegrała 1:2 z Chile, co nie jest najlepszym prognostykiem przed startem w turnieju.
Mecz Portugalia - DRK na MŚ 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.