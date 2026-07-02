Portugalia - Chorwacja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Portugalia - Chorwacja w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 2 na 3 lipca o godzinie 1:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Portugalia - Chorwacja. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu?

Portugalia rozpoczęła turniej od dużego falstartu. Piłkarze z "Kraju Żeglarzy" w pierwszym spotkaniu na mundialu 2026 tylko zremisowali 1:1 z DR Konga. W kolejnym meczu poradzili już sobie fenomenalnie, rozbijając Uzbekistan 5:0. Natomiast w ostatnim występie w fazie grupowej zremisowali 0:0 z Kolumbią, która wygrała grupę. Dyspozycję Portugalczyków można więc uznać za nieco rozczarowującą.

Chorwacja za to spisuje się zgodnie z przewidywaniami. Nie jest to już tak mocny zespół, który na ostatnich dwóch mundialach zdobywał kolejno srebro i brąz, ale jest to wciąż jedna z czołowych drużyn Starego Kontynentu. "Hrvatska" przegrała pierwszy mecz z Anglią 2:4, ale w kolejnych pokonała już 1:0 Panamę i i 2:1 Ghanę. Te wyniki dały jej ostatecznie drugie miejsce, za plecami "Synów Albionu".

To spotkanie będzie szczególne z jednego względu. Wiele na to wskazuje, że będzie to ostatni mecz na mistrzostwach świata w karierze dla Cristiano Ronaldo albo Luki Modricia. Na boisku zmierzą się zatem dwaj giganci futbolu i byli koledzy z Realu Madryt.

Poziom obu drużyn wydaje się podobny, dlatego ciężko wskazać faworyta. Historyczny bilans zdecydowanie przemawia jednak za Portugalią. W dotychczasowych 10 meczach reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego odniosła aż siedem zwycięstw, przy dwóch remisach i tylko jednej wygranej Chorwatów. Tyle że statystyki tracą na znaczeniu po pierwszym gwizdku, tak więc to spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco.

Portugalia - Chorwacja. Mecz 1/16 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Portugalia - Chorwacja w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 2 na 3 lipca o godzinie 1:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Cristiano Ronaldo w barwach reprezentacji Portugalii podczas mundialu 2026 Takuya Yoshino AFP

MŚ 2026: Kadr z meczu Chorwacja - Ghana. W akcji Luka Modrić Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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