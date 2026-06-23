Portugalczycy się nie kryją, po meczu kadry zawrzało. Ronaldo w centrum uwagi

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. We wtorek swój drugi mecz w fazie grupowej rozegrali Portugalczycy. Kadra Roberto Martineza po dość sensacyjnym remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga została okrzyknięta jednym z największych rozczarowań turnieju. Szansa na pokazanie lepszej gry nadeszła wtorkowym wieczorem.

Zespół z Cristiano Ronaldo na czele przystąpił do starcia z Uzbekistanem. I od razu odpowiedział na krytykę w możliwie najlepszy sposób. Mistrzowie Europy z 2016 roku ograli rywali aż 5:0, a dwa gole strzelił właśnie 41-latek. W ten sposób stał się pierwszym graczem w historii, który wpisywał się na listę strzelców na aż sześciu mundialach.

O postawie kadry od razu rozpisywać się zaczęły portugalskie media. Te zwracają uwagę na znaczną poprawę w grze, a również dodają, że ich drużyna zrobiła spory krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. - Portugalia rozgromiła Uzbekistan dwoma golami Ronaldo i przybliżyła się do kolejnego etapu mistrzostw świata - czytamy w sapo.pt.

Nieco szerzej o postawie zawodników Martineza rozpisuje się portal zerozero.pt. Tamtejsi dziennikarze wskazują na dobre rozpoczęcie meczu i szybkie objęcie prowadzenia. Do tego dodają, że piłkarze utrzymywali intensywność oraz nie mieli większych problemów, jak w przypadku rywalizacji z DR Konga.

- Portugalia ponownie dobrze rozpoczęła grę i szybko zdobyła bramkę, tak jak miało to miejsce w pierwszym meczu, ale tym razem utrzymała solidność i intensywność, nie sprawiając tylu problemów, co podczas pierwszej wizyty w Houston. Odniosła pierwsze zwycięstwo w tym mundialu, pokonując Uzbekistan 5:0 - napisano.

Ronaldo na piedestale, rekord pobity. Już opisują jego występ

Co więcej, media z Portugalii nie zapomnieli o historycznym wyczynie Cristiano Ronaldo. Jak już wspomnieliśmy, przeszedł do historii jako pierwszy gracz z golem na sześciu mundialach. Do tego przebił on również wyczyn legendarnego Eusebio i stał się najskuteczniejszym Portugalczykiem na mundialu pod względem liczby goli (10 trafień)

- Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii, który strzelił gola na sześciu MŚ, a także najlepszym strzelcem Portugalii w końcowej fazie rozgrywek, zdobywając 10 bramek - zaznacza sapo.pt.

"A Bola" natomiast dodaje, że gracz arabskiego Al-Nassr dzięki dwóm trafieniom przesunął w się w rankingu najlepszych strzelców mundialu w historii.

- Dwa gole Cristiano Ronaldo przeciwko Uzbekistanowi znacząco wzmocniły jego pozycję na liście najlepszych strzelców wszech czasów w historii mistrzostw świata. W wieku 41 lat portugalski napastnik strzelił 10 goli w 24 meczach rozegranych na sześciu mundialach - przekazano.

Przed reprezentacją Portugalii jest jeszcze jedno spotkanie w fazie grupowej mistrzostw. Do tego starcia dojdzie w nocy z soboty na niedzielę (28 czerwca). Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 1:30.





Brazylia przygotowuje się do kluczowego spotkania na Mistrzostwach Świata. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press