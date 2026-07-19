Poprowadzenie finału mundialu jest dla sędziów piłkarskich absolutnym szczytem w całej karierze. Na ten zaszczyt zasługują tylko najlepsi z najlepszych. W znakomitej większości wypadków taki wybór stanowi ukoronowanie wieloletniego dorobku arbitra. Do tego zaszczytnego grona należy Szymon Marciniak. Polak poprowadził epicki finał w 2022 roku - w Katarze Argentyna po serii rzutów karnych pokonał Francję.

Podczas tegorocznego mundialu długo czekaliśmy na ostateczną decyzję ws. Marciniaka. Polak do samego końca pozostawał w gronie kandydatów do poprowadzenia finałowego starcia. Jego wybór byłby absolutnym precedensem, bowiem jeszcze nikt nie sędziował w swojej karierze dwóch finałów mistrzostw świata.

Wybór finalnie padł na Slavko Vincicia, z którym polscy kibice nie mają najlepszych wspomnień. Chodzi o marcowy baraż o awans na mistrzostwa świata ze Szwecją. Polakowi nie przypadł również mecz o trzecie miejsce. Marciniak wróci więc do Polski mając na koncie tylko dwa mecze fazy grupowej: Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran.

Nie jest to jedyny sędzia finału mundialu, który swoimi decyzjami na boisku podpadł polskim kibicom. Przed laty wrogiem publicznym numer jeden w naszym kraju był Howard Webb - sędzia finału z 2010 roku.

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Burza wokół angielskiego arbitra wybuchła za sprawą meczu Euro 2008 rozgrywanego pomiędzy reprezentacją Polski i Austrii. Drużyna prowadzona przez Leo Beenhakkera miała olbrzymie problemy z gospodarzem turnieju. Pomimo to udało im się objąć prowadzenie po golu Rogera Guerreiro, strzelonego swoją drogą ze spalonego.

W doliczonym czasie gry Austria miała rzut wolny. Po wrzutce w pole karne i walce o piłkę Webb nieoczekiwanie zagwizdał i wskazał na jedenasty metr. Anglik zinterpretował pojedynek Mariusza Lewandowskiego z Sebastiana Proedla jako nieprzepisowe zagranie. Powtórki telewizyjne pokazały, że Polak przytrzymał Austriaka za koszulkę, co ten skrzętnie wykorzystał.

Do "jedenastki" podszedł Ivica Vastić, który zapewnił Austriakom remis 1:1. Ten rezultat znacząco ograniczał Polakom szansę na wyjście z grupy. "Biało-czerwoni" potrzebowali wówczas nie tylko zwycięstwa z Chorwacją, ale również wpadki Niemców w starciu ze zdecydowanie słabszą Austrią.

Jak doskonale pamiętamy, żaden z tych scenariuszy się nie spełnił i Polska swoje pierwsze w historii mistrzostwa Europy zakończyła na ostatnim miejscu w grupie. Tuż po turnieju uwaga kibiców nie była skupiona jedynie na piłkarzach oraz trenerze reprezentacji Polski. Za głównego winowajcę uznano Webba, który dla Polaków stał się wręcz uosobieniem zła.

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Festiwal nienawiści w kierunku Howarda Webba. Nie wytrzymał nawet premier Tusk

Jak ujawniono po latach, Webb tuż po zakończeniu spotkania zaczął otrzymywać od Polaków pogróżki. Pojawiły się nawet groźby śmierci. Policja, z którą Webb był związany zawodowo, zareagowała natychmiastowo, oferując arbitrowi i jego rodzinie ochronę.

- Pamiętam, jak później włączyłem telefon i miałem wiadomość od oficera policji: "Słuchaj, mamy duży problem. Dostajesz pogróżki. Ludzie grożą ci śmiercią" - opowiadał przed laty na łamach "Przeglądu Sportowego" Howard Webb.

Sytuacja w naszym kraju była jednak wyjątkowo napięta. Kibice byli wściekli, a każda publiczna wypowiedź potępiająca Webba tylko nakręcała spiralę nienawiści. Oliwy do ognia dolał Donald Tusk. Ówczesny szef rządu zaskoczył słowami, które błyskawicznie obiegły media na całym świecie.

- Dzisiaj, jako premier polskiego rządu, muszę mówić w sposób spokojny, wyważony, ale wczoraj wieczorem mówiłem zupełnie inaczej. Chciałem zabić. Dobrze wiecie kogo. Jak każdy polski kibic. Dzisiaj trzeba wrócić do normy i właściwej formy. Pomyłki sędziowskie się zdarzają, ta była wyjątkowo szpetna, bo bardzo ewidentna, bardzo wyraźna, bardzo krzywdząca i raniąca nas wszystkich - wypalił Donald Tusk w kontekście spotkania Polska - Austria i decyzji sędziowskich Howarda Webba.

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Zamieszanie związane z meczem Polaków w żaden sposób nie wpłynęła negatywnie na karierę Howarda Webba. UEFA bardzo szybko ogłosiła, że Anglik w budzącej kontrowersje sytuacji podjął właściwą decyzję, zgodną z ówczesnymi przepisami. Ze zdaniem europejskiej federacji zgodził się również były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy Michał Listkiewicz.

- Webb podjął słuszną decyzję. Były jasne wytyczne, żeby szarpanie w polu karnym karać po ówczesnym uprzedzeniu, a wtedy Webb wszystkich uprzedził. Mariusz Lewandowski z niezrozumiałych powodów dla mnie trzymał przeciwnika i szarpał go, zupełnie bezsensownie - powiedział Listkiewicz (cytat za "Weszło").

Dla Webba szczególnie udany był 2010 rok. Angielski arbiter poprowadził wówczas finał Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan i Bayernem Monachium. Dwa miesiące później dostąpił zaszczytu sędziowania finału mundialu, który okazał się historycznym wydarzeniem. Hiszpania po dogrywce pokonała 1:0 Holandię, sięgając w RPA po swój pierwszy tytuł mistrza świata.

O Angliku znów zrobiło się głośno, gdy ukarał zaledwie żółtą kartką Nigela de Jonga za brutalny faul na Xabim Alonso. Kadry przedstawiające Holendra kopiącego wyprostowaną nogą rywala w klatkę piersiową dzisiaj są walnym elementem każdej kompilacji wideo przedstawiającej najbardziej brutalne zachowania w historii futbolu.

Webb sędziowską karierę zakończył w 2014 roku. Anglik nie rozstał się jednak z piłką nożną, piastując w kolejnych latach funkcję dyrektora technicznego PGMOL - organu odpowiedzialnego za sędziowanie meczów w zawodowej piłce w Anglii. W jego CV znajdzie się również posada dyrektora ds. sędziów w federacji Arabii Saudyjskiej.





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