Ponad trzy lata i koniec. Trener Messiego nagle ogłosił światu. "Przepraszam"

Tegoroczne mistrzostwa świata długo układały się po myśli drużyny z Ameryki Południowej. Zawodnicy Lionela Scaloniego przystąpili do finału jako niepokonana drużyna. Wcześniej natomiast zaliczyli aż dwa imponujące powroty. Kibiców zachwycił zwłaszcza mecz przeciwko Anglikom. Jeszcze w osiemdziesiątej minucie Europejczycy prowadzili 1:0. Ostatecznie Argentyńczycy wygrali bez konieczności rozgrywania dogrywki.

Dodatkowe pół godziny gry oglądaliśmy już przy okazji wielkiego finału. W nim lepsi byli Hiszpanie. "Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tu będę. Aby to kontynuować, potrzeba wielu rzeczy - zresetować się, zbudować taką drużynę, którą trudno będzie odbudować. I to mnie bardzo boli… Przepraszam" - powiedział później załamany Lionel Scaloni. Trener narodowej kadry był jednocześnie świadomy, iż właśnie może odbywa się jego ostatnia konferencja. Powód? Wygasająca wraz z końcem roku umowa.

Konkretów w sprawie nowego kontraktu jeszcze nie ma. Są za to kolejne słowa płynące prosto z serca 48-latka. Tym razem wykorzystał on do tego Instagrama, a więc platformę, z której korzysta bardzo rzadko. Dowód? Ostatni wpis przed tym dzisiejszym wrzucił ponad trzy lata temu. "Choć wiecie, że nie przepadam za mediami społecznościowymi, to być może jest to najlepszy sposób, by to do was dotrzeć" - rozpoczął.

Lionel Scaloni milczał przez ponad trzy lata na Instagramie. Koniec po mundialu

"Mogę tylko powiedzieć, że przepraszam, że nie udało mi się zapewnić wam kolejnego tytułu i sprawić wam nowej radości, która - choćby na kilka dni - pozwoliłaby wam zapomnieć o wszystkich przykrych stronach życia. Chcę jednak, abyście zapamiętali to, co staraliśmy się pokazać tej grupie piłkarzy, moim wojownikom, jak ich nazywałem, gdy opowiadałem o nich mojej żonie" - dodał, nie zdradzając nic na temat zawodowej przyszłości.

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Następnie nie zabrakło słów podziękowań w kierunku sztabu szkoleniowego, działaczy oraz fanów. Tym ostatnim pozostaje czekać na oficjalne komunikaty płynące ze strony federacji. Srebro mundialu co prawda w teorii nie powinno być powodem do odejścia, ale w przestrzeni medialnej już pojawiają się nazwiska potencjalnych następców. Niedawno zrobiło się głośno choćby o Diego Simeone.

Lionel Scaloni i Leo Messi EVRIM AYDIN AFP

Lionel Scaloni (z lewej) i Thomas Tuchel JUAN MABROMATA AFP

Lionel Saloni i Lionel Messi JUAN MABROMATA AFP





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