Pomyłka FIFA. Marciniak pierwszy na liście. Huczy od kontrowersji
- Mundial 2026 jest przytłaczającym sukcesem, a wielki wkład ma w to nasza fantastyczna grupa arbitrów - przekazał jeszcze podczas mistrzostw świata szef FIFA Gianni Infantino. Te słowa zabrzmiały, jak wielkie zadowolenie z pracy sędziów, a zarazem... jedna wielka pomyłka. I przed przekazaniem tych słów, i już po ich publikacji dochodziło bowiem do ogromnych kontrowersji czy wręcz skandali. To samo zresztą dotyczyło decyzji zapadających w tym temacie na szczytach władzy FIFA.
Lawinę gorących dyskusji dotyczącą sędziowskich decyzji zapoczątkował nie kto inny, a sam Szymon Marciniak, który zdecydował się nie ukarać Leo Messiego choćby żółtą kartką, za jego atak na Aissę Mandiego, podczas gdy nie brakowało głosów, że kapitan obrońców tytułu powinien wylecieć z boiska.
Szef sędziów Pierluigi Collina także odniósł się do sprawy, broniąc decyzji swojego podwładnego. To, że FIFA wygłasza jakiś komunikat, nie oznacza jednak, że bezsprzecznie ma rację i należy jej wierzyć na słowo.
Pokazał do dobitnie mecz Anglii z Norwegią, po którym Erling Haaland i spółka musieli pakować bagaże. Robili to jednak w gęstej atmosferze kontrowersji i niedopowiedzeń.
Wszystko ze względu na wyrównującego gola Anglików na 1:1, który padł po kontakcie piłki z kablem spider cama, czyli kamery podwieszonej pod dachem stadionu. Tak się przynajmniej wydawało, co powinno zakończyć się w takim przypadku rzutem sędziowskim.
FIFA ogłosiła jednak wszem i wobec, że piłka nie dotknęła żadnego przewodu, bo nie wykazał tego wbudowany w nią sensor. Ten sam, o którym głośno dyskutowało się przy okazji meczu Portugalii z Chorwacją i przez który Igor Matanović być może postanowi skrócić swoją fryzurę przed najbliższą wielką imprezą. Wykazał on wówczas muśnięcie futbolówki przez włosy zawodnika Freiburga, co w rezultacie oznaczało ofsajd, a następnie eliminację dzielnych piłkarzy z Bałkanów.
Mistrzostwa świata 2026 mundialem sędziowskich kontrowersji
Warto wrócić jednak jeszcze na moment do pojedynków Norwegii z Anglią, bo potomkowie "Wikingów" czuli się pokrzywdzeni także przy anulowanym golu Torbjorna Heggema. Po analizie VAR sędzia Clement Turpin uznał, że Erling Haaland nieprzepisowo walczył o pozycję z Elliotem Andersonem, z czym również nie zgodziła się część ekspertów.
Wcześniej, jeszcze podczas fazy grupowej, zawrzało przy okazji spotkania Niemców z Ekwadorem, w trakcie którego pani arbiter Tori Penso uznała bramkę naszych zachodnich sąsiadów, nie zważając na to, że Aleksandar Pavlović wcześniej kopnął w głowę jednego z rywali.
A do tego doszła przecież wielka afera związana z zawieszeniem kary po czerwonej kartce Folarina Baloguna, czy nie tyle błędne decyzje, a fatalnie prowadzone mecze. Tak jak starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału, w którym nie popisał się Ilgiz Tantashev, pozwalając ekipie z Ameryki Południowej na brutalną grę. Aż chciałoby się rzec, że zapomniał wówczas żółtych kartek, gdyby nie to, że pokazał je aż trzykrotnie podopiecznym trenera Didiera Deschapmsa.
Sam finał i boiskowe werdykty Slavko Vincicia także pozostawiały chwilami naprawdę wiele do życzenia.
Te elementy układanki składają się na obraz fatalnego sędziowania, jakim naznaczone zostały te mistrzostwa świata. A nic tak nie odbiera radości z piłki, jak poczucie niesprawiedliwości czy też mogące prowadzić do niej kontrowersje. Kontrowersje, przed którymi nie potrafi ustrzec nawet nowoczesna technologia. Ba, jak widać, sama bywa czasem przyczynkiem wielkich afer.