Lawinę gorących dyskusji dotyczącą sędziowskich decyzji zapoczątkował nie kto inny, a sam Szymon Marciniak, który zdecydował się nie ukarać Leo Messiego choćby żółtą kartką, za jego atak na Aissę Mandiego, podczas gdy nie brakowało głosów, że kapitan obrońców tytułu powinien wylecieć z boiska.

Szef sędziów Pierluigi Collina także odniósł się do sprawy, broniąc decyzji swojego podwładnego. To, że FIFA wygłasza jakiś komunikat, nie oznacza jednak, że bezsprzecznie ma rację i należy jej wierzyć na słowo.

Pokazał do dobitnie mecz Anglii z Norwegią, po którym Erling Haaland i spółka musieli pakować bagaże. Robili to jednak w gęstej atmosferze kontrowersji i niedopowiedzeń.

Wszystko ze względu na wyrównującego gola Anglików na 1:1, który padł po kontakcie piłki z kablem spider cama, czyli kamery podwieszonej pod dachem stadionu. Tak się przynajmniej wydawało, co powinno zakończyć się w takim przypadku rzutem sędziowskim.

FIFA ogłosiła jednak wszem i wobec, że piłka nie dotknęła żadnego przewodu, bo nie wykazał tego wbudowany w nią sensor. Ten sam, o którym głośno dyskutowało się przy okazji meczu Portugalii z Chorwacją i przez który Igor Matanović być może postanowi skrócić swoją fryzurę przed najbliższą wielką imprezą. Wykazał on wówczas muśnięcie futbolówki przez włosy zawodnika Freiburga, co w rezultacie oznaczało ofsajd, a następnie eliminację dzielnych piłkarzy z Bałkanów.

Mistrzostwa świata 2026 mundialem sędziowskich kontrowersji

Warto wrócić jednak jeszcze na moment do pojedynków Norwegii z Anglią, bo potomkowie "Wikingów" czuli się pokrzywdzeni także przy anulowanym golu Torbjorna Heggema. Po analizie VAR sędzia Clement Turpin uznał, że Erling Haaland nieprzepisowo walczył o pozycję z Elliotem Andersonem, z czym również nie zgodziła się część ekspertów.

Wcześniej, jeszcze podczas fazy grupowej, zawrzało przy okazji spotkania Niemców z Ekwadorem, w trakcie którego pani arbiter Tori Penso uznała bramkę naszych zachodnich sąsiadów, nie zważając na to, że Aleksandar Pavlović wcześniej kopnął w głowę jednego z rywali.

A do tego doszła przecież wielka afera związana z zawieszeniem kary po czerwonej kartce Folarina Baloguna, czy nie tyle błędne decyzje, a fatalnie prowadzone mecze. Tak jak starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału, w którym nie popisał się Ilgiz Tantashev, pozwalając ekipie z Ameryki Południowej na brutalną grę. Aż chciałoby się rzec, że zapomniał wówczas żółtych kartek, gdyby nie to, że pokazał je aż trzykrotnie podopiecznym trenera Didiera Deschapmsa.

Sam finał i boiskowe werdykty Slavko Vincicia także pozostawiały chwilami naprawdę wiele do życzenia.

Te elementy układanki składają się na obraz fatalnego sędziowania, jakim naznaczone zostały te mistrzostwa świata. A nic tak nie odbiera radości z piłki, jak poczucie niesprawiedliwości czy też mogące prowadzić do niej kontrowersje. Kontrowersje, przed którymi nie potrafi ustrzec nawet nowoczesna technologia. Ba, jak widać, sama bywa czasem przyczynkiem wielkich afer.

Polski sędzia Szymon Marciniak Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Slavko Vincić Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP