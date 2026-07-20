Pomyłka FIFA. Marciniak pierwszy na liście. Huczy od kontrowersji

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

- Mundial 2026 jest przytłaczającym sukcesem, a wielki wkład ma w to nasza fantastyczna grupa arbitrów - przekazał jeszcze podczas mistrzostw świata szef FIFA Gianni Infantino. Te słowa zabrzmiały, jak wielkie zadowolenie z pracy sędziów, a zarazem... jedna wielka pomyłka. I przed przekazaniem tych słów, i już po ich publikacji dochodziło bowiem do ogromnych kontrowersji czy wręcz skandali. To samo zresztą dotyczyło decyzji zapadających w tym temacie na szczytach władzy FIFA.

Szymon Marciniak i Slavko Vincic na finale MŚ 2026. Sędzia w czerni wskazuje ręką, obok piątkowanie z zawodnikiem Argentyny.
Na zdjęciu Szymon Marciniak oraz Slavko Vincic podczas finału MŚ 2026Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Odd ANDERSEN / AFPAFP

Lawinę gorących dyskusji dotyczącą sędziowskich decyzji zapoczątkował nie kto inny, a sam Szymon Marciniak, który zdecydował się nie ukarać Leo Messiego choćby żółtą kartką, za jego atak na Aissę Mandiego, podczas gdy nie brakowało głosów, że kapitan obrońców tytułu powinien wylecieć z boiska.

Szef sędziów Pierluigi Collina także odniósł się do sprawy, broniąc decyzji swojego podwładnego. To, że FIFA wygłasza jakiś komunikat, nie oznacza jednak, że bezsprzecznie ma rację i należy jej wierzyć na słowo.

Pokazał do dobitnie mecz Anglii z Norwegią, po którym Erling Haaland i spółka musieli pakować bagaże. Robili to jednak w gęstej atmosferze kontrowersji i niedopowiedzeń.

Zobacz również:

Robert Lewandowski podczas finału MŚ 2026
Robert Lewandowski

Lewandowski ogłasza po finale MŚ. Sypią się gratulacje. Tak zareagował Polak

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Wszystko ze względu na wyrównującego gola Anglików na 1:1, który padł po kontakcie piłki z kablem spider cama, czyli kamery podwieszonej pod dachem stadionu. Tak się przynajmniej wydawało, co powinno zakończyć się w takim przypadku rzutem sędziowskim.

FIFA ogłosiła jednak wszem i wobec, że piłka nie dotknęła żadnego przewodu, bo nie wykazał tego wbudowany w nią sensor. Ten sam, o którym głośno dyskutowało się przy okazji meczu Portugalii z Chorwacją i przez który Igor Matanović być może postanowi skrócić swoją fryzurę przed najbliższą wielką imprezą. Wykazał on wówczas muśnięcie futbolówki przez włosy zawodnika Freiburga, co w rezultacie oznaczało ofsajd, a następnie eliminację dzielnych piłkarzy z Bałkanów.

Mistrzostwa świata 2026 mundialem sędziowskich kontrowersji

Warto wrócić jednak jeszcze na moment do pojedynków Norwegii z Anglią, bo potomkowie "Wikingów" czuli się pokrzywdzeni także przy anulowanym golu Torbjorna Heggema. Po analizie VAR sędzia Clement Turpin uznał, że Erling Haaland nieprzepisowo walczył o pozycję z Elliotem Andersonem, z czym również nie zgodziła się część ekspertów.

Wcześniej, jeszcze podczas fazy grupowej, zawrzało przy okazji spotkania Niemców z Ekwadorem, w trakcie którego pani arbiter Tori Penso uznała bramkę naszych zachodnich sąsiadów, nie zważając na to, że Aleksandar Pavlović wcześniej kopnął w głowę jednego z rywali.

A do tego doszła przecież wielka afera związana z zawieszeniem kary po czerwonej kartce Folarina Baloguna, czy nie tyle błędne decyzje, a fatalnie prowadzone mecze. Tak jak starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału, w którym nie popisał się Ilgiz Tantashev, pozwalając ekipie z Ameryki Południowej na brutalną grę. Aż chciałoby się rzec, że zapomniał wówczas żółtych kartek, gdyby nie to, że pokazał je aż trzykrotnie podopiecznym trenera Didiera Deschapmsa.

Sam finał i boiskowe werdykty Slavko Vincicia także pozostawiały chwilami naprawdę wiele do życzenia.

Te elementy układanki składają się na obraz fatalnego sędziowania, jakim naznaczone zostały te mistrzostwa świata. A nic tak nie odbiera radości z piłki, jak poczucie niesprawiedliwości czy też mogące prowadzić do niej kontrowersje. Kontrowersje, przed którymi nie potrafi ustrzec nawet nowoczesna technologia. Ba, jak widać, sama bywa czasem przyczynkiem wielkich afer.

Zobacz również:

Po finale MŚ Hiszpania - Argentyna doszło do gorszących scen
Mundial

A jednak, natychmiastowa kara po finale MŚ. Skandal. Jest decyzja

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Łysy mężczyzna w czarnej koszulce sportowej i z mikrofonem przy uchu, patrzący z powagą w kierunku obiektywu.
Polski sędzia Szymon MarciniakGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
Sędzia w czarnym stroju z logo FIFA i napisem 'REFEREE' na piersi, wyposażony w mikrofon i zegarek, na tle rozmytej, stadionowej publiczności.
Slavko VincićStu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja