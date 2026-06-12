Polski nie ma na mundialu, a kluby liczą zyski. Tyle zarobią
W piłkarskich mistrzostwach świata, jakie rozgrywane są w Kanadzie, Meksyku i USA, wystąpi pięciu piłkarzy z naszej Ekstraklasy. Dwóch znalazło się w kadrze Iraku. I choć reprezentacji Polski nie ma na mundialu, to wiadomo, że polskie kluby zarobią na tej imprezie. I to będzie kwota co najmniej pół miliona złotych.
Każda reprezentacja może składać się maksymalnie z 26 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Rekordowa liczba 1248 piłkarzy znalazła się w 48 drużynach. W tym gronie jest pięciu zawodników z polskiej Ekstraklasy.
Najwięcej przedstawicieli naszej ligi ma Irak. Są to Hussein Ali z Pogoni Szczecin oraz Amir Al-Ammari z Cracovii. W Demokratycznej Republice Konga, która wraca na mundial po 52 latach, jest Steve Kapaudi z Widzewa Łódź. W kadrze Bośni i Hercegowiny znajduje się Samed Bazdar z Jagiellonii Białystok, a w reprezentacji Nowej Zelandii jest Alex Paulsen z Lechii Gdańsk.
Ponad 18 tysięcy złotych za dzień, kluby Ekstraklasy się obłowią
Każdy klub ma prawo do środków, jakie Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) przeznaczyła na wypłaty za zwolnienie zawodników z obowiązków na rzecz reprezentacji danego kraju. Wszystko to dzięki programowi FIFA Club Benefits. W tym roku federacja przeznaczyła rekordową sumę w wysokości 355 milionów dolarów (ok. 1,3 miliarda złotych).
Pieniądze są podzielone według liczby dni, które gracz spędza na turnieju. Minimalna suma za każdy dzień pobytu zawodnika na turnieju, który liczy się już od momentu rozpoczęcia przygotowań, a zatem od 1 czerwca, wynosi pięć tysięcy dolarów (ok. 18,3 tysiąca złotych). Każdy klub za zawodnika wysłanego na mundial tylko do zakończenia fazy grupowej otrzyma zatem 150 tysięcy dolarów (ok. 550 tysięcy złotych). Suma ta zwiększy się wraz z każdym kolejnym dniem spędzonym na mundialu. Ostateczne rozliczenie zostanie ogłoszone zaraz po mundialu.
Co ciekawe, kluby otrzymają też pieniądze za każdego piłkarza, który brał udział w eliminacjach do mundialu. Z wyliczeń FIFA wynika, że stawka powinna wynieść - po uśrednieniu - 2360 dolarów (ok. 8,4 tysiąca złotych) za każdego zawodnika.