Polski nie ma na mundialu, a kluby liczą zyski. Tyle zarobią

Każda reprezentacja może składać się maksymalnie z 26 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Rekordowa liczba 1248 piłkarzy znalazła się w 48 drużynach. W tym gronie jest pięciu zawodników z polskiej Ekstraklasy.

Ponad 18 tysięcy złotych za dzień, kluby Ekstraklasy się obłowią

Każdy klub ma prawo do środków, jakie Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) przeznaczyła na wypłaty za zwolnienie zawodników z obowiązków na rzecz reprezentacji danego kraju. Wszystko to dzięki programowi FIFA Club Benefits. W tym roku federacja przeznaczyła rekordową sumę w wysokości 355 milionów dolarów (ok. 1,3 miliarda złotych).

Pieniądze są podzielone według liczby dni, które gracz spędza na turnieju. Minimalna suma za każdy dzień pobytu zawodnika na turnieju, który liczy się już od momentu rozpoczęcia przygotowań, a zatem od 1 czerwca, wynosi pięć tysięcy dolarów (ok. 18,3 tysiąca złotych). Każdy klub za zawodnika wysłanego na mundial tylko do zakończenia fazy grupowej otrzyma zatem 150 tysięcy dolarów (ok. 550 tysięcy złotych). Suma ta zwiększy się wraz z każdym kolejnym dniem spędzonym na mundialu. Ostateczne rozliczenie zostanie ogłoszone zaraz po mundialu.

Co ciekawe, kluby otrzymają też pieniądze za każdego piłkarza, który brał udział w eliminacjach do mundialu. Z wyliczeń FIFA wynika, że stawka powinna wynieść - po uśrednieniu - 2360 dolarów (ok. 8,4 tysiąca złotych) za każdego zawodnika.

Steve Kapaudi Tomasz Karczewski/Arena Akcji Newspix.pl

Hussein Ali Krzysztof Cichomski Newspix.pl

Samed Bazdar Weronika Morciszek / PressFocus Newspix.pl

Alex Paulsen Piotr Matusewicz/PressFocus Newspix.pl





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