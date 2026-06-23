Polski król strzelców zabrał głos ws. Messiego. Tak go nazwał

Dariusz Ostafiński, Interia: Trwający właśnie mundial ma na razie jednego bohatera. Pan wie, o kim mówię?

Grzegorz Lato, król strzelców mundialu w 1974 roku: Jasne, że wiem. Leo Messi, to gigant. W jego wieku takie przyspieszenie i takie niespożyte siły. Kluczowe jest jednak to, że wie, co z piłką zrobić. No i jaki skuteczny. Już pięć goli ma na koncie, a jakby karnego strzelił, to by było więcej. Inna sprawa, że mimo tak fenomenalnej skuteczności nie jest pewny tego, czy zostanie królem strzelców. Haaland i Mbappe gonią, a jeszcze jest Kane.

Lato o nieskuteczności kolegów Messiego

A dla Argentyny to jest jakiś problem, że strzela tylko jeden zawodnik?

- Nie. Dlaczego? Ja bym się tym nie martwił. Im bardziej będą jego pilnowali, tym więcej szans będą mieli inni i w końcu ktoś strzeli. Zresztą Messi nie powiedział ostatniego słowa. Ma to coś, ma to czucie. Niby wszyscy wiedzą, co i jak, a on i tak znajdzie sposób. To, jak strzelił Austriakom drugiego gola, to aż przyjemnie było patrzeć. No gigant, po prostu. Jakbym nie wiedział, to bym nie uwierzył, że on ma 39 lat.

Pan mówi, żeby się nie martwić, ale zanim Messi strzelił drugiego gola, to wyłożył piłkę do Juliana Alvareza tak, że ten powinien zapytać bramkarza, w który róg ma strzelić.

- Wszystkiego nie da się strzelić. Ze mnie też się czasem śmiali. Dwie, trzy setki z rzędu zmarnowałem i już mówili, że się nie nadaję. W końcu jednak zawsze się przełamywałem. Z kolegami Messiego z drużyny będzie tak samo.

To jest siła Messiego. Lato wyjaśnia

Spotkałem się z taką opinią, że z jednej strony Messi strzela, ale z drugiej nie byłoby tego wszystkiego, jakby koledzy za niego nie biegali i nie walczyli.

- Zacznijmy od tego, że Argentynę dobrze się ogląda. To nie tylko Messi, to cały zespół. Może ci pozostali biegają trochę więcej, mając świadomość, że ich lider ma 39 lat i to go w pewnym stopniu ogranicza. Siłą Messiego jest jednak to, że nagle potrafi się zerwać, urwać i ma nosa. Kiedy wyłożył piłkę do Alvareza, to poszedł za akcją, jakby czuł, że może się jeszcze przydać.

I teraz o tej akcji i tym golu mówią wszyscy.

- Pewnie wielu doskakując do takiej odbitej piłki, próbowałoby od razu strzelać, ale nie Messi. On zabrał się z piłką, zatańczył w polu karnym, objechał rywali raz i strzelił, a potem zrobił to po raz drugi. Jak on tam znalazł dziurę między nogami obrońców, to ja nie wiem. Dla mnie on już jest królem. I nie ma znaczenia ile jeszcze goli strzeli.

Pan widział wielu świetnych piłkarzy, przeciwko wielu z nich pan grał. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Messiego?

- Ja nie lubię mówić, że ktoś jest pierwszy lub dziesiąty. Każda dekada miała swoje gwiazdy. Ja mogę tylko powiedzieć, że Messi jest jedną z nich. To bardzo dobry piłkarz, wysoko go cenię.

Co z Messim? Wytrzyma osiem spotkań?

Wytrzyma osiem spotkań? Oczywiście zakładając, że Argentyna dojdzie do finału.

- Uważam, że tak. On się szybko regeneruje. Między pierwszym i drugim meczem nie widziałem różnicy. Mundial to niby taki maraton, ale mecze są co dwa, trzy dni i można się zregenerować. Pan myśli, że na mundialu w 1974 my mieliśmy jakieś forsowne treningi? Bawiliśmy się piłką, do tego był basen, masaże i odnowa. Teraz to poszło do przodu, jest więcej narzędzi pozwalających utrzymać piłkarza w dobrej kondycji. Messi się dobrze prowadzi, więc ja jestem o niego spokojny.

Jak się patrzy na Messiego, to widać, że na tym mundialu ma jeden cel - zdobyć kolejny tytuł.

- To prawda. Jest na tym skupiony i nic go nie rozprasza. Patrząc, powiedzielibyśmy: klasa. Sam jestem jednak ciekaw, co z tego wyjdzie. Inaczej gra się z drużynami słabszymi, jak Algieria czy Austria, a inaczej z tymi mocnymi. Zobaczymy, jak poradzi sobie Argentyna, kiedy poprzeczka pójdzie w górę.

Nie miałby pan jednak nic przeciwko, jakby Messi zakończył rozgrywki grupowe, strzelając więcej bramek niż pan na całym mundialu w 1974?

- Absolutnie nie mam nic przeciwko. Taki już urok tego mundialu. Teraz mamy 48 drużyn, w tym wiele słabych. W 1974 roku było tylko 16 zespołów i jedno, słabe Haiti. Wtedy zresztą pomogliśmy Argentynie wyjść z grupy, wygrywając z Włochami.

Grzegorz Lato Pawel Wodzynski East News

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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