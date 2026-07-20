Polski hit po finale mundialu. Mistrz świata zaskoczył, od razu poruszenie

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Za wieloma Hiszpanami zapewne nieprzespana noc po tym, co wydarzyło się w niedzielnym finale mistrzostw świata. Podopieczni Luisa de la Fuente uszczęśliwili miliony swoich rodaków za sprawą drugiego w historii tytułu. Po ostatnim gwizdku sporo mówi się między innym o Gavim, który starł się z Leandro Paredesem. 21-latek szybko jednak o tym zapomniał, rozpoczynając szaloną radość. I w pewnym momencie zaskoczył kibiców znad Wisły. W mediach społecznościowych gwiazdora pojawił się polski hit.

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Gavi z pucharem za mistrzostwo świataDan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Gavi jest doskonałym przykładem na to, że nigdy nie należy się poddawać. Jeszcze dwa lata temu młody gracz z trybun spoglądał jak jego koledzy wznoszą puchar za mistrzostwo Europy. Z imprezy u naszych zachodnich sąsiadów gwiazdora wyeliminowała poważna kontuzja. Kilkadziesiąt miesięcy później zawodnik FC Barcelona wreszcie spełnił marzenie i wraz z pozostałymi kadrowiczami świętował drugi w historii Hiszpanii triumf na mundialu.

Potyczka z Argentyną dla podopiecznych Luisa de la Fuente okazała się prawdziwym thrillerem. Nic więc dziwnego, iż po ostatnim gwizdku sportowcy z Ameryki Południowej byli wściekli. Nerwy puściły między innymi wspomnianemu na wstępie Leandro Paredesowi. Ten w pewnym momencie rzucił się na Gaviego, rozrywając mu specjalny plastron przeznaczonych dla piłkarzy znajdujących się poza boiskiem. Został on ukarany za to czerwoną kartką.

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Gavi natomiast szybko się pozbierał i rozpoczął świętowanie, wyjątkowe zresztą dla Polaków. Kibice z naszego kraju pozytywnie się zaskoczyli, gdy z ciekawości zawitali na instagramowy profil świeżo upieczonego mistrza świata. Ich oczom ukazało się zdjęcie zrobione tuż przed wejściem do samolotu lecącego do Madrytu. Najważniejszy był podkład dźwiękowy. 21-latek zdecydował się na wybór hitu Ani Dąbrowskiej pod tytułem "W głowie".

Trzech uśmiechniętych mężczyzn w sportowych strojach reprezentacji Hiszpanii stoi na tle samolotu z czerwonym malowaniem, na którym widnieje zdjęcie piłkarzy i napis w języku hiszpańskim.
Instagramowa relacja Gaviego przed wejściem na pokład samolotuinstagram.com/pablogavimateriał zewnętrzny

Internauci znad Wisły błyskawicznie wychwycili ten fakt, w przestrzeni wirtualnej zrobiło się całkiem spore poruszenie. Od razu pojawił się choćby wątek Roberta Lewandowskiego. "Pewnie on mu to pokazał", "Trzy razy musiałem sprawdzić czy to fejk" - czytamy między innymi na platformie X. Gaviego wraz z kolegami czeka teraz natomiast huczne świętowanie wraz z tłumem sympatyków kadry. Złota drużyna w planie ma dziś na przykład spotkanie z królem Filipem VI.

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Gavi
GaviAFP
Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach z emblematem Hiszpanii świętuje zwycięstwo, trzymając złoty puchar, z szerokimi uśmiechami i medalami na szyjach.
Nico Williams i Gavi cieszą się ze zdobycia mistrzostwa świataFRANCK FIFEAFP
Młody mężczyzna w koszulce reprezentacji Hiszpanii z akredytacją na szyi i torbą na ramieniu, stojący na tle graficznego wizerunku trofeum piłkarskiego.
GaviFlorencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP


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