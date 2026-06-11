Polski akcent w Meksyku. To tu rozpoczął się mundial, klub już reaguje
Meksyk w czwartkowy wieczór naszego czasu stał się na kilka godzin stolicą światowego futbolu. Na legendarnym Estadio Azteca jedni z trzech gospodarzy imprezy przed własną publicznością rywalizują z Republiką Południowej Afryki. Wspomniany obiekt to także wyjątkowe miejsce dla Polaków. Kilkadziesiąt lat temu potyczkę w tym miejscu rozegrał Górnik Zabrze. Teraz na profilu wicemistrzów kraju pojawił się wyjątkowy wpis. Okazuje się, że herb ekipy z województwa śląskiego znajduje się na terenie stadionu.
Jeden z najbardziej zasłużonych polskich klubów na terenie potężnego meksykańskiego obiektu znalazł się nie bez powodu. Na początku 1973 Zabrzanie zagrali towarzysko z tamtejszą kadrą. Pojedynek z reprezentacją stacjonującą za oceanem zakończył się triumfem gospodarzy 2:1. Ci po latach postanowili uhonorować Polaków, przygotowując listę drużyn, które kiedykolwiek rywalizowały na Estadio Azteca.
Herb Górnika załapał się na zdjęciu jednego z użytkowników platformy X. "Hercules CF na Aztece, stadionie, na którym popołudniu (lokalnego czasu - dop.red.) zostanie zainaugurowany mundial. Emblemat znajduje się pomiędzy herbami Interu Mediolan i Górnika Zabrze. Pokazane są herby wszystkich drużyn, które rozegrały spotkanie na Aztece" - napisał. Na reakcję marketingowców srebrnych medalistów PKO BP Ekstraklasy nie trzeba było czekać.
Mecz Meksyk - RPA na Estadio Azteca zainaugurował mundial. Jest tam herb Górnika Zabrze
"Górnik Zabrze jest wszędzie. Trójkolorowy akcent na Estadio Azteca, stadionie, na którym odbędzie się mecz otwarcia mundialu" - dumnie ogłosili. Dziś wspomniany obiekt znajduje się w centrum futbolowego świata. O pierwsze punkty podczas tegorocznego mundialu Meksyk walczy z Republiką Południowej Afryki. Na ponad 80-tysięcznych trybunach zasiadł komplet publiczności. Zaczęło się od spektakularnej ceremonii otwarcia. Zaśpiewała między innymi Shakira.
Następnie do głosu doszli piłkarze obu ekip. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem kibice byli świadkami sporej zmiany w turnieju. Chodziło o ceremonię przedmeczową. Hucznie rewolucję zapowiadał Gianni Infantino. I dziś stała się ona faktem. Pojedynek rozpoczął się natomiast punktualnie o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.