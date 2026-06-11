Polski akcent w Meksyku. To tu rozpoczął się mundial, klub już reaguje

Jeden z najbardziej zasłużonych polskich klubów na terenie potężnego meksykańskiego obiektu znalazł się nie bez powodu. Na początku 1973 Zabrzanie zagrali towarzysko z tamtejszą kadrą. Pojedynek z reprezentacją stacjonującą za oceanem zakończył się triumfem gospodarzy 2:1. Ci po latach postanowili uhonorować Polaków, przygotowując listę drużyn, które kiedykolwiek rywalizowały na Estadio Azteca.

Herb Górnika załapał się na zdjęciu jednego z użytkowników platformy X. "Hercules CF na Aztece, stadionie, na którym popołudniu (lokalnego czasu - dop.red.) zostanie zainaugurowany mundial. Emblemat znajduje się pomiędzy herbami Interu Mediolan i Górnika Zabrze. Pokazane są herby wszystkich drużyn, które rozegrały spotkanie na Aztece" - napisał. Na reakcję marketingowców srebrnych medalistów PKO BP Ekstraklasy nie trzeba było czekać.

Mecz Meksyk - RPA na Estadio Azteca zainaugurował mundial. Jest tam herb Górnika Zabrze

"Górnik Zabrze jest wszędzie. Trójkolorowy akcent na Estadio Azteca, stadionie, na którym odbędzie się mecz otwarcia mundialu" - dumnie ogłosili. Dziś wspomniany obiekt znajduje się w centrum futbolowego świata. O pierwsze punkty podczas tegorocznego mundialu Meksyk walczy z Republiką Południowej Afryki. Na ponad 80-tysięcznych trybunach zasiadł komplet publiczności. Zaczęło się od spektakularnej ceremonii otwarcia. Zaśpiewała między innymi Shakira.

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Następnie do głosu doszli piłkarze obu ekip. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem kibice byli świadkami sporej zmiany w turnieju. Chodziło o ceremonię przedmeczową. Hucznie rewolucję zapowiadał Gianni Infantino. I dziś stała się ona faktem. Pojedynek rozpoczął się natomiast punktualnie o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Kibic reprezentacji Meksyku z symbolami mundialu 2026 MARIO VAZQUEZ AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Górnik Zabrze Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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