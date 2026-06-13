Polska przegapiła wielki talent. Na mundial pojechał reprezentować Niemców

Choć nie na taką skalę, jak za czasów śp. Franciszka Smudy, działacze PZPN-u od dłuższego czasu rozglądają się za kolejnymi talentami, które choć nie urodziły się w naszym kraju, ze względu na polskie korzenie mogłyby zagrać w biało-czerwonych barwach.

Wielki talent nie zagrał dla Polski. Przyjęli go z otwartymi ramionami Niemcy

Daleko nie trzeba również szukać sytuacji w drugą stronę. Wielu piłkarzy urodzonych w Polsce ostatecznie reprezentowało barwy innych nacji. Nie brakowało ich w kadrze Niemców. Dwaj najbardziej znane przykłady to gracze, którzy mogą pochwalić się wieloma trofeami, a za naszą zachodnią granicą dorobili się statusów legend. Mowa o Lukasie Podolskim i Miroslavie Klose.

Starszy z napastników na świat przyszedł w Opolu, ale w 1987 roku w wieku 9 lat wyprowadził się do Republiki Federalnej Niemiec. I to tam dorastał i szkolił się w piłkarskim rzemiośle. I wyszło mu nienajgorzej.

Największe sukcesy klubowe - m.in. dwa mistrzostwa Niemiec, a także puchar, czy superpuchar świętował w barwach Bayernu Monachium. Status prawdziwej legendy futbolu zapewniły mu jednak kapitalne występy w narodowych barwach, a w szczególności na wielkich turniejach.

"Nieśmiertelność" Klose dał rekord, który do dziś nie został pobity - to najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata. Na czterech mundialach, na których występował, łącznie strzelił aż 16 goli. Na mistrzostwach świata w 2006 roku sięgnął nie tylko po brązowy medal, ale i tytuł króla strzelców. Mistrzostwo z "Die Mannschaft" udało mu się wywalczyć osiem lat później - na turnieju w Brazylii.

Klose podkreśla związki z Polską. Nie zapomniał, gdzie się urodził

Dlaczego mimo polskich korzeni Klose nie zagrał dla Biało-Czerwonych, a zamiast tego na mundiale jeździł reprezentując Niemcy? Otóż PZPN nie brał go w ogóle pod uwagę, gdy ten rozpoczynał dopiero karierę. To niemiecki sztab wcześniej dostrzegł w nim potencjał i w 2001 roku otrzymał szansę na debiut w kadrze Niemiec. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że Polska straciła ogromny talent.

Mimo statusu ikony kadry niemieckiej, sam emerytowany napastnik pamięta o swoich korzeniach i w wielu wywiadach podkreślał, przywiązanie do naszego kraju. W 2018 roku odebrał natomiast w opolskim ratuszu tytuł honorowego obywatela miasta.

Tu się urodziłem, tu spędziłem część dzieciństwa, tu mam rodzinę. Poza tym, moja żona pochodzi z Polski. Z dziećmi rozmawiamy po polsku i po niemiecku. Jak pan słyszy mój polski jest nie najgorszy choć czasem wtrącam niemieckie słowa. Nigdy nie zapomnę, skąd pochodzę

Z dorobkiem 71 trafień Klose jest najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Niemiec. Wydaje się, że jego osiągnięcie jeszcze długo nie zostanie przebite. Z aktywnych wciąż piłkarzy najbliżej jego wyniku jest 7. w tej klasyfikacji Thomas Muller z dorobkiem 45 trafień. We wrześniu skończy on jednak 37 lat, a ostatni mecz a narodowych barwach zagrał w 2024 roku.





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport