Polscy sąsiedzi zdruzgotani. "Jestem wściekły". Fatalna sytuacja na mundialu

Mecz pierwszej kolejki fazy grupowej Korea Południowa - Czechy dla obu tych reprezentacji był niesamowicie ważny. Żadna z nich nie mogła pozwolić sobie na porażkę. Ta bowiem mocno komplikuje sytuację w grupie.

Czesi, mimo że prowadzili 1:0 po golu Ladislava Krejciego, ostatecznie przegrali 1:2. Do rozegrania będą mieli jeszcze spotkanie z Meksykiem, który pokazał, że we własnym kraju jest mocny.

Światełko w tunelu dla Czechów polega na tym, że zmierzą się oni z Meksykiem dopiero w trzeciej kolejce. Po drodze nasi południowi sąsiedzi muszą pokonać Republikę Południowej Afryki. Jeśli Meksyk wygra z Koreą Południową, przed meczem z Czechami będzie miał zapewniony awans i będzie mógł pozwolić sobie na rotację.

W tym momencie w Czechach panuje piłkarska żałoba.

- Jak smakuje mi ten gol? W ogóle mi nie smakuje, jestem wściekły. Nie poradziliśmy sobie z tymi dwiema sytuacjami - powiedział Krejci po meczu w wywiadzie dla Nova Action.

Zasmucony selekcjoner Miroslav Koubek w pomeczowej wypowiedzi stwierdził, że obu straconych goli można było uniknąć. Dodał jednak, że jego drużyna w meczu z Koreą Południową dała z siebie wszystko.

- Ogromna euforia, potem zwrot akcji ze strony Korei i zmarnowane okazje. Powrót Czech do mistrzostw świata nie zakończył się sukcesem - takimi słowami tytułuje swój artykuł portal Sport.cz.

- Podopieczni Koubka całkowicie wypadają z rytmu i ostatecznie schodzą z boiska po pierwszym meczu grupowym z Koreą Południową jako pokonani wynikiem 1:2. Początkowa porażka nie niweczy planów awansu, ale znacznie je komplikuje - komentuje Radek Sprynar z portalu isport.blesk.cz.

- Czeska drużyna nie radziła sobie z Koreańczykami. Zespół nie wywiązał się z podstawowego zadania ofensywnego, a Hranac popełnił błąd - czytamy w tytule na portalu efotbal.cz.

Tego typu pomeczowe refleksje jako Polacy znamy bardzo dobrze z autopsji i naszych występów na wielkich turniejach. Teraz przez podobny dramat, jakim jest nieudane rozpoczęcie mundialu, przechodzą nasi południowi sąsiedzi. Nadal mają jednak szansę awansować do play-offów. W drugiej kolejce z RPA zagrają "mecz o wszystko", aby ten ostatni z Meksykiem nie okazał się "meczem o honor".

Reprezentacja Czech Ulises Ruiz AFP

Reprezentacja Korei Południowej Ulises Ruiz AFP





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