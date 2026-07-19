- Jestem nauczycielką w liceum i tłumaczką angielskiego. Moją wielką pasją jest tango. Od pewnego czasu przyjeżdżam tutaj, bo to jest najlepsze miejsce, gdzie można uczyć się tanga w czystej postaci. To moja największa pasja i tutaj ją pogłębiam. Ludzie w Argentynie są fantastyczni, bardzo przyjaźni. Przyjeżdżam sama, w ogóle się nie boję. Czasem pytają mnie: Czy to nie jest niebezpieczne? W końcu to Ameryka Południowa - opowiada Dominika.

- Otóż, nie. Jest bardzo fajnie. Mimo że to wielkie miasto i stolica, ludzie są niezwykle serdeczni i przyjaźni. Oczywiście są niebezpieczne rejony, ale wiem, gdzie nie chodzić, jak się nie zachowywać. Tango ma to do siebie, że gdzie się nie pojedzie - a jeżdżę w różne miejsca - to szuka się milongi czyli imprezy, podczas której tańczy się tango. Buenos Aires to kolebka dla tanga. Tu jest wieczny dylemat, "w co włożyć nogi", u kogo się uczyć, gdzie iść tańczyć, bo tych milong dziennie jest tutaj kilkadziesiąt. Tango jest tutaj dla mnie numerem jeden, ale tym razem przypadkowo doszedł jeszcze futbol. Poza tym korzystam z miasta, z teatrów, galerii, muzeów. Jest tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy - mówi.

Milonga to impreza taneczna lub po prostu potańcówka, podczas której tańczy się tango argentyńskie - rządzi się ona swoimi specyficznymi zasadami, które mają sprawiać, że wszyscy czują się komfortowo.

Specjalnie dla Interii Sport nasza respondentka opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z meczami Argentyny po wyjściu z grupy na mistrzostwach świata. Przeprowadziła nas prze nie, śledząc to, co dzieje się na ulicach Buenos Aires. Zaczynając od meczu z Republiką Zielonego Przylądka, kiedy sensacja wisiała na włosku, kończąc na starciu z Anglikami, które wykroczyło daleko poza sportową płaszczyznę.

Zajrzała do lokalnych barów, rozmawiała z przypadkowymi ludźmi, obserwowała ich zachowania. Całą sobą poczuła skalę futbolu, który dla Argentyńczyków jest religią. I wcale nie jest to wyświechtane powiedzonko. Dzięki temu powstał oniryczny obraz społeczno-kulturowego wydarzenia, czyli meczu Albicelestes na wielkiej imprezie oczami miłośniczki tanga i entuzjastki życia.

Republika Zielonego Przylądka (3:2)

Opowiada Dominika

Poszłam ze znajomymi do lokalnej, niemal stuletniej pizzerii z tradycjami - Pin Pun. Tam mają swój "salon familiar", w którym można sobie usiąść, jest telewizor, wszyscy oglądają mecz i jedzą. To był mój jedyny, który oglądałam w całości, bo potem już stwierdziłam, że to nie jest na moje nerwy. Jestem zdrowa, ale myślałam, że serce wyleci mi z klatki - tam naprawdę emocje sięgały zenitu. Wszyscy przebrani, pomalowani, były loterie z meczowymi gadżetami. Oglądaliśmy to wspólnie jakbyśmy byli rodziną, mimo że się z innymi nie znaliśmy. Emocje były trudne, bo Argentyna przez długi czas remisowała. Oni (argentyńscy kibice - red.) wtedy strasznie cierpieli. Ale dosłownie - kulili się, krzyczeli, mówili o argentyńskim cierpieniu, bardzo poważnie to przeżywali.

Jeden chłopak krzyczał, że Cabo Verde jest świetne, ale to my musimy wygrać, bo jesteśmy Argentyńczykami. I jak już wygrali, to wybuchło szaleństwo. Wszyscy rzucali się w objęcia, przybijali piątki, śpiewali. Mają tutaj wiele przyśpiewek. Jedna z nich brzmi: "Jestem Argentyńczykiem, to jest uczucie, nie mogę przestać. Ole, ole, ole. Każdego dnia kocham cię coraz bardziej (Argentyno)". Mają tego dużo. Śpiewają przed, w trakcie i po meczach, szczególnie po tych wygranych.

Ta atmosfera tak się udziela, że mi też serce mi wyskakiwało. Wszyscy mówili, że są emocjonalnie wyczerpani, ale jakoś funkcjonują. Jest to niesamowite doświadczenie. A przecież to była dopiero 1/16 finału. Dodam jeszcze, że ogólnie futbol mnie nudzi, nie interesuje, nie jestem w stanie oglądać 90 minut bez robienia czegoś innego. Tutaj potraktowałam to jako kulturowe doświadczenie i na pewno jest to niezwykle ciekawe.

Mecz reprezentacji Argentyny w lokalnej pizzerii w Buenos Aires materiał zewnętrzny

Egipt (3:2)

Zdecydowałam, że drugiego meczu nie będę oglądać. Umówiłam się z kolegą Amerykaninem - oglądanie piłki nożnej to nie jest jego kultura - na spacer z psem. Szliśmy przez totalnie puste miasto. W parkach nie było prawie nikogo. To był mecz z Egiptem. Ja współczuję każdej drużynie, która gra z Argentyną, bo oni potrafią przegrywać i przegrywać, a potem nagle w 70. minucie... buch! I pokonują praktycznie każdego. W każdym razie - poszliśmy na spacer i sprawdzaliśmy wynik na telefonie i na ekranach mijanych knajp. Miasto było podejrzanie ciche, słychać było tylko czasem sporadyczne jęki. W pewnym momencie w centrum zauważyliśmy, że ludzie zaczęli uśmiechać się pod nosem. Jakieś gole zostały anulowane.

Potem przechodziliśmy przez galerie i restauracje. Nagle usłyszeliśmy wielki ryk - natychmiast po golu całe miasto zaczyna ryczeć, dmuchać w trąbki, walić w garnki. Niesamowity hałas. Po meczu chciałam wrócić autobusem do domu, ale w pewnym momencie wysiadłam, bo zauważyłam, że przy tych wszystkich wielkich alejach ludzie zaczynają się spontanicznie gromadzić. To był pierwszy raz jak zobaczyłam to uliczne szaleństwo - po hiszpańsku "locura" - i oczywiście natychmiast dałam się temu wciągnąć. Przy zwykłych ulicach ludzie wychodzą świętować - tańczą, skaczą, nawet psy przebierają w ubranka z Messim. Wtedy było wcześnie, około godz. 15:00, ładna pogoda, ale podejrzewam, że nawet późna pora ani burza by ich nie powstrzymała.

Ulice po meczu Argentyna - Egipt materiał zewnętrzny

Czworonogi również mają swoje kibicowskie gadżety materiał zewnętrzny

Szwajcaria (3:1)

Wraz z każdym meczem stawka rosła. Ze Szwajcarią nie wypadałoby przegrać. To też było ciekawe wydarzenie. Odrobinkę nt. topografii Buenos Aires - przez miasto przebiega gigantyczna Aleja 9 Lipca - najszersza na świecie, ma 16 pasów ruchu i 110m szerokości. Na skrzyżowaniu z ulicą Corrientes, przy której mieszkam, stoi wielki pomnik zwany Obeliskiem. Odbywają się tam wszelkiego rodzaju protesty rządowe czy fiesty - radosne lub smutne. Tego wieczoru mecz był chyba o godz. 22:00, u nas (w Polsce - red.) o trzeciej w nocy. Postanowiłam znowu nie oglądać go z komentarzem, który prawie doprowadza do zawału.

Postanowiłam za to iść na milongę, czyli imprezę tangową, żeby zobaczyć jak to jest jednocześnie tańczyć i oglądać spotkanie. Ta milonga, zwana Cachirulo, miała miejsce w klubie El Beso przy ulicy Corrientes, czyli tam, gdzie potem tłumy zmierzają pod Obelisk. Przyszłam po spacerze opustoszałymi ulicami już w trakcie meczu - na sali były dwa ekrany, na których można było oglądać to widowisko i jednocześnie tańczyć. Ludzi nie było tyle, ile zawsze, bo większość zapewne siedziała w domach i obgryzała paznokcie przy tym pojedynku. Ale było nas wystarczająco, żeby potańczyć i poświętować. Było to jednak "tańczenie na pół gwizdka" z częstym spoglądaniem w kierunku ekranu. Oczywiście za każdym razem jak Argentyna strzelała, tańce się przerywały, żeby móc wyrazić radość. Na koniec, kiedy reprezentacja wygrała, była wielka fiesta i już zupełnie nietangowe tańce. Siedziałam tam do drugiej w nocy. Z okien było widać, jak ulicą Corrientes zaczęły płynąć tłumy i samochody.

Kiedy jest mecz, na ulicy nie ma nikogo. Tylko pojedyncze autobusy i motory z dowozem jedzenia. Puściutko. Kierowcy autobusów pewnie też nie pracują wtedy na sto procent, tylko słuchają lub spoglądają na wynik. Potem jednak na ulice zaczynają wypływać tłumy - prawdziwa rzeka ludzi i samochodów.

Puste ulice Buenos Aires podczas meczu Argentyny materiał zewnętrzny

Uliczne tablice informujące o ruchu, korkach itd., zaczynają wyświetlać napisy w stylu "Vamos Argentina", "Gracias seleccion", bo nagle informacje o pasach ruchu, prędkości na danych odcinkach schodzą na dalszy plan.

Ulice Buenos Aires w trakcie meczu Argentyny materiał zewnętrzny

Jeszcze na milondze koleżanka wysłała mi filmik, co dzieje się pod Obeliskiem - a ponieważ to było tylko kawałek dalej, to oczywiście po chwili poszłyśmy doświadczyć tego totalnego szaleństwa! To co tam ma miejsce jest niesamowite - nigdy czegoś takiego nie widziałam! Mają instrumenty, grają na gitarach, bębnach, na czymkolwiek. Przynoszą sprzęty grające i włączają popularne utwory, folk albo po prostu śpiewają futbolowe przyśpiewki. Są grille, jedzenie, kanapki, picie.

Nie ma jakiegoś strasznego pijaństwa - ktoś "strzeli jakieś piwko", ale nie widziałam tam chamstwa czy chuligaństwa, panuje atmosfera wielkiej radości i świętowania. Nie bałam się być w tym tłumie. Wszyscy przebrani w koszulki, w szczególności Messiego, machają flagami argentyńskimi, noszą biało-niebieski peruki i dodatki. Wiele osób ma pomalowane twarze, włosy, paznokcie na te właśnie kolory. Wchodzą na przystanki, na drzewa, krzyczą i śpiewają z balkonów. Z trudem przebijający się przez tłum kierowcy otwierają okna i też krzyczą, śpiewają i trąbią na potęgę. To jest absolutnie niesamowite, jak ten radosny tłum pulsuje swoim rytmem. Każda aleja jest pełna ludzi, nie potrafię oszacować, ile mogło ich być. Żadna liczba by mnie nie zdziwiła.

Byłam tam do godz. 3:30 i cały czas było mnóstwo świętujących ludzi - a była to wyjątkowo chłodna noc. Kiedy się obudziłam, zobaczyłam w mediach społecznościowych filmik, na którym ten tłum był przeganiany przez policję przy użyciu armatek wodnych. To już wyglądało nieciekawie. Niektórzy Argentyńczycy mówią, że władze nie chcą, aby byli zjednoczeni i radośni. Ale inni mówili, że fakt też jest taki, że to działo się o czwartej, a zaraz miały tam kursować autobusy... a oni (kibice - red.) raczej nie wybierali się do domu. W każdym razie skończyło się to niezbyt przyjemnie.

Tłumu pod Obeliskiem materiał zewnętrzny

Jest też miejsce na grilla materiał zewnętrzny

Anglia (2:1)

Ten ostatni mecz z Anglią urósł niejako do znaku bitwy narodowej o Falklandy - tu mówi się na nie "Malvinas". Jak wiadomo, Argentyna spiera się z Anglią od lat 80. Według nich Anglia zabrała im te wyspy - ludzie i politycy są tu zgodni. Nawet piłkarskie przyśpiewki wspominają, że ten mecz jest "za Falklandy", "za Diego (Maradonę, który swoim golem "ręki Boga" uzyskał mistrzostwo Argentyny na Mundialu w 1986)". W tym przypadku chyba nawet ważniejsze było dla nich to, że Anglia przegrała, a nie że Argentyna odniosła zwycięstwo, jakkolwiek to nie brzmi. Emocjonalnie - stawka była bardzo wysoka. Sprawa Falklandów jest dla Argentyńczyków bardzo ważna i bolesna - w wielu miejscach w mieście, na autobusach itp. widać napisy, że Malwiny są argentyńskie. Ponieważ nie mogą pogodzić się z tym, że wyspy nie należą do nich, mecz wydawał się rosnąć do rangi bitwy z okupantami. Dodam, że ambasada Wielkiej Brytanii na wszelki wypadek obstawiła się barykadami, ale też opublikowała na mediach społecznościowych żartobliwą instrukcję do swoich obywateli jak się zachować w przypadku wygranej lub przegranej (w skrócie: elegancko i z klasą).

Ludzie tutaj mówią wprost, że przed takim meczem w powietrzu aż wisi napięcie - jak przed burzą. Wszyscy bardzo to przeżywają, czasem nie wiedzą, co ze sobą zrobić, szukają sobie bezpiecznego emocjonalnie miejsca. Kiedy mecz się zaczyna, emocje kierunkują się już konkretnie w drużynę i trajektorię lotu piłki, a po zakończonej rozgrywce to wielkie napięcie przeradza się w euforię. Kiedy idę ulicą po meczu, totalnie obcy ludzie do mnie podchodzą i mówią: "O Boże! Serce prawie wyleciało mi z klatki!", rzucają się sobie w ramiona, klaszczą, przybijają piątki i oczywiście wielkie uśmiechy nie schodzą im z twarzy. To wszystko wśród całkowicie obcych sobie osób - pojawia się nagle niewiarygodne poczucie wspólnoty, nagle wszyscy są jak starzy kumple albo rodzina.

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Akurat mecz z Anglią zobaczyłyśmy w domu. Znalazłam jakąś argentyńską telewizję na laptopie, ale pechowo za każdym razem, kiedy padała bramka, akurat zawieszał nam się komputer. Nie był to jednak problem, ponieważ o golach dowiadywałyśmy się "z ulicy przez okno" - za każdym razem miasto zaczęło ryczeć i szaleć: ludzie wychodzą na balkony, machają sobie, uderzają w garnki, trąbią w wuwuzele, krzyczą i śpiewają, a kierowcy trąbią klaksonami. Po chwili wszyscy wychodzą z domów i idą pod Obelisk. Tym razem policja zagrodziła niektóre przejścia, nie można było dojść tam od każdej strony. I znów - atmosfera ekstatycznie radosna... ta radość się nie kończy, to nie jest udawane. Ludzie mam wrażenie zaraz eksplodują z radości. Spontanicznie tworzą szpalery na zasadzie: nie przejdziesz, jeśli nie zatańczysz. Więc wszyscy piesi tańczą - a Argentyńczycy owszem potrafią! Niesamowite uczucie wspólnoty. W pustszych miejscach - jeżeli w ogóle takie są - cały czas sprzedają ręczniki, transparenty, koszulki, flagi.

Świętowanie na dachu przystanku materiał zewnętrzny

To był ostatni na razie mecz. Nie wyobrażam sobie, co będzie w niedzielę. U nas w Argentynie ma być o godz. 16:00, zapowiadają opady deszczu, ale może na koniec już przestanie. Mam nadzieję, że wygramy, trzymam kciuki za naszych całym chwilowo niebiesko-biało-niebieskim sercem! Słyszałam tu też, że po Mundialu absolutnie trzeba jeszcze doświadczyć momentu, kiedy reprezentacja (zwana tu "La Scaloneta" na cześć trenera drużyny - Lionela Scaloniego, który doprowadził drużynę do zwycięstwa na poprzednim MUndialu) wraca do kraju. Cała ta wielka Aleja 9 Lipca jest przygotowana na powitanie autokaru z piłkarzami przez chyba najbardziej entuzjastycznych kibiców świata, więc na pewno tego nie przegapię!

Feta po wygranej Argentyny z Anglią materiał zewnętrzny

Dowiedziałam się tu przy okazji, że Argentyńczycy mają tu swoje tradycje w kwestii oglądania meczów. Niektórzy uprawiają przesądną "kabałę" - czyli śledzą je w tych samych miejscach, w tych samych koszulkach, w takich samych makijażach co w trakcie poprzednich wygranych meczów. Mają też swoje zaklęcie - słowo "Kiricocho" (popularne w świecie piłki nożnej słowo-talizman, wykrzykiwane w celu sprowadzenia pecha na przeciwnika - red.). Krzyżują palce i liczą, żeby ta druga drużyna przegrała.

Zatem przyjechałam tu na tango, ale tak się wessałam w kulturę futbolu, że nie odpuszczę już żadnego meczu, tym bardziej, że został już tylko jeden - o wszystko! Te dwa światy jak widać się przeplatają. Są mecze w trakcie Milongi lub po prostu jest ona odwoływana, a zamiast tego jest udostępniony ogromny ekran do wspólnego kibicowania. Dla mnie oglądanie całych 90 minut to trochę za dużo nerwów, ale wspólne doświadczanie tego klimatu jest absolutnie niesamowite. Nawet nie wyobrażam sobie, co nas czeka w niedzielę. Messi? Jest tutaj Bogiem. Widać go na wszystkich muralach, materiałach, koszulkach, dosłownie wszędzie. Polecam przyjechać tutaj za cztery lata, kiedy będzie odbywał się kolejny mundial, mam nadzieję, że Argentynie znów świetnie pójdzie i znów to będzie niesamowite przeżycie. Ogólnie wielu ludziom żyje się tu niełatwo, ekonomicznie czasy są od dawna bardzo trudne, więc ta futbolowa radość wynagradza im nieco te codzienne troski.

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Tango

Nie zapominajmy, że głównym celem podróży Dominiki do stolicy Argentyny była praktyka jej ukochanej pasji, czyli tanga, którego można też zacząć się uczyć w Polsce i każdym innym kraju, ale którego kolebka i źródło jest właśnie tu - w Buenos Aires. To tu mieszkają i uczą tangowi "maestros", to tu są najbardziej inspirujące zajęcia, a popołudniami i wieczorami po kilkadziesiąt milong do wyboru. Dla osób tańczących tango to w pewnym momencie konieczny kierunek rozwoju - zweryfikowanie swojego pojęcia o tym zjawisku i zrozumienie skąd ono pochodzi, w jakich warunkach powstawało i jak kształtuje się obecnie. Dzielenie wspólnej pasji pozwala szybko nawiązać nowe przyjaźnie i kontakty, które otwierają drzwi do poznania nowej kultury i zwyczajów, nie tylko związanych z tangiem.

Folklor

Ale nie tylko. Dominika ma też nowe doświadczenia z folklorem argentyńskim.

- Koleżanka od której wynajmuję pokój, studiuje folklor na tutejszym uniwersytecie UNA i zaraziła mnie nieco swoją miłością do tego gatunku, tłumacząc jego rodzaje i niuanse. Jest to bardzo złożone zjawisko kulturowe, które można zgłębiać całe lata, zarówno pod względem tanecznym, muzycznym, etnograficznym itp. Dla mnie najpopularniejszymi tańcami są romantyczna i powolna zamba i ognisto-radosna chacarera, ale istnieje jeszcze wiele innych. Wielu Argentyńczyków tańczy je od dziecka, bo często uczą się ich w ramach zajęć artystycznych w szkołach, ale też tańczy się je lub słucha się ich rodzinnie.

Tym razem miałam ogromną frajdę pójść na folkową imprezę, która tu nazywa się "peña" (czyt. penia) - kolejne niezwykłe doświadczenie w zwykłym klubie ze sceną, stolikami, barem i miejscem do tańczenia. Tylko zamiast muzyki klubowo-dyskotekowej występowały świetne grupy folkowe, i to do ich pięknej muzyki masa młodzieży tańczyła całą noc. Imprezy te odbywają się np. w klubie JJ Circuito Cultural co tydzień, ale w zeszłym tygodniu świętowaliśmy Dzień Niepodległości, więc peña Sombra Blanca zaprosiła wyjątkowych artystów. Przed imprezą jest też lekcja folkloru, więc każdy może przyjść i poznać podstawy, żeby potem się świetnie bawić - bardzo polecam!

Reprezentacja Argentyny KEITA IIJIMA AFP

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP





Tomasz Fornal: Ten mecz stał na wysokim poziomie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport