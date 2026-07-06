To była kolejna wspaniała noc z mistrzostwami świata. W emocjonującym meczu reprezentacja Anglii wyrzuciła za burtę współgospodarzy turnieju Meksykanów, wygrała na Estadio Azteca 3:2, a od 54. minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce Jarella Quansaha. Dramaturgii nie brakowało, ale podopieczni Thomasa Tuchela obronili się w końcówce i w nagrodę zmierzą się w ćwierćfinale z Norwegią.

Bohaterem został Jude Bellingham. Największe zasługi miał w pierwszej połowie, w 36. i 38. minucie zdobył gole, które dały "Lwom Albionu" spokój.

Zacięty wyścig na mundialu. PSG przegrywa. Dublet Bellinghama to cios

Jak wyliczył popularny hiszpański statystyk Alexis Maria Martin-Tamayo Blazquez znany pod pseudonimem MisterChip, Real Madryt prowadzi w klubowej statystyce strzeleckiej na tym czempionacie globu. Dublet Bellinghama oznaczał 15. i 16. bramkę przedstawicieli "Los Blancos". Oprócz niego na tę liczbę złożyli się Kylian Mbappe (7 zdobyczy), Vinicius (4) i Arda Guler (1).

Zawodnicy drugiego w stawce Paris Saint-Germain mają 12 goli, po 8 "wykręcili" ci z Bayernu Monachium, Crystal Palace i Sunderlandu, po 7 ci z Arsenalu, Manchesteru United, Manchesteru City i Interu Miami, a 6 gracze Liverpoolu.

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Gdy "madridiści" dorzucą jeszcze 2 gole, wyrównany zostanie rekord MŚ należący do zawodników Budapestu Honved (1954), Bayeru (2014) i PSG (2022). Patrząc na formę Mbappe, mogą śmiało myśleć o samodzielnym objęciu pierwszego miejsca w tym zestawieniu.

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Kylian Mbappe, Arda Guler i Jude Bellingham w barwach Realu Madryt Alberto Gardin AFP

Michael Olise ALAIN JOCARD AFP

Kylian Mbappe i Bradley Barcola w barwach Francji podczas mistrzostw świata 2026 ANGELA WEISS AFP





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