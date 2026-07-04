Policzek dla Ronaldo. Nie uwierzysz do kogo go porównali. W sieci aż huczy

Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka pożegnała się z mistrzostwami świata w piłce nożnej w wielkim stylu. Kabowerdyjczycy w 1/16 finału walczyli jak równy z równym z Argentyńczykami, gol samobójczy Dineya w 111. minucie meczu przekreślił jednak ich szansę na awans do dalszego etapu rywalizacji. Starcie ostatecznie zakończyło się triumfem "Albicelestes" 3:2.

Jednym z bohaterów nie tylko tego meczu, ale i całego mundialu, stał się Vozinha. Kabowerdeński golkiper w bramce spisywał się znakomicie i śmiało można stwierdził, że gdyby nie on, podopieczni Bubisty nie awansowaliby do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Profil Kalshi FC postanowił docenić popisy 40-letniego piłkarza i pokusił się o porównanie go do... Cristiano Ronaldo. "Vozinha wykonał więcej dryblingów w rundzie pucharowej Mistrzostw Świata 2026 niż Cristiano Ronaldo" - zauważono, wbijając tym samym szpileczkę liderowi reprezentacji Portugalii.

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Cristiano Ronaldo po mundialu podejmie decyzję ws. przyszłości

Tymczasem wokół występu Cristiano Ronaldo na mundialu coraz mocniej rozpisują się światowe media. Legendarny już napastnik w 1/16 finału spisał się na medal, wykorzystał rzut karny i przyczynił się do ostatecznego awansu Portugalii do kolejnego etapu mistrzostw świata. Znacznie więcej mówi się jednak nie tyle o dyspozycji 41-latka, a o jego planach na przyszłość. Siostra piłkarza, Katia Aveiro, miała zasugerował mediom, że jej brat ma zamiar zakończyć karierę reprezentacyjną wraz z końcem występu Portugalii na mundialu.

"Opierając się na posiadanych przeze mnie informacjach, Cristiano się pożegna. Nie dzisiaj, ale to właśnie będzie pożegnanie. Mam na myśli reprezentację narodową. Według wiarygodnego źródła to jego "ostatni taniec" - mistrzostwa świata" - ogłosiła.

Sam piłkarz uspokoił jednak swoich kibiców i podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział, że decyzję odnośnie dalszych występów w reprezentacji podejmie już po mistrzostwach świata, gdy ochłoną wszystkie emocje. "Nie podejmuję pochopnych decyzji. Podejmę decyzję po turnieju, a nie teraz" - podsumował.

Vozinha ROBERTO SCHMIDT AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Cristiano Ronaldo MCGUELBER AFP





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