Piłkarskie mistrzostwa świata - dla wielu kibiców to najważniejsza sportowa impreza na planecie. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem z wielu względów. Głównym z nich jest oczywiście możliwość obserwowania ogromu potyczek najlepszych zawodników na planecie.

Podczas tak ogromnej imprezy naturalnie tworzy się wiele niezapomnianych historii. Jedne wzbudzają w postronnych obserwatorach ogrom pozytywnych emocji, inne wręcz przeciwnie.

Nie zawsze historie te dotyczą jednak wyłącznie aktywnych uczestników boiskowych zmagań. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że niecodzienne przygody spotykają również ludzi, którzy działają przy piłkarskich MŚ od przysłowiowego zaplecza.

Listkiewicz wysłany na karkołomną misję. "Dopomógł" mu Jan Paweł II

Obecnie jesteśmy świadkami dość poważnych napięć na linii USA - Iran. Warto jednak przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy wymienione narody przystępowały do piłkarskich MŚ w bardzo nieprzyjaznej atmosferze.

Działo się tak również w roku 1998. Co więcej, reprezentanci USA oraz Iranu zostali wówczas umieszczeni w jednej grupie. Nie dało się więc uniknąć starcia między zwaśnionymi narodami.

Powodem konfliktu była między innymi rewolucja islamska, w wyniku której obalono wspieranego przez USA szacha Mohammada Rezę Pahlawiego. W tym samym czasie doszło także do uwięzienia zakładników w ambasadzie USA w Teheranie. Przez 444 dni islamscy studenci przetrzymywali w niej 52 Amerykanów. To wydarzenie stało się bezpośrednim przyczynkiem do całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych na linii USA - Iran.

Nic dziwnego, że atmosfera wokół wspomnianego wcześniej spotkania była bardzo napięta. Pojawiły się uzasadnione obawy, że niektórzy kibice będą chcieli wejść na trybuny w koszulka z wizerunkiem lidera irańskiej opozycji.

Organizatorzy mundialu chcieli jednak za wszelką cenę uniknąć międzynarodowego skandalu. W tym celu planowali nie dopuścić do wpuszczenia na stadion wspomnianych wyżej kibiców. Tę misję powierzono Michałowi Listkiewiczowi.

Zadanie to okazało się jednak piekielnie trudne. Z relacji Listkiewicza wynika, że ochrona obiektu nie miała uprawnień do "zdzierania koszulek z ludzi", natomiast francuskie służby porządkowe, w obawie przed wywołaniem politycznego skandalu, nie chciały eskalować konfliktu.

To właśnie wtedy Listkiewicz wpadł na całkiem kreatywny pomysł. Chodziło o porozumienie się z realizatorem transmisji telewizyjnej w celu omijania sektora, w którym ulokowani byli kłopotliwi kibice. W przekonaniu odpowiednich osób do współpracy Listkiewiczowi pomógł niejako... sam Jan Paweł II.

- We Francji doszło do rywalizacji USA z Iranem, a ja miałem zadanie, by absolutnie nie dopuścić do wpuszczenia na stadion ludzi z wizerunkiem lidera irańskiej opozycji. Straszono mnie międzynarodowym skandalem, więc podszedłem do zadania na poważnie [...]. Miałem gigantyczny problem, ale ostatecznie załatwiłem sprawę z realizatorem. Powołując się na Jana Pawła II poprosiłem go, by nie pokazywał ludzi w konkretnym sektorze. Wtedy jeszcze nie było mediów społecznościowych, więc jak czegoś nie było w telewizji, to nikt o tym nie wiedział - mówił Michał Listkiewicz w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Ostatecznie problem udało się rozwiązać, choć Irańczycy mieli tego dnia swój dużo większy moment chwały. Wygrali oni bowiem swoje bezpośrednie starcie z Amerykanami wynikiem 2:1.

Co ciekawe, to nie pierwsza sytuacja, w której Michał Listkiewicz mógł poszczycić się swego rodzaju "wstawiennictwem" Jana Pawła II. Do innej sytuacji z bardziej bezpośrednim udziałem polskiego papieża doszło przy okazji mundialu z 1990 roku.

Michał Listkiewicz AFP

Jan Paweł II w 1980 roku DPA AFP

Michał Listkiewicz Marcin Golba Getty Images





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport