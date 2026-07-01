Polak wozi w Vegas gwiazdy. "Sprawa rozeszła się o dwa miliony dolarów"

Korespondencja z Las Vegas

Paradoks polega na tym, że w czasie wędrówki Interii po USA, by pokazać naszym Czytelnikom wszystkie tła odbywających się tam mistrzostw świata, chęć opisania mało znanej - choć potężnej - Polonii z Las Vegas była jednym z powodów naszego przyjazdu do tego miasta. I z powodu Polaka - tego aktualnie najbardziej znanego na świecie - Vegas opuszczamy odrobinę wcześniej, niż było to w planach (Chicago po transferze Roberta Lewandowskiego staje się kluczowym punktem Ameryki). Problem w tym, że nawet będąc w Vegas miesiąc, nie dałoby oddać w pełni, jakie to jest miejsce. Zostało zbudowane w ten sposób, by człowiek tracił nie tylko poczucie czasu, ale też przestrzeni. W każdym budynku, do którego się wchodzi, stoi tysiąc automatów ogrywających turystów na grube pieniądze. Stojąc pośrodku dowolnej takiej galerii, znalezienie wyjścia graniczy z cudem (jak tu się mają przepisy przeciwpożarowe?!). Każdy korytarz prowadzi w zakamarki hazardu, jakby chciał złapać klienta niewidzialną ręką i nigdy go nie wypuścić. Po kasynach krążą skąpo ubrane młode dziewczyny, szukające bardziej opiekuna, niż wrażeń przy ruletce. Setki telewizorów transmitują mundial, który nikogo nie obchodzi. Przy stole pokerowym podczas meczu Niemców z Paragwajem, jeden gracz tłumaczy drugiemu, co się stanie w przypadku remisu.

I właśnie w takie miejsce życie przywiodło tysiące Polaków, o których w naszym kraju - w przeciwieństwie do Greenpointu czy Jackowa - nie słychać.

Dzień z życia korespondenta w USA podczas mundialu. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL

Kierowca gwiazd

- Ludziom się wydaje, że Las Vegas to tylko Strip (najsłynniejsza część - ta, którą wszyscy znają z filmów) - mówi mi Krzysiek, który sam się ze mną skontaktował i zaproponował podwózkę na lotnisko. Jest kolejnym przedstawicielem Polonii w USA, którego spotkałem podczas mojego wyjazdu i który udowadnia, że rodak rodakowi zawsze będzie się starał pomóc. Krzysiek, właściwie Kris, jest tu już długo. Mówi z wyraźnym amerykańskim akcentem, czasem zamienia polskie słówka na angielskie. Prowadzi w Vegas firmę zajmującą się przewozami typu premium.

Kris - kierowca gwiazd w Las Vegas INTERIA.PL

- Często wozisz VIP-ów?

- W Vegas można odnieść wrażenie, że każdy jest VIP-em, ale zdarzało się, że zamówienie przychodziło od znanych osób. Pewnie gdybym mocniej siedział w raperskich klimatach, to byłbym w stanie wielu wymienić, ale niedawno byłem na przykład bliski podpisania kontraktu na wożenie Johna Legenda (amerykański piosenkarz, 15 mln subskrypcji na Instagramie - przyp. red.). Nie udało się, bo sprawa rozbiła się o ubezpieczenie na dwa miliony dolarów.

Dojechaliśmy na lotnisko. Jeszcze tylko "gdybyś był tu w przyszłości i czegoś potrzebował, dawaj znać koniecznie" i można lecieć do Chicago. A tu opowiedzieć o polskich śladach w Vegas.

Miasto grzechu, miasto Polaków

W kościele Our Lady of Las Vegas oddalonym o kilka minut jazdy od rozświetlonych kasyn, w każdą niedzielę o godzinie 13 odprawiana jest msza po polsku. Wcześniej, o 9.30, polska liturgia odbywa się również w położonym w centrum kościele St. Joan of Arc. Po nabożeństwie wierni są zapraszani na kawę i ciasto. W mieście bez polskiej dzielnicy właśnie takie spotkania pełnią jego funkcję: tutaj przekazuje się informacje o pracy, poleca fachowca, pyta o lekarza, organizuje pomoc i dowiaduje, kto właśnie przyjechał z Polski. Regularne polskie duszpasterstwo działa w Las Vegas od 2008 roku.

Kris mówi o 20 tysiącach Polaków mieszkających w Vegas, ale to nie jest aż tak jednoznaczne. Według zestawienia opartego na danych American Community Survey w granicach administracyjnych miasta mieszka około 12 tysięcy osób deklarujących polskie pochodzenie. W pobliskim Henderson jest ich około 9,5 tysiąca, a w North Las Vegas niespełna 3 tysiące. W całym Clark County, czyli obejmującym praktycznie całą aglomerację Las Vegas, polskie korzenie deklaruje około 39,6 tysiąca mieszkańców. To mniej więcej 1,7 procent ludności hrabstwa i około trzy czwarte wszystkich mieszkańców Nevady wskazujących polskie pochodzenie.

W kasynie w hotelu Paris Las Vegas - otoczonym Łukiem Triumfalnym oraz całkiem pokaźnych rozmiarów Wieżą Eiffla - spotykamy Kamilę, polską krupierkę rozdającą karty podczas turnieju WSOP - uznawanym za pokerowe mistrzostwa świata. Przed momentem Dominik Pańka, polski pokerzysta, sięgnął tu po drugie miejsce turnieju na blisko 23 tys. osób i zgarnął około 700 tys. dolarów nagrody. Kamila jest jednak w mniejszości, jeśli chodzi o wykonywaną w Vegas pracę - to nie kasyna pękają w szwach od polskich imigrantów. Dominuje raczej budownictwo, choć Polacy są obecni również w zawodach, których turysta spędzający weekend na Stripie nigdy nie zobaczy. Polonijne katalogi pokazują agentów nieruchomości, prawników, fryzjerów, właścicieli firm remontowych i fachowców zajmujących się hydrauliką, stolarką, układaniem podłóg czy przebudową kuchni. Są polskie punkty gastronomiczne i delikatesy, ale także przedsiębiorcy działający całkowicie poza polską społecznością. Lokalne organizacje wymieniają wśród branż, w których pracują przedstawiciele Polonii, hotelarstwo, ochronę zdrowia, technologie, drobny biznes i specjalistyczne usługi.

To zresztą charakterystyczny obraz emigracji w zachodnich stanach USA. Polacy nie przyjeżdżają już wyłącznie do istniejącej dzielnicy, gdzie praca i mieszkanie czekają dzięki sieci krewnych. Vegas przyciąga ludzi możliwością rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Jedni trafiają tu z Chicago - jak Kris, inni z Nowego Jorku czy Kalifornii, szukając niższych podatków i łagodniejszej zimy. Inni przyjeżdżają bezpośrednio z Polski. Jeszcze inni są Amerykanami polskiego pochodzenia, którzy od dawna nie mówią językiem swoich dziadków, ale nadal pojawiają się na festynie, kupują pierogi i uczą dzieci, skąd pochodzi ich nazwisko.

Polski sklep lub restauracja nie jest tu wyłącznie biznesem. To również nieformalny punkt informacyjny. Polish Deli przy Charleston Boulevard sprzedaje produkty, których brakuje w amerykańskich supermarketach. Pierogi Village proponuje pierogi, gołąbki, kiełbasę i inne dania kojarzone z domem. Dla Amerykanina jest to kulinarna ciekawostka. Dla emigranta bywa namiastką Polski, zwłaszcza w grudniu, gdy człowiek odkrywa, że wśród palm i świątecznych dekoracji kasyn zdobycie makowca może być ważniejsze niż kolejna atrakcja na Stripie.

Polska szkoła na pustyni

Największym wyzwaniem każdej Polonii nie jest jednak znalezienie kiełbasy, lecz przekazanie języka dzieciom. W Las Vegas od 2006 roku działa Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II. Powstała jako niezależna organizacja utrzymywana i prowadzona przez rodziców. Dzieci uczą się w niej nie tylko polskiego, ale również historii, geografii, tradycji i kultury.

Dla części uczniów polski jest pierwszym językiem, dla innych drugim, używanym głównie w rozmowie z rodzicami lub dziadkami. Każde kolejne pokolenie stawia szkole trudniejsze zadanie. Dziecko spędza przecież pięć dni w amerykańskiej placówce, ogląda amerykańskie media i rozmawia po angielsku z rówieśnikami. Polski zostaje na sobotni poranek. Bez szkoły, kościoła i rodzinnej konsekwencji często znika w ciągu jednego pokolenia.

Z tego samego powodu ważne są organizacje, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak element folkloru. Piast jest pierwszym dorosłym polskim zespołem tańca ludowego w Las Vegas i występuje od ponad dekady. Nie chodzi wyłącznie o stroje, poloneza czy krakowiaka. Taniec staje się sposobem na utrzymanie więzi w społeczności, która na co dzień jest rozproszona po całej aglomeracji.

Polish American Social Club of Las Vegas powstał jeszcze w 1968 roku, a następnie został reaktywowany w 2011. Organizuje wydarzenia kulturalne, edukacyjne i towarzyskie oraz wspiera inicjatywy charytatywne. Sam fakt, że polski klub istniał tutaj już pod koniec lat 60., przypomina, że obecność Polaków w Vegas nie zaczęła się wraz z internetem, tanimi lotami i nową emigracją po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Zwyczajne życie w niezwyczajnym mieście

Polacy w Las Vegas nie są społecznością szczególnie głośną ani politycznie widoczną. Nie posiadają własnej dzielnicy i rozbudowanej sieci instytucji podobnej do tej z Chicago. Nawet Konsulat Honorowy RP w Las Vegas jest obecnie zamknięty z powodu wakatu. Ich obecność najlepiej widać nie na głównej ulicy, lecz w codziennych usługach i relacjach. Polak sprzedaje dom innemu Polakowi. Poleca mu ekipę remontową. Ktoś zapisuje dziecko do sobotniej szkoły, ktoś inny po wielu latach w USA wraca na polską mszę, choć na co dzień częściej mówi po angielsku. Właściciel restauracji karmi zarówno rodaków, jak i Amerykanów, którzy po raz pierwszy próbują gołąbków. W ten sposób powstaje wspólnota bez wyraźnych granic.

Las Vegas sprzedaje turystom obietnicę, że przez kilka dni mogą być kimś innym. Polacy mieszkający tutaj wykonują odwrotną pracę: próbują nie zapomnieć, kim byli wcześniej. Robią to daleko od kamer, neonów i stołów do ruletki. W niedzielę spotykają się w kościele na Alta Drive, w sobotę zawożą dzieci do polskiej szkoły, a raz w roku lepią tysiące pierogów na polski festiwal.

I właśnie tam, a nie w kasynach, znajduje się prawdziwe polskie Las Vegas.

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