Polak w centrum zamieszania na mundialu. Poszło o jedną decyzję. Burza

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po pierwszej połowie reprezentacja Hiszpanii prowadziła z Austrią 1:0 w meczu 1/16 finału mistrzostw świat. Bramek mogło być więcej, jednak trafienie Marca Cucurelli zostało anulowane. Decyzja ta wywołała niemałe poruszenie w mediach. Sęk w tym, że na VARZE w tym spotkaniu zasiada polski arbiter.

Piłkarze Hiszpanii w czerwono-granatowych strojach świętują gola, bramkarz Austrii i obrońca próbują zablokować piłkę.
Hiszpania - AustriaCHARLOTTE WILSONAFP

Hiszpanie walczą z Austriakami w 1/16 finału. Mistrzowie Europy nie wygrali meczu w fazie pucharowej mundialu od... szesnastu lat! Nic dziwnego, teraz chcą przełamać fatalną serię.

W pierwszej połowie do siatki trafił Marc Cucurellaktóry dopadł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i huknął z całej siły. I kiedy nowy nabytek Realu Madryt rozpoczął świętowanie, sędziowie szybko anulowali jego bramkę.

Burza po tym, co stało się w meczu Hiszpanów

Arbiter główny Glenn Nyberg oraz zasiadający na VARZE Tomasz Kwiatkowski uznali, że kiedy Cucurella strzelał w kierunku bramki, bramkarz reprezentacji Austrii był faulowany przez wyskakujących do wrzutki Pau Cubarskiego i Rodriego.

Dlatego gol został unieważniony. O decyzji tej szybko zaczęli dyskutować eksperci i dziennikarze.

"Dlaczego nie uznano Hiszpanom gola? Co to ma być?" - pytał Marcin Gazda.

"W myśl przepisów bramkarz nie jest już chroniony w polu bramkowym. No chyba że szef sędziów wymyśli sobie 5 minut przed mundialem, że jednak jest i w grę wchodzą "mityczne wytyczne"- napisał Tomasz Urban.

"Troche tak, trochę nie do końca. Atakowanie interweniującego/ próbującego interweniować bramkarza to był i jest po prostu faul. Tylko w Anglii narozrabiali pod tym względem" - odpowiedział Kuba Seweryn.

"Bramkarze to gatunek zagrożony wyginięciem. Super chroniony" - dodał Janusz Michalik.

"Niech ktoś nam wyjaśni, co tu się stało, że anulowali gola Cucurelli..." - zastanawiała się bezradnie hiszpańska "Marca".

Po pierwszej połowie Hiszpanie prowadzą 1:0. Do siatki trafił Mikel Oyarzabal, a asystę zanotował wspomniany Cucurella. Relacja na żywo w Interii Sport.

AKTUALIZACJA: Mistrzowie Europy wygrali 3:0.

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Marc Cucurella
Marc CucurellaTOBIAS SCHWARZAFP


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