Polak w centrum zamieszania na mundialu. Poszło o jedną decyzję. Burza
Po pierwszej połowie reprezentacja Hiszpanii prowadziła z Austrią 1:0 w meczu 1/16 finału mistrzostw świat. Bramek mogło być więcej, jednak trafienie Marca Cucurelli zostało anulowane. Decyzja ta wywołała niemałe poruszenie w mediach. Sęk w tym, że na VARZE w tym spotkaniu zasiada polski arbiter.
Hiszpanie walczą z Austriakami w 1/16 finału. Mistrzowie Europy nie wygrali meczu w fazie pucharowej mundialu od... szesnastu lat! Nic dziwnego, teraz chcą przełamać fatalną serię.
W pierwszej połowie do siatki trafił Marc Cucurella, który dopadł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i huknął z całej siły. I kiedy nowy nabytek Realu Madryt rozpoczął świętowanie, sędziowie szybko anulowali jego bramkę.
Burza po tym, co stało się w meczu Hiszpanów
Arbiter główny Glenn Nyberg oraz zasiadający na VARZE Tomasz Kwiatkowski uznali, że kiedy Cucurella strzelał w kierunku bramki, bramkarz reprezentacji Austrii był faulowany przez wyskakujących do wrzutki Pau Cubarskiego i Rodriego.
Dlatego gol został unieważniony. O decyzji tej szybko zaczęli dyskutować eksperci i dziennikarze.
"Dlaczego nie uznano Hiszpanom gola? Co to ma być?" - pytał Marcin Gazda.
"W myśl przepisów bramkarz nie jest już chroniony w polu bramkowym. No chyba że szef sędziów wymyśli sobie 5 minut przed mundialem, że jednak jest i w grę wchodzą "mityczne wytyczne"- napisał Tomasz Urban.
"Troche tak, trochę nie do końca. Atakowanie interweniującego/ próbującego interweniować bramkarza to był i jest po prostu faul. Tylko w Anglii narozrabiali pod tym względem" - odpowiedział Kuba Seweryn.
"Bramkarze to gatunek zagrożony wyginięciem. Super chroniony" - dodał Janusz Michalik.
"Niech ktoś nam wyjaśni, co tu się stało, że anulowali gola Cucurelli..." - zastanawiała się bezradnie hiszpańska "Marca".
Po pierwszej połowie Hiszpanie prowadzą 1:0. Do siatki trafił Mikel Oyarzabal, a asystę zanotował wspomniany Cucurella. Relacja na żywo w Interii Sport.
AKTUALIZACJA: Mistrzowie Europy wygrali 3:0.