Polak w centrum zamieszania na mundialu. Poszło o jedną decyzję. Burza

Hiszpanie walczą z Austriakami w 1/16 finału. Mistrzowie Europy nie wygrali meczu w fazie pucharowej mundialu od... szesnastu lat! Nic dziwnego, teraz chcą przełamać fatalną serię.

W pierwszej połowie do siatki trafił Marc Cucurella, który dopadł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i huknął z całej siły. I kiedy nowy nabytek Realu Madryt rozpoczął świętowanie, sędziowie szybko anulowali jego bramkę.

Burza po tym, co stało się w meczu Hiszpanów

Arbiter główny Glenn Nyberg oraz zasiadający na VARZE Tomasz Kwiatkowski uznali, że kiedy Cucurella strzelał w kierunku bramki, bramkarz reprezentacji Austrii był faulowany przez wyskakujących do wrzutki Pau Cubarskiego i Rodriego.

Dlatego gol został unieważniony. O decyzji tej szybko zaczęli dyskutować eksperci i dziennikarze.

"Dlaczego nie uznano Hiszpanom gola? Co to ma być?" - pytał Marcin Gazda.

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"W myśl przepisów bramkarz nie jest już chroniony w polu bramkowym. No chyba że szef sędziów wymyśli sobie 5 minut przed mundialem, że jednak jest i w grę wchodzą "mityczne wytyczne"- napisał Tomasz Urban.

"Troche tak, trochę nie do końca. Atakowanie interweniującego/ próbującego interweniować bramkarza to był i jest po prostu faul. Tylko w Anglii narozrabiali pod tym względem" - odpowiedział Kuba Seweryn.

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"Bramkarze to gatunek zagrożony wyginięciem. Super chroniony" - dodał Janusz Michalik.

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"Niech ktoś nam wyjaśni, co tu się stało, że anulowali gola Cucurelli..." - zastanawiała się bezradnie hiszpańska "Marca".

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Po pierwszej połowie Hiszpanie prowadzą 1:0. Do siatki trafił Mikel Oyarzabal, a asystę zanotował wspomniany Cucurella. Relacja na żywo w Interii Sport.

AKTUALIZACJA: Mistrzowie Europy wygrali 3:0.

Marc Cucurella AFP

Marc Cucurella TOBIAS SCHWARZ AFP





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